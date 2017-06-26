Мисс трибун. Самые яркие болельщицы группового этапа КК

Мисс трибун. Самые яркие болельщицы на матче Мексика — Россия
Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших матч Кубка конфедераций — 2017 Мексика — Россия.
Мисс трибун. Самые яркие болельщицы на матче Россия — Португалия
Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших матч Кубка конфедераций — 2017 Россия — Португалия.
Мисс трибун. Самые яркие болельщицы на матче Россия — Новая Зеландия
Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших стартовый матч Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия.