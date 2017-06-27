Франк де Бур возглавил «Кристал Пэлас». Главное — в обзоре дня

«Локомотив» со счётом 10:0 победил клуб из Словении в контрольном матче

«Локомотив» в контрольном матче разгромил клуб «Анкаран», выступающий в элитном дивизионе чемпионата Словении. Встреча проходила в Филлахе (Австрия) на стадионе «Ландскрон» и завершилась со счётом 10:0.



Хет-трик оформили Артём Галаджан и Ари, дублями отметились Мануэл Фернандеш и Антон Миранчук.



«Локомотив» продолжает подготовку к российской футбольной Премьер-Лиге сезона-2017/18. В матче первого тура «железнодорожники» на своём поле сыграют с тульским «Арсеналом», встреча запланирована на 16 июля.

«Краснодар»: в составе команды появился новый Вандерсон

«Краснодар» согласовал с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» трансфер 22-летнего бразильского флангового нападающего Вандерсона Масиэла.

В настоящее время «Ред Булл Зальцбург» и «Краснодар» согласовали все детали перехода Вандерсона в стан «горожан» и оформили трансфер футболиста, подписавшего с российским клубом долгосрочный личный контракт, действие которого истекает летом 2022 года. Сейчас Вандерсон проходит медицинское обследование и 28 июня присоединится к чёрно-зелёным в Австрии, где команда будет проводить второй подготовительный сбор межсезонья, сообщает пресс-служба клуба.



В сезоне-2015/2016 форвард провёл 20 матчей за «Хетафе», а по окончании сезона снова сменил клубную прописку – подписал трёхлетнее соглашение с «Ред Булл Зальцбург».

Ведущие сборные не планируют базироваться во время ЧМ-2018 в Москве из-за пробок

Ведущие мировые сборные планируют отказаться от варианта с базированием в Москве на время чемпионата мира 2018 года из-за проблем с дорожным движением в столице России. Об этом пишет ESPN FC.



Сообщается, что в число этих сборных входят команды Англии и Германии, которые уже исключили Москву из числа вариантов и рассматривают другие базы. Главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт и его помощник Стив Холланд посетили Россию во время Кубка конфедераций — 2017 и остались недовольны пробками в Москве. Сборную Германии впечатлил климат и условия в Сочи, и немцы планируют базироваться на ЧМ-2018 на юге России.



Для 32 участников предстоящего чемпионата мира ФИФА выбрала 65 тренировочных баз в России, 23 из них — в Москве.

Франк де Бур стал главным тренером «Кристал Пэлас»

Бывший главный тренер «Аякса» и «Интера» Франк де Бур сегодня возглавил «Кристал Пэлас».



Как сообщает официальный сайт английского клуба, контракт с 47-летним голландским специалистом рассчитан на три года.



Тренерское кресло в «Кристал Пэлас» оставалось вакантным с мая, когда об отставке объявил Сэм Эллардайс. Прошлый сезон «орлы» завершили на 14-й строчке в таблице АПЛ.



Де Бур находился без работы с ноября прошлого года, когда был уволен с поста главного тренера «Интера».

Фонд Месси по оказанию помощи детям не задекларировал € 10 млн дохода

Фонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по оказанию помощи детям скрыл от соответствующих органов € 10 млн дохода, сообщает ABC.

Согласно информации источника, фонд с 2007 по 2015 год не декларировал большую часть своих доходов. Фонд на самом деле служил прикрытием игроку сборной Аргентины и его семье для ведения частных переговоров. Месси и его отец в 2009 году открыли в Росарио (Аргентина), где родился игрок, представительство фонда, но он был зарегистрирован в Испании как общественная организация. Месси и его отец подписывали контракты, не представляя декларации на этот счёт. Это привело к тому, что Министерство финансов Аргентины исключило организацию из своего списка, так как она в течение трёх лет подряд не представляла отчёта о своих счетах.



В результате ставится под вопрос, действительно ли фонд Месси занимался социальными проектами помощи детям.