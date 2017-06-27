Думай, Голова. Лучший игрок сборной на Кубке конфедераций

Вы ждали в нашем футболе позитивного героя – так получайте. Александру Головину 21 год, он не светится в клубах с дорогущим шампанским, не пытается изображать чьи-то усы и следом давать заднюю, а искренне играет в футбол и покидает Кубок конфедераций с невероятно грустным лицом. Даже будучи лучшим на турнире у сборной России. В истории Головина, которого на Кузбассе прозвали Цыплёнком, вы не найдёте криминала: год назад он признавался нашему обозревателю Олегу Лысенко, что отпуск проводит на рыбалке в родном Калтане, а нынешним летом даже не полетит на Кузбасс после Кубка конфедераций – сразу отправится готовиться к чемпионату с ЦСКА.

Головин: сперва нужно стать лидером ЦСКА, а потом думать о Европе Первое большое интервью с Александром Головиным после нашумевшей встречи сборной в аэропорту – о ЦСКА, «Зените» и, естественно, Евро-2016.

Год назад вызов Головина на Евро объясняли блатом и прихотью Леонида Слуцкого, этим летом тональность слов вокруг «армейца» совсем иная. В чемпионате России Александр отыграл все 30 матчей, что редкость для полевого игрока и тем более для центрального полузащитника, а затем – выдержал новый уровень интенсивности на Кубке конфедераций. Головин успел примерить несколько ролей, ещё ярче раскрылся в тактической схеме Виктора Гончаренко, на его матч в Санкт-Петербург прилетали скауты лондонского «Арсенала», а Евгений Ловчев отдельно выделяет «современный» футбол Головина в варёном «российском».

Что в Головине такого особенного?

Во-первых, Александр не боится брать игру на себя. В сборной России образца Кубка конфедераций индивидуальные качества Головина особенно заметны – он был редким игроком, способным продвигать мяч вперёд. Он смело подхватывал мяч, нёс его по 20 метров, лез в обводку. Против Мексики InStat насчитал у Головина 8 удачных обводок из 8 возможных, две из них – в голевой ситуации, когда «армеец» успел на подбор, сместился на фланг от двоих мексиканцев и подготовил навес. Наш футбол беден на игроков, умеющих тащить мяч в одиночку, так что Головин – редкая находка.

Так Головин тащит мяч: получает в центре поля, тащит до штрафной, пасует Полозу

Во-вторых, статистически Головин – центральный полузащитник, который везде удерживает статус «одного из» лидеров: он не лучший в чемпионате России по количеству единоборств, по участию в голевых атаках, по качеству отборов, но везде среди лучших. Например, Головин поучаствовал в 17 результативных атаках ЦСКА в минувшем сезоне, но попал в топ Премьер-Лиги по предпредголевым передачам – то есть ситуациям, когда после его передач ещё трое «армейцев» доводили мяч до чужих ворот. Таких передач у Головина набралось 5, во всей лиге больше только у Мануэла Фернандеша. Чистых предголевых – 4, это уровень Жулиано и Кристиана Нобоа.

Статистика отрезания соперников на Кубке конфедераций ещё сильнее раскрывает качества Головина. Он – 3-й игрок России по отрезанию защитников (после Самедова и Смолова), 2-й по приёму передач, оставляющих соперников не у дел (после Смолова), 2-й по обострению из финальной трети (41 отрезанный оппонент – больше лишь у Самедова). По общему вкладу в конструктив, измеряемому Packing-статистикой (отрезанные соперники при своих передачах и при приёме передач от товарища по команде), Головин тоже третий в сборной – отрезал 257 соперников за три матча. Опять-таки, больше лишь у Самедова со Смоловым.

Packing-статистика сборной России на КК-2017. Packing — количество отрезанных соперников своими передачами

Какие у Головина лучшие качества?

Нахождение свободного пространства. Скаут Андрей Мовсесьян, обнаруживший Головина на турнире в сибирском Братске, называл чтение игры одним из главных компонентов, заставивших его обратить внимание на Александра. Второе место Головина в сборной-2017 по отрезанию защитников на приёме мяча – именно следствие качественных открываний Головина: он здорово чувствует свободные зоны, понимает, как и когда их нужно заполнить.

Подхватывая мяч, Головин тоже отлично чувствует свободное пространство. Его довольно низкий для игрока центральной оси Packing – от стремления тащить мяч и оставлять партнёрам на свободное место. Такие решения Головин часто принимает, идя в дриблинг и упираясь в соперника, либо же выигрывая мяч в борьбе. Проблема сборной России образца Кубка конфедераций – в отсутствии ещё хоть одного игрока типажа Головина, умеющего чувствовать продолжение атак, правильно их ускорять. Умеющего рисковать.

Типичная ситуация для нашей нерискующей сборной

Универсальность. «Головин может сыграть и опорника, и атакующего хавбека, то есть закрыть в схеме 4-2-3-1 четыре позиции. Наверное, многофункциональность дала Головину преимущество», – говорил о хавбеке Андрей Мовсесьян. При Леониде Слуцком Головин часто был затыкающим бреши, но на любой позиции смотрелся достойно – и левым полузащитником, и «десяткой», и «восьмёркой», и опорником. Виктор Гончаренко, пользуясь универсализмом Головина, даже ставил игрока левым латералем (правда, до первой травмы Дзагоева).

На Кубке конфедераций Станислав Черчесов нашёл Головину новое применение – правого хавбека в схеме 5-4-1. По замыслу тренера, тройные фланговые блоки должны были сковать португальцев: один блок составляли Кудряшов, Комбаров и Жирков, второй – Самедов, Головин и примыкавший к ним опорник Шишкин. Эксперимент продлился ровно тайм, однако даже за этот тайм Головин сделал опаснейшую передачу на Смолова, которую можно было превращать в гол.

Стремление идти в борьбу. Лично мой самый запоминающийся момент в игре Головина с Мексикой – его единоборство на 79-й минуте с выгрызенным мячом, в одиночку разогнанной контратакой и едва не вложенным мячом в ногу Полоза. Снова хвалим чтение Головина: Александр прочитал действия мексиканца в момент передачи, накрыл его жёстким отбором и резко развернул атаку в сторону чужих ворот.

Он жаждет борьбы, у него очень высокие показатели PAdj-отборов – то есть статистики отборов, основанной на времени владения мячом (possession adjusted). Средний матч длится 60 минут, а одна команда владеет мячом примерно около 30, от чего и пляшет статистика. Со скидкой на время Головин имеет 3,73 PAdj-отбора за матч – очень сильный показатель.

Правда, здесь нужно маленькое «но»: в атаке Головин борется и отбирает гораздо лучше, чем в обороне. На Кубке конфедераций, согласно данным Wyscout, Александр выиграл 4 из 30 единоборств у своих ворот (13,3% выигранных – о-о-очень слабо), зато на чужой половине – 27 из 53 (51%). Резюмируя цифры: Головин – отличный игрок для командного прессинга, очень здорово чувствующий, когда именно нужно включиться в давление. Но не опорник по типу Касемиро, готовый грызться за мячи в глубине поля.

В чём Головину нужно прибавить?

Чувство удара издали. Писал об этом ещё в тактическом превью сборной России на Кубке конфедераций, теперь неплохо и повторить – слишком часто Головин, видя хоть малейшую возможность для удара, стремится бить с дальних точек вместо комбинационного продолжения атаки. Это плохо: конвертация дальних ударов в голы приближается к 10% очень редко и только у топ-игроков, а у Головина реализация составила 2,08% (1 гол на 48 ударов в Премьер-Лиге). С точки зрения xG-концепции важно доводить мяч до штрафной, откуда проще забить, а не стрелять по воробьям.

Как сборная России сыграет на Кубке конфедераций Главные тактические детали в игре нашей сборной перед турниром, где Россия не может ударить в грязь лицом.

Однако возникло впечатление – возможно, обманчивое – что после стартового матча с Новой Зеландией Черчесов попросил Головина меньше пулять с дальней дистанции. Против чемпиона Океании Александр трижды пробил из-за штрафной, лишь однажды попал в створ, а ещё по разу – напоролся на блокированный удар и запустил мяч в космос. После матча с новозеландцами у Головина всего одна дальняя попытка, тоже заблокированная.

Тактическая грамотность. Пункт, который плохо сочетается с лучшим качеством Головина, но распространяется исключительно на игру в обороне. Александру свойственны именно недоработки при атаках соперника – не добежать, не успеть закрыть зону, не накрыть своего игрока. Когда забивала Португалия, Головин слишком стянулся прессинговать в центр, а на фланге остался один Самедов против двоих португальцев. Обоим игрокам не хватило скорости, чтобы предотвратить фатальную подачу в нашу штрафную.

Против Мексики Головин тоже допустил серьёзную ошибку, приведшую к опасному моменту. «Армеец» пешочком двигался в ситуации, когда Хонатан Дос Сантос врывался в штрафную сборной России, и не заметил открывания мексиканца – во время владения Лайюна Головин кинул взгляд на адресата дальше от своих ворот, но проспал включение Дос Сантоса. Понятно, что в нашей сборной такие вещи случаются от отсутствия качественного страхующего игрока (в ЦСКА есть Понтус Вернблум, в «Спартаке» – Фернандо, а в сборной… Денис Глушаков, которому самому нужна подстраховка). Однако хавбек формации box-to-box в идеале должен уметь читать такие эпизоды.

И что, он может быть интересен «Арсеналу»?

Вполне возможно. Арсен Венгер любит таких центральных полузащитников, как Головин – универсальных, способных сыграть на фланге и качественно смещаться в середину. В тактике «Арсенала» часто наблюдалось разделение обязанностей инсайдов, один отвечал за скорость, другой – за темп, технику и черновую работу традиционного центрального полузащитника. Идеальный пример такого инсайда – Аарон Рэмзи, один из умнейших игроков поколения. В той же роли по ходу прошлого сезона раскрылся Алекс Айуоби, того же формата и перевод Окслейда-Чемберлена в центр поля: играя на фланге, Окс выделялся прежде всего черновой работой и качествами традиционного хавбека box-to-box.

Прямо сейчас Головин вряд ли выиграл бы конкуренцию в старте «Арсенала», но подошёл бы команде с точки зрения понимания игры, чувства свободных зон – качеств, из-за которых год назад «канониры» выудили из Бундеслиги Гранита Джаку. При этом набор умений Головина уже сейчас хорош для середняка АПЛ или той же Бундеслиги, где тоже любят универсальных игроков, способных выдерживать мощный темп. Вариант с трансфером и арендой в «Халл Сити» к Леониду Слуцкому – потенциально очень опасный: в возрасте Головина играть в еврокубках с ЦСКА гораздо нужнее, чем вариться в специфичном Чемпионшипе, где может застрять навсегда.

Это Александру Головину нужно меньше всего. А больше всего – паковать вещи в крепкий европейский клуб. Риск осесть в ЦСКА надолго вслед за Акинфеевым и Дзагоевым велик – зимой Головин говорил насчёт «армейской» карьеры очень громкие слова: «Очень хочу играть в ЦСКА на ведущих ролях, как тот же Алан Дзагоев, или провести всю карьеру в клубе, как наш капитан, если буду оставаться полезен и нужен команде».

Лучше не надо. Мы заждались крутых русских игроков в Европе.

В материале использованы данные Wyscout и паблика «Пыльный чердак»

Другие материалы о сборной России на КК-2017:

5 вещей, которые мне понравились в сборной России на Кубке конфедераций Проплаченный автор бесстыдно обеляет команду Черчесова.

Сами вы дно! О хейтерах сборной России Когда модно болеть против.