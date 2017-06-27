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Филлах
Фото: spartak.com
Текст: Олег Лысенко

В Филлах, на фарт! Как «Спартак» готовится к защите титула

Как живётся и работается чемпионам России в австрийском городе Филлахе – в репортаже нашего спецкора.
27 июня 2017, вторник. 10:25. Футбол

Первыми постояльцев отеля «Вармбадерхоф» встречают… рыбы с черепахами. Натуральные, живые. Карпы под пару кило (на глазок) важно рассекают воды пригостиничного фонтана, не обращая внимания на ещё более медлительных соседей с панцирем на спине. Шустрых собратьев им не заметить сложнее. На них же, уверен, задержались взглядом гости из России. Окрас-то у рыбок родственный – красный и белый! Даже если совпадение, то, безусловно, приятное для спартаковцев. Символичное.

Здесь вообще много живности. Белки весело скачут по дорожкам, нимало не пугаясь редких прохожих, птицы щебечут, не умолкая. Направо посмотришь – горы, налево – природный парк в два десятка гектаров. Тишина, идиллия. Получасовой прогулки по живописному району Вармбад австрийского города Филлах хватает, чтобы понять мотивы выбора «Спартака» в пользу этого варианта межсезонного размещения. И внутренне одобрить.

Ну и «фактор фарта» исключать не стоит – первый этап подготовки к золотому чемпионату-2016/17 москвичи тоже провели в федеральной земле Каринтия. Спортсмены к таким нюансам обычно щепетильно относятся. А их главному тренеру наверняка приятно ощущать близость родины: до итальянской границы – 15 минут езды на авто, до Венеции и Тревизо (предпоследняя точка на маршруте защитника Карреры) – чуть больше двух часов. В теории можно совершить мини-тур по «местам боевой славы». Получится ли осуществить его на практике – большой вопрос. Работы здесь и сейчас у «алленаторе» уйма – не до ностальгических экскурсов в прошлое.

Филлах знаменит своими термальными источниками. Изобилие больших и маленьких гостиниц в округе прямо указывает на высокую популярность курорта у местной публики и интуристов. Только не у футболистов.

«После этих ванн мышцы чересчур расслабляются – наутро можешь вялым выйти на тренировку», — пояснил мне Ивелин Попов. А график у чемпионов России интенсивный: по два занятия в день. Хочешь, не хочешь – надо держать себя в тонусе. Исключение сделано для участников Кубка конфедераций (они примкнут к товарищам по команде после кратковременного отпуска 2 июля) да травмированного Зобнина. Предположительно Роман вернётся в Москву прямиком из Рима, где проходит реабилитацию после операции на колене, 8-го числа. Остальные работают по полной программе. Лишь молодые Тигиев и Шанбиев – с небольшими ограничениями.

Если российских «сборников» Каррера только дожидается, то новых помощников уже встретил, ввёл в курс дела и представил команде. Соотечественники главного тренера Аттила Малфатти и Джиорджио Дурбано (специалист по физподготовке) ещё в Москве включились в работу. Теперь мелодичная итальянская речь ещё чаще звучит на тренировках 10-кратных чемпионов России.

Занимаются красно-белые в пяти минутах езды и 20-25 ходьбы от отеля. Особенно рьяные приверженцы ЗОЖ из числа персонала предпочитают третий вариант передвижения – велосипед. Игрокам силы понапрасну расходовать не положено, поэтому в условленный час утром и вечером они дружно грузятся в автобус.

«Спортплатц Филлах-Фёлькендорф» — типичный деревенский стадиончик… да не совсем. От отечественных аналогов его выгодно отличает поле. В РФПЛ не все такими располагают, как любители из «Адмиры»!

В одном пакете с изумительным газоном идёт тренажёрный зал. Бонусом – публика на трибунах. Для местных болельщиков, привыкших к игрищам локального масштаба, приезд чемпиона самой большой страны мира – серьёзное событие.

Вечерняя тренировка «Спартака» заинтересовала несколько десятков филлахцев. Детвора с любопытством столпилась у кромки поля. Люди постарше устроились со всеми удобствами – с пивом и прочими прохладительными напитками, приятственными в "+30" по Цельсию, – на террасе кафе, одновременно служащей своего рода VIP-ложей стадиона.

Каррера, конечно, предпочёл бы более уединённую обстановку для творчества – как зимой в Испании. Но и поводов сильно серчать у него не должно возникнуть. Зрители тут всё больше выдержанные, ведут себя деликатно, игроков от работы не отвлекают. Единственный раз служащему мини-арены пришлось сделать объявление в микрофон, когда детишки несанкционированно проникли на временно свободную половину поля. Впрочем, дважды повторять ему не пришлось: малыши дисциплинированно вернулись на свои места у деревянного перила и более не мешали взрослым дядям в красно-белом.

Аншлаг на «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф» намечается 1 июля. В этот день «Спартак» можно будет увидеть не только тренирующимся, но и играющим. Первым из двух соперников красно-белых в Австрии станет «Вождовац» из Белграда, седьмой клуб сербской Суперлиги по итогам прошлого сезона. Вот тут шум на трибуне не то что не возбраняться – приветствоваться будет.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
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