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Сердар Азмун
Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Азмун, Навас или Кудряшов? Кого Бердыев заберёт в «Рубин»

Все новости из «Рубина» о трансфере трёх экс-ростовчан.
27 июня 2017, вторник. 13:30. Футбол

Вчера появилась информация, что защитники «Ростова» Федор Кудряшов и Сесар Навас вскоре присоединятся к «Рубину» на сборе в Австрии, а нападающий Сердар Азмун уже прошёл медицинское обследование в клубе.

Впрочем, как стало известно «Чемпионату», в истории с уходом этих футболистов из «Ростова» ясности пока нет — только идут переговоры. У Сесара Наваса закончился контракт с «Ростовом», и Бердыев в защитнике заинтересован. В «Рубине» с Навасом согласовали все детали по сумме и сроку контракта, но семейные обстоятельства могут помешать ему остаться в России. Тем не менее тёплые отношения между защитником и тренером должны помочь осуществить этот трансфер: Навас считает Бердыева вторым отцом. Скоро 37-летний защитник должен принять решение о том, где продолжить карьеру. Напомним, что под руководством Бердыева испанец отыграл в «Рубине» шесть сезонов, а в 2015-м покинул команду вместе с тренером и провёл в «Ростове» два сезона.

Ранее к «Рубину» уже присоединился другой центральный защитник «Ростова» Владимир Гранат, проработавший с Бердыевым год. «Очень рад оказаться в этой команде, но, если сказать по-честному, тренерский фактор сыграл определяющую роль в этом переходе. Я знаю, что Курбан Бердыев хотел меня здесь видеть, поэтому ни секунды не думал и сразу принял предложение», — заявил футболист. Теперь в составе «Рубина» сразу шесть центральных защитников, не считая Наваса. В прессе уже появлялась информация, что 25-летний грузин Соломон Кверквелия и 27-летний россиянин Тарас Бурлак могут вернуться в московский «Локомотив».

В отличие от Наваса, другой защитник Фёдор Кудряшов никогда не работал с Бердыевым до «Ростова». У этого игрока есть действующий контракт с ростовчанами до 2018 года. «Ростов» и «Рубин» понимают, как договориться о трансфере, но проблемы в том, что Кудряшовым интересуются не только в Казани. К 30-летнему защитнику есть предметный интерес от клубов первой шестёрки чемпионата Турции. Они готовы платить Кудряшову € 2-2,5 млн в год, а «Ростову» предложить около € 4 млн за трансфер. Однако россиянин будет рассматривать предложения только от клубов большой тройки: «Бешикташ», «Фенербахче», «Галатасарай». Вместе с тем Кудряшов, семьянин с двумя детьми, сомневается, стоит ли ехать в Турцию из-за последних событий в этой стране. На данный момент он ближе всего к переходу в «Рубин» из-за хороших отношений с Бердыевым. В контракте Кудряшова есть опция выкупа, которой казанцы, вероятно, и воспользуются. По информации «Чемпионата», она составляет € 2 млн.

Ещё один футболист, путешествующий за Бердыевым, — иранский нападающий Сердар Азмун. Уже появились его фото в футболке «Рубина» из прямой трансляции в «Инстаграме». По нашей информации, «Ростову» пришло три официальных предложения по Азмуну из топ-5 клубов Серии А, Бундеслиги и АПЛ. Но, судя по всему, иранец всё-таки выбрал «Рубин». В интервью Азмун не раз говорил, что Бердыев для него футбольный отец и что он полностью доверяет этому тренеру.

Азмуна не смутила история с его уходом из «Рубина». В 2015-м «Ростов» брал нападающего в аренду с опцией выкупа за € 2 млн, которой в клубе и воспользовались. В Казани Сердара посчитали беглецом и судились с «Ростовом» в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), однако дело проиграли. В ноябре 2016-го, когда «Ростов» играл с «Рубином» на выезде, в отель «Рубина» приезжали следователи и требовали допросить иранца. Комментарий юриста Азмуна о той ситуации читайте здесь.

Напомним, что «Ростов» уже покинули 7 футболистов основного состава. Вратарь Никита Медведев перешёл в «Локомотив», Кристиан Нобоа и Денис Терентьев — в «Зенит», Сесар Навас, Сослан Джанаев и Марко Девич получили статус свободных агентов. Что касается трансферов из «Рубина», то, по информации «Чемпионата», нападающий Максим Каннуников уже подписал контракт со «Спартаком».

Над текстом работали: Иван Карпов, Данила Игнатов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Рубин Курбан Бердыев Сердар Азмун Сесар Навас Фёдор Кудряшов
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