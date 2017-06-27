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Рауль
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Раулю 40 лет! Легенда возвращается в «Реал»

Сегодня легенде «Реала» исполняется 40 лет. Разбираемся, как он живёт сейчас и чем планирует заняться в будущем.
27 июня 2017, вторник. 15:30. Футбол

«Что дальше?». Именно так было озаглавлено большое интервью для испанского издания журнала Vanity Fair. На обложке – чуть улыбающийся Рауль в белой рубашке с небрежно повязанным галстуком и его жена Мамен Санс. На фоне интерьера, в котором угадывается номер отеля. Ничего не напоминает о футболе. Это не случайно: в интервью о футболе говорил в основном журналист, Рауль же предпочитал другие темы.

Он рассказал, как познакомился с женой, как запрещает детям пользоваться смартфонами (а планшетов у них и вовсе нет: «пусть больше общаются») и какой у них телевизор в гостиной. Мамен говорит, что у её родителей была красивая история любви, так что ей есть чему соответствовать. Попытки обсудить последние футбольные скандалы (Бензема, Месси) ни к чему не приводят: Рауль никого не критикует. Зато с удовольствием рассказывает о жизни в Нью-Йорке: «Если ты живёшь на Манхэттене, тебе не нужна машина. Я пользуюсь метро или хожу пешком. Здесь здорово, но это не место для семьи с пятью детьми».

Рауль и Мамен Санс

Рауль и Мамен Санс

Фото: Reuters

И ни одного конкретного слова о будущем. Действительно, тогда, в Нью-Йорке, это не могло не быть поводом для беспокойства для Рауля. И семьи. Между прочим, одна из причин, почему он не закончил карьеру в «Реале», хотя рассчитывал это сделать, – его дети. Старший сын Хорхе стал обращать внимание на давление, под которым оказался футболист. Было принято уйти и поиграть ещё. И вот, после этого принципиального решения – после «Шальке», «Аль-Садда» и «Космоса» — Рауль наконец оказался на Манхэттене с туманными представлениями о будущем и пониманием, что ему нужно «время для себя».

Рауль: Если ты живёшь на Манхэттене, тебе не нужна машина. Я пользуюсь метро или хожу пешком. Здесь здорово, но это не место для семьи с пятью детьми.

Время для себя

После такой формулировки можно ожидать релаксирующего (очень неспешного) образа жизни без определённых целей, но это оказалось не про Рауля. Возможно, не обошлось без влияния Мамен: он говорит, что жена — «мотор семьи». В общем, для начала Рауль стал «послом испанского футбола в США». Вряд ли это занятие отнимало много времени, поэтому он нашёл ещё одно и начал работать ведущим на канале BeIN Sports.

В сентябре Рауль вызвал переполох среди болельщиков «Реала», когда принял участие в открытии официального офиса «Барселоны» в Нью-Йорке. Фотографии с вице-президентом «Барсы» Хорди Кардонером, Раулем и подписью: «Барса» любит Нью-Йорк. Испанец объяснил, что как посол испанского футбола он обязан был присутствовать, но в соцсетях всё равно забеспокоились: в конце концов, Рауль не скрывает своей дружбы с Хосепом Гвардиолой и некоторыми другими каталонцами. А однажды сказал, что не исключает сотрудничества с «Барсой».

Кроме презентаций и телепроектов он играет в футбол. Последний громкий матч – встреча ветеранов сборных Испании и Мексики в городе Толука в марте. За хозяев играли Хорхе Кампос и Харед Борхетти, а за гостей – Фернандо Морьентес, Мичел Сальгадо, Гаиска Мендьета и Рауль.

В сентябре Рауль вызвал переполох среди болельщиков «Реала», когда принял участие в открытии официального офиса «Барселоны» в Нью-Йорке.

До последнего времени его семья жила в Нью-Йорке. «Здорово ходить в школу, где тебя никто не знает», — приводит Рауль слова своих детей. Это была одна из причин не возвращаться в Мадрид. Но хотя бы иногда возвращаться пришлось — по работе. Правда, на последнем «класико», исход которого решил Месси, Рауль не был: он работал в Нью-Йорке, перед матчем попинав мяч в мини-«класико» с Джанлукой Дзамброттой.

Зато он вёл репортаж из Кардиффа. Там, после финального свистка, Рауль сказал, что это лучшая команда в истории «Реала». И назвал её создателя, ответственного за атмосферу: «Зидан – ключ к командной работе. У него было 24 футболиста, и он сумел дать игровое время всем. Я знаю, как это трудно».

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Это было 3 июня вечером, а уже через неделю Рауль в интервью говорил о желании поскорее вернуться в «Реал». Но слухи о возвращении начались намного раньше. Когда Мамен приехала в Мадрид, чтобы подобрать новую школу для детей. Впрочем, слухи длились недолго: Рауль сам быстро всё прояснил. Он договорился о работе в Мадриде. «Время для себя» закончилось довольно быстро, контракт с «Реалом» вступает в силу 1 июля.

С 1 июля Рауль вступает в должность помощника генерального директора «Реала» Анхеля Санчеса.

Возвращение

Изначально планировалось, что экс-футболист займёт должность советника Флорентино Переса – ту же, на которой начинал в «Реале» Зидан. Но после паузы на размышления Рауль выбрал другую роль. Он станет помощником генерального директора Хосе Анхеля Санчеса. Санчес – доверенное лицо Переса и человек, который управляет клубом в повседневном режиме (от маркетинга до переговоров по трансферам), так что обязанностей будет много.

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В испанской прессе сообщают, что в первое время роль Рауля будет представительской, а также он займётся маркетингом: будет налаживать связи со студенческим футболом в США. Отмечается, что он наблюдал за играми и тренировками молодёжных команд, и получил доступ к раздевалке первой команды. То есть может стать посредником между игроками и руководством. Вернуться в раздевалку «Реала», пожалуй, лучший подарок, который Рауль мог получить в 40 лет.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Рауль Гонсалес Флорентино Перес
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