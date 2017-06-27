Кто вслед за Дриусси? Ещё 10 молодых атакующих игроков для «Зенита»

«Зенит» договорился с Дриусси и ведёт переговоры по Эль-Хаддади. Кто ещё из молодых атакующих игроков может переехать в Петербург?

Не Боян? Что надо знать о возможном трансфере «Зенита» — Мунире из «Барсы» Ещё один потенциальный новичок «Зенита» — нападающий «Барселоны», родившийся в Мадриде.

Андре Силва, Себастьян Дриусси, Кристиан Павон, Мунир Эль-Хаддади: этих нападающих объединил не только интерес «Зенита» в летнее межсезонье, но и возраст. Португальцу, двум аргентинцам и испанцу по 21 году. Петербургский клуб ищет на рынке молодых атакующих игроков. С одной стороны, новичок должен быть готов прямо сейчас помочь «Зениту» в РФПЛ и Лиге Европы, а с другой, иметь серьёзный потенциал с точки зрения роста трансферной стоимости. Если Андре Силва отказался от предложения из России, подписав контракт с «Миланом», то трансфер Дриусси уже подтверждён руководством «Ривер Плейт». Правда, остаются вопросы из-за допинг-текста. Следующим новобранцем обещает стать Мунир Эль-Хаддади, и это подтверждает мысль, что «Зенит» при Роберто Манчини будет играть в два форварда. Ведь есть ещё Артём Дзюба и Александр Кокорин, а на подходе Дмитрий Полоз.



Существуют ли у Манчини альтернативные варианты? «Чемпионат» отобрал 10 молодых игроков группы атаки (не старше 23 лет), которые наверняка находятся в списках главного тренера и спортивного директора Константина Сарсании на случай проблем с Дриусси и срыва сделки по Эль-Хаддади.

Поклонник Месси. Игрок «Бока Хуниорс» – новая трансферная цель «Зенита» «Зенит» нацелен уже на второго игрока из чемпионата Аргентины. В Петербург может перебраться вингер «Бока Хуниорс» Кристиан Павон.

Ориентировочная стоимость (по данным Transfermarkt): 25 млн евро



Естественно, итальянская Серия А – приоритет для Манчини. Одним из самых интересных форвардов на её рынке выглядит 22-летний нападающий «Сассуоло». Берарди способен сыграть на обоих флангах атаки и на позиции второго форварда. В минувшем чемпионате Италии он забил пять голов и отдал 10 голевых передач, попал в число лучших ассистентов сезона-2016/17. На кандидата в сборную Италии претендуют «Рома», «Милан», «Интер», упоминался в связи с Доменико и «Челси». Пожалуй, его трансфер самый из сложный для осуществления. «40 млн евро – подходящая сумма за Берарди», – говорил гендиректор «Сассуоло».



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Каспер Дольберг, «Аякс»

Ориентировочная стоимость: 14 млн евро



Чтобы заполучить центрального нападающего «Аякса», тоже придётся занимать очередь за топ-клубами. На 19-летнего датчанина, признанного по итогам сезона талантом года в чемпионате Нидерландов, претендуют «МЮ», «Ман Сити», «Челси», дортмундская «Боруссия» и другие. В Эредивизии Дольберг забил 16 мячей и отдал шесть голевых передач, заработав место в списке самых результативных игроков по системе «гол+пас». Кроме того, Каспер дошёл с «Аяксом» до финала Лиги Европы, в которой был не менее эффективен и стал автором шести голов.



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Жил Диаш, «Монако»

Ориентировочная стоимость: 1,5 млн евро



Мало у кого такой нюх на таланты, как у «Монако». Если монегаски приобрели молодого игрока, значит, его может ждать большое будущее. 20-летний португалец Диаш этот сезон провёл в аренде, выступая за «Риу Аве». Принял участие в 34 матчах, забил шесть голов и записал на свой счёт шесть голевых передач. Диаш действует на любом из флангов атаки, либо в роли второго форварда. Футболист молодёжной сборной Португалии – более экономный вариант, если, конечно, «Монако» готов к трансферу Диаша. Не исключено, что Леонарду Жардим считает его заменой проданному в «Ман Сити» Бернарду Силве.



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Джанлука Капрари, «Интер»

Ориентировочная стоимость: 6 млн евро



Кому, как не Манчини, знать кадровый потенциал «Интера»? 23-летний Капрари принадлежит миланскому клубу, а сезон-2016/17 отыграл на правах аренды за «Пескару». Нападающий действовал на левом фланге, на позиции центрфорварда или атаковал из глубины. В итоге стал главным творцом голов в составе аутсайдера чемпионата, забив девять мячей и отдав четыре голевые передачи. Тренер национальной команды Италии Джампьеро Вентура оценил Джанлуку и даже пригласил его на ознакомительный сбор. Пока Капрари не так дорог, как Берарди.



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Юри Медейруш, «Спортинг»

Ориентировочная стоимость: 5 млн евро



Список многообещающих португальцев продолжает 22-летний игрок лиссабонского «Спортинга». Последние два чемпионата Медейрош провёл в арендах, выступая за «Морейренсе» и «Боавишту», и в обеих командах входил в число самых результативных игроков Примейры. За сезон-2015/16 у него было 8 голов и 12 голевых передач, а за этот сезон – 7 голов и 9 голевых передач. Медейруш действует на обоих флангах атаки, может сыграть и вторым форвардом. На днях писали, что «Краснодар» готов заплатить за Юри 5 млн евро, однако «Спортинг» просит 10 млн.



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Гастон Перейро, ПСВ

Ориентировочная стоимость: 7,5 млн евро



В чемпионате Нидерландов есть за кем последить и помимо Дольберга. Например, за 22-летним уругвайцем из ПСВ. Перейро – достаточно универсальный игрок атаки, он полезен как на любом из флангов, так и на позиции второго форварда. В минувшем сезоне Эредивизии Гастон забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. Кроме того, ассистировал в матче с «Баварией» на групповом этапе Лиги чемпионов. Полтора года назад Перейра вместе с Эль-Хаддади попал в список номинантов на премию Golden Boy, так что талант уругвайца давно ни для кого не секрет.



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Ориентировочная стоимость: 7 млн евро

Воспитанника «Милана» и игрока «Аталанты» тоже не нужно представлять Манчини. Наверняка главный тренер «Зенита» даже в курсе того, что на Петанью претендует «Интер». В завершившемся чемпионате Италии Андреа забил 5 голов и отдал 9 голевых передач. 21-летний центральный нападающий, как и Капрари, получил приглашение от Вентуры на ознакомительный сбор национальной команды. Кстати, Петанья уже знаком с Петербургом: зимой 2013-го нападающий выступал за юношескую сборную страны на мемориале Гранаткина.



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Лаутаро Мартинес, «Расинг»

Ориентировочная стоимость: 2,5 млн евро



Рассматривая аргентинский рынок, селекционеры «Зенита», вне всяких сомнений, должны были обратить внимание на 19-летнего нападающего «Расинга». Мартинес показал свои бомбардирские качества ещё в составе молодёжной сборной страны: он завоевал звание лучшего снайпера чемпионата Южной Америки U20, а всего забил восемь мячей за 11 матчей. В нынешнем чемпионате Аргентины Лаутаро – автор 9 голов и 1 голевой передачи в 22 играх. Год назад ходили слухи об интересе к Мартинесу со стороны «Реала», причём «Расинг» требовал за нападающего 8 млн евро.

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Ориентировочная стоимость: 10 млн евро



Помимо Эль-Хаддади трансферной целью «Зенита» может быть и другой воспитанник «Барселоны» – Сандро Рамирес. Год назад он перешёл свободным агентом в «Малагу» и выдал достаточно хороший сезон: 21-летний нападающий забил 14 голов и записал на свой счёт 5 результативных передач в 30 матчах Примеры. В списке лучших бомбардиров лиги он на восьмом месте между Альваро Моратой и Неймаром. Сандро Рамирес действует впереди, но готов сыграть и на фланге. Сообщалось, что «Эвертон» купит его этим летом за 6 млн евро, тем не менее пока трансфер официально не состоялся.

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Мохаммед Эльюнусси, «Базель»

Ориентировочная стоимость: 3,5 млн евро



Есть шансы найти хорошее усиление и в Швейцарии. Достаточно вспомнить, как выступал в РФПЛ Сейду Думбия, которого ЦСКА купил у «Янг Бойз». 22-летний Эльюнусси в этом сезоне швейцарской Суперлиги забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач, заняв второе место по системе «гол+пас». Атакующий полузащитник сборной Норвегии способен сыграть на обоих флангах, а также на позиции под нападающим. Претендентом на Эльюнусси называли «Лестер», который собирался купить норвежца с марокканскими корнями на замену Рияду Марезу.

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