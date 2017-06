Русский рэп с мячом. Guf подписал соглашение с пляжным «Спартаком»

Популярный в России рэпер Guf и его бренд одежды Lugang подписали партнёрское соглашение с пляжным футбольным клубом «Спартак». В официальном оформлении соглашения участвовали сам Guf (Алексей Долматов), генеральный директор «Спартака» Иван Читов, президент Андрей Копылов, главный тренер команды Руслан Пернай и капитан Алексей Зуев.



Рэп и футбол — что у них общего? Во всём мире музыка и спорт уже давно взаимосвязанны, и Россия решила не отставать от тенденции. За океаном популярные рэп-исполнители покупают себе целые футбольные команды, дружат со спортсменами и пишут песни на тему спорта. В нашей стране сотрудничество рэп-культуры и футбола не такое плотное, но оно начинает набирать обороты.



Обычно одежду для клубов шьют известные спортивные бренды, которые уже давно специализируются на создании формы. Пляжный футбольный клуб «Спартак» не стал идти проторенной дорожкой и по-новому подошёл к созданию клубной формы и атрибутики.



Сотрудничество «Спартака» с Gufом и его брендом одежды Lugang выглядит необычно смело. Нельзя сказать, что пляжный футбол сейчас очень популярен в России. Постоянно ведутся разговоры о том, что спорт нужно развивать и популяризировать среди молодёжи. «Спартак» убил двух зайцев сразу – привлёк новую аудиторию и получил нестандартную форму. Выгоду из сотрудничества извлечёт и Guf: у рэпера большая аудитория, которая станет ещё больше благодаря самой многочисленной армии болельщиков «Спартака».

Фото: bsc-spartak.ru

«Я устал от Москвы – это не слоган «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Иван Читов рассказал, как появилась идея этого сотрудничества.



— Пляжный футбол — молодой вид спорта в России, поэтому мы решили отойти от стандартов экипировки и взять за основу компанию Алексея Долматова Lugang, которая делает очень необычную и современную молодёжную одежду. Мы обратились к Алексею, и он не отказал нам, за что ему большое спасибо.



На пресс-конференцию все представители «Спартака» и Guf пришли уже в новых толстовках со спартаковским ромбиком и фразой из текста певца: «I’m tired of this city, but this city is on my back» («Я устал от этого города, но этот город на моей спине»). У Gufа на спине действительно есть знаменитая татуировка, на которой изображены семь сталинских высоток Москвы.

Необычную фразу объяснил капитан команды Алексей Зуев.



— Эту фразу можно понять по-разному, например, что ты устал от этого города, но хочешь в него вернуться. Конечно, это не слоган «Спартака», и наша команда не устала от Москвы. Просто мы захотели выпустить что-то уже сейчас, и эти строчки понравились команде.

Фото: bsc-spartak.ru

После официального подписания клуб подарил Алексею Долматову памятную майку с седьмым номером и надписью Guf на спине. Рэпер поблагодарил за подарок и ответил на вопросы журналистов.



— Ваше сотрудничество со «Спартаком» выглядит очень необычно. Как вы сами к нему относитесь?

— Очень рад оказаться здесь. Немного ошарашен серьёзностью происходящего. У нас очень молодой бренд, который существует только полтора-два года. Он создавался как производитель уличной одежды для молодёжи. И для меня большая честь, что спортивный клуб заинтересовался нами. Я в этом вижу огромные плюсы.



— Почему именно пляжный футбол, а не его старший брат?

— В пляжном футболе, в отличие от большого, чувствуется что-то свободное, и выглядит он веселее. Поэтому очень приятно, что команда по пляжному футболу проявила интерес. У «Спартака» огромная армия болельщиков, которые узнают о моей марке одежды. Я сам достаточно спортивный человек. Я и в теннис играю, и в баскетбол.



— Вы за «Спартак» болеете?

— Нет. У меня много друзей, которые представляют фан-движения разных клубов, поэтому если сейчас скажу, что болею за «Спартак», то от меня отвернётся 2/3 моих друзей.

Фото: bsc-spartak.ru

— С «большим» «Спартаком» нет желания поработать?

— Пока нет.



— Где можно будет приобрести вашу спартаковскую линейку одежды?

— Есть сайт, где можно будет всё заказать. Также в Москве открывается несколько точек. Количество мест для продажи будет постепенно увеличиваться.



— Планируете выпускать обувь помимо одежды?

— Это очень серьёзный шаг, и пока мы к нему не готовы. Чтобы делать свою хорошую обувь, надо иметь в этом деле огромный опыт.



— Будет ли как-то обыгрываться ваша знаменитая татуировка на спине?

— Да, каждому игроку сделаем такую же. Это у нас прописано в договоре (смеётся).