«Мне не о чем просить Роналду». Казань за день до полуфинала КК-2017

Казань сходит с ума по Криштиану Роналду, а главный тренер чилийцев признается, в чем преимущество его команды.

И португальцев, и чилийцев в Казани уже полюбили. Ещё до полуфинала соперники провели в Татарстане по одному матчу. И если на главной туристической улице Баумана приезжие ночами кричат «Чи-чи-чи, ле-ле-ле», то сами жители Казани дежурят у отеля. Само собой, в ожидании Криштиану Роналду – лучшего футболиста мира на данный момент. Съехались к отелю и телевизионщики, которые записывают сюжеты под песни фанатов. Правда их исполнение не всегда такое же яркое, как игра Роналду.

Удивительное дело! Даже в огромной Москве ажиотаж у отеля португальцев был меньшим. Тут сумасшествие продолжается не первый день. Забыв про еду и дела, болельщики не расходятся в надежде увидеть своих героев. Атмосфера настолько впечатлила гостей, что в официальном «твиттере» сборной появилось сообщение на русском языке.

Какое-то космическое внимание к чемпионам Европы было со стороны журналистов. Для СМИ были открыты лишь 15 минут тренировки, за которые мало что можно успеть снять (и точно ни с кем не поговорить из сборной). Тем не менее на базу «Рубина» приехало более 100 журналистов, из которых большинство – иностранцы.

Судя по главному тренеру португальцев, его не сильно напрягало внимание. Ему было актуальнее думать о составе. Вот что Фернандо Сантуш сказал на пресс-конференции:

– Геррейро завтра точно не сыграет. Посмотрим, сможет ли он восстановиться к следующим матчам. Бернарду Силва? У нас есть ещё 24 часа, чтобы принять решение по его готовности к полуфиналу. Вы хотите знать, кто заменит дисквалифицированного Пепе? Хорошо, скажу. Кто-то из Жозе Фонте, Бруну Алвеша или Нету. (Смех в зале. – Прим. «Чемпионата».)

– О чем вы попросите Роналду перед полуфиналом?

– Мне не о чем просить Роналду. Просим его играть, как обычно. Он лидер, капитан команды и пример для остальных. Он полностью посвящает себя игре, выступая на очень полезной позиции.

По правую руку от Сантуша сидел полузащитник Адриен Силва. Ему предложили на русском языке сказать то же самое, что написал официальный «твиттер» сборной Португалии. В зале снова раздался смех, а произнести на русском хавбек смог лишь одно слово «спасибо». А затем Силва продолжил через переводчика:

– Мне действительно понравилось в Казани, как и в других городах. Хотя, по сути, я их не видел. Мне актуальнее говорить о стадионах – они тоже в полном порядке.

Чуть более решительно на матч настроен другой полузащитник – Марсело Диас. Чилиец не смеялся, а каждым словом подчеркивал свою непоколебимость. Словно говорил не футболист, а солдат:

– Мы выиграли два кубка Америки. Хотим добиться ещё множества побед. После каждой игры в России мы становимся ещё более уверенными в своих силах. Я чувствую себя важным футболистом, как и остальные 22 игрока сборной. Готовимся к полуфиналу со всей серьёзностью. У нас есть возможность выйти в финал. Мы стремимся выиграть турнир. Тот факт, что Алексис играет с нами, добавляет уверенности. Он остаётся потрясающим игроком на протяжении многих лет. Мы выйдем на матч с мощной атакой. Чувствуем гордость, представляя Южную Америку.

Букмекеры считают португальцев фаворитами. Оно и понятно, учитывая, насколько напряжённой у чилийцев получилась встреча с австралийцами. Вот что сказал наставник сборной Чили Хуан Антонио Пицци:

– Мне безразлично, кто является фаворитом. Мы чувствуем привилегию, так как можем использовать всех 23 футболистов в завтрашнем матче. Санчес хорошо себя чувствует. Мы сделаем всё, чтобы навязать сопернику нашу игру и выйти в финал. Если нам это удастся, то останемся агрессивной командой. Сантуш заслуживает большого уважения. Вы же знаете, что у меня была возможность долгое время поработать с ним.

Речь идёт о 2000 годе, когда Пицци выступал за «Порту», а командой руководил именно Сантуш. Судя по высказываниям, оба тренера стараются подчеркнуть, что у них хорошие отношения. Посмотрим, останутся ли они такими же после полуфинала.

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