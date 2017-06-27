«Денисов сказал: убью всех, кто помешает «Локомотиву» выиграть Кубок!»

В жизни «Локомотива» за последнее время произошло много любопытных событий. Главных – два. Продлён контракт с главным тренером Юрием Сёминым – хотя за несколько туров до конца чемпионата уверенности в таком сценарии не было, и положительно закончилась эпопея с молодым талантом Алексеем Миранчуком. Хватает и других новостей. Например, Ари, по собственным словам, может через несколько месяцев получить российский паспорт. Сёмин ждёт новичков-защитников. На стадионе начали монтировать четыре новых табло. Об этом и многом другом мы поговорили с президентом клуба Ильей Геркусом в его кабинете на черкизовской арене.

О задаче

— На совете директоров перед командой поставлена задача — место в пятёрке. Кто предложил именно такую планку и почему именно она?

— Это коллективное решение, выработанное на совете директоров, с учётом нашей стратегии. Суть этой стратегии – в развитии клуба с ориентиром на собственных воспитанников. Мы хотим раскрывать потенциал молодых игроков. Соответственно, команда будет строиться на перспективу. При этом мы рассчитываем, что через несколько лет «Локомотив» будет претендовать на самые высокие места. А пока тренерский штаб может маневрировать, даже рисковать, доверяя место в составе молодёжи.

— Когда время для риска истечёт и целью будут места на вершине? Через год? Два? Три?

— Это зависит от скорости построения команды и её зрелости.



— Бюджет «Локомотива» на ближайший сезон — порядка 5,5 млрд рублей. Этого достаточно?

— Для решения тех задач, которые поставлены перед командой, – вполне.

О Сёмине

— Прошлой осенью вы побывали в гостях у «Чемпионата» и заявили: «Юрий Сёмин точно доработает сезон до конца». Сейчас можете произнести те же слова?

— Если «Локомотив» будет двигаться в русле тех задач, которые поставлены перед командой, за будущее Юрия Павловича беспокоиться не стоит. Команда не должна по ходу сезона выпадать из числа активных претендентов на место в пятёрке. При этом необходимо выполнять и вторую задачу – по введению в состав молодых футболистов. Если по каким-то причинам Юрий Павлович будет испытывать сложности, это станет вопросом многостороннего обсуждения.



— Сёмин готов вводить в состав молодёжь?

— Думаю, да. Юрий Павлович умел это делать всегда. Пример? Чемпионская команда 2004 года.



— Вы довольны его работой в прошлом сезоне?

— Плюсов, по счастью, больше, чем минусов.



— Минусы – это что?

— Юрий Павлович сам озвучивал их – некоторые игры были проведены не лучшим образом. Кроме этого я считаю, что можно было активнее ставить в состав молодёжь. Особенно в конце сезона, когда стало ясно, что за места на самом верху таблицы «Локомотив» уже не борется.



— Если подытожить: судьба Сёмина решалась на совете директоров или продление его полномочий у руля команды было формальностью?

— Там определялась стратегия клуба. Если под судьбой Сёмина подразумевать стратегию клуба, то да. Мы рассматривали разные варианты.



— Сёмин – возрастной тренер. Каким вы видите его ресурс?

— Уверен, что Юрий Павлович будет работать долго и счастливо.



— Долго — в качестве главного тренера?

— Тут многое зависит от возможностей и желания самого Юрия Павловича. Пока он говорит, что может и хочет работать. И мы это видим.

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О Миранчуке

— Как удалось удержать в своих рядах Алексея Миранчука? Несколько месяцев назад казалось, что он точно уходит из клуба.

— Решающее значение имела позиция самого Алексея. Его представители в ходе переговоров тоже поменяли свою точку зрения. Они прислушались к нашим словам о том, что карьера игрока должна быть приоритетом при принятии решения о смене клуба. Благодаря этому нам удалось договориться о продолжении сотрудничества на приемлемых условиях. Планка финансовых требований была существенно снижена — по сути, в два раза.

— У вас есть повод считать себя однозначным победителем в этой истории?

— Я победитель в том смысле, что мне удалось убедить другую сторону и моё мнение было воспринято. Главный аргумент, который должен был воздействовать на Алексея, следующий: накануне чемпионата мира игроку с таким потенциалом, который явно прогрессирует с нами, нужно оставаться в комфортной для его развития среде. Не стоит рисковать потерей этого потенциала, делая стрессовые перемещения – в другой клуб, город, к другому тренеру. Думаю, что сделкой удовлетворены все стороны.



— Претенденты на Миранчука были виртуальные или реальные?

— Реальные.



— Одним из них был «Рубин». Сыграла ли на пользу вам та неразбериха, которая творилась в Казани ближе к концу сезона?

— Искусство переговорщика – искать плюсы во временном замешательстве конкурентов. Мы смогли этим воспользоваться. Значит, сыграла.



— Правда ли, что вы договорились с Алексеем: после 2018 года отпустите его, если появится достойное предложение?

— Правда. Предложение, которое пойдёт пользу игроку, будет встречено с пониманием.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О трансферах

— Как идут переговоры по выкупу контракта Кверквелии?

— Позитивно. Шанс, что мы подпишем игрока, высокий.



— Сёмин подчеркнул, что оборона «Локомотива» нуждается в усилении больше всего.

— Если мы не выкупим контракт Кверквелии, то планируем приобрести двух защитников. Если выкупим – то одного. Учитываем тот факт, что на Чорлуку в ближайшее время не можем рассчитывать исходя из его здоровья. Самый оптимистичный прогноз по его восстановлению после операции – ноябрь.



— Те четыре футболиста, о которых писал «Чемпионат», есть в вашем шорт-листе?

— Уже нет. Но есть ещё кандидаты, и их много. Как россияне, так и иностранцы.



— Бурлак среди них?

— Он тоже был в списке интересов. Остановлюсь в данном случае на прошедшем времени.



— Что с будущим Шишкина? Он может начать сезон в «Локомотиве»?

— Футболист принадлежит нам, но в настоящее время тренерский штаб на Романа не рассчитывает.



— Помимо защитников вы ищете..?

— Фланговых нападающих. С центром атаки у нас всё в порядке. Тут есть Ари и Галаджан.



— Ветерана Майкона не хотели сохранить ещё на сезон?

— Мы сделали Майкону несколько разных предложений — меньших по деньгам, чем он получал раньше. Условия его не устроили, и он перешёл в «Антальяспор». Вот и вся история.

— Чья идея вернуть Коряна?

— Пока его никто не возвращал. Корян находится на просмотре. Он сам вместе с агентом попросил просмотреть его.



— Когда Сёмин полгода назад был в гостях у «Чемпионата», он рассуждал о варианте возвращения Измайлова. Такая вероятность есть?

— Мы хотим акцентировать своё внимание на молодых игроках с потенциалом развития. Измайлов уже не подходит под это определение. При этом хочу особо отметить, что к Измайлову в клубе и в среде болельщиков самое уважительное отношение.

— Какова роль в клубе спортивного директора Эрика Штоффельсхауса? Какова его роль в рабочих процессах?

— Он готовит предложения по переходам, которые рассматриваются на нашем трансферном комитете – с участием меня и Сёмина. Из списка игроков, который постоянно обновляется, мы выделяем приоритеты. По ним мы уже стараемся вести детальные переговоры. Эрик в них тоже участвует. Если условия нас устраивают, нам нужно одобрение совета директоров – и тогда мы завершаем сделку.



— Готовы назвать ошибкой переход Фарфана?

— Это не ошибка. Фарфан отыграл чуть ниже наших ожиданий, но в целом он демонстрирует полезность, и не забывайте, кто забил победный гол в Уфе. Мы рассчитываем, что Фарфан себя покажет в этом сезоне.

О Денисове

— Прошёл слух, что Денисов может вернуться в «Зенит». Как прокомментируете?

— На нас «Зенит» не выходил. Допускаю, что интерес к Денисову был, но остался внутри питерского клуба.



— У Денисова большая зарплата. Для «Локомотива» это не слишком тяжкое бремя?

— Игрок пошёл на снижение зарплаты. Она сократилась более чем в два раза по сравнению с прежним контрактом. То, что мы подписали Денисова на полноценной основе, – однозначный плюс для нас.



— Игрок легко пошёл на понижение зарплаты? По ощущеним болельщиков Денисов – игрок, алчущий денег.

— Как вы сказали?! Это — миф! На первом месте для Игоря собственное развитие как футболиста. В его возрасте многие футболисты думают о завершении карьеры. Но Игорь не такой. Он хочет побеждать, выигрывать титулы. Мы очень довольны его самоотверженностью и вкладом в команду. Зимой Денисов сказал: «Хочу выиграть Кубок. Умру или убью всех, кто помешает мне это сделать».



— Убил бы?

— Есть бы кто-то играл не так, как требуется команде, этому человеку было бы несдобровать (улыбается).



— Характер Денисова – не бомба замедленного действия?

— Те, кто приписывает Денисову образ скандалиста, ошибаются.



— Простите, а как же случаи в «Зените», «Анжи»? Скандал с Черчесовым, из-за которого Денисову заказана дорога в сборную?

— Да, полагаю, конфликты могли быть, но они касались в первую очередь оценки игры и отношения к игре. Я бы назвал их творческими конфликтами. Он слишком рьяно относится к своим обязанностям, к игре. И иногда, возможно, это ему вредит. Но это идёт от прямоты характера.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Об Ари, стадионе и календаре

— Ари в ближайшее время может получить российский паспорт. Какие тут новости?

— Если человек хочет стать гражданином нашей страны, это можно только приветствовать. Если ему понадобится помощь с нашей стороны, мы её окажем.

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— На стадионе идёт частичная реконструкция. Интересны детали.

— Мы устанавливаем четыре новых табло взамен устаревших. Заказали из Китая. Скоро они будут смонтированы. Эти табло сделаны с учётом использования новейших технологий. Будем стараться показывать на них футбол интересно. И самих болельщиков тоже. Кроме того, мы меняем часть сидений: хотим улучшить комфорт болельщиков. Планируем расширить спектр развлечений и сделать то, чего в России ещё никто не делал. Для этого мы адаптируем самые современные спортивные развлекательные технологии, в том числе американские.



— «Локомотив» ждёт своеобразный календарь. Сначала 7 из 8 матчей в Москве, а потом 12 выездных игр за три месяца (с учётом Кубка России и Лиги Европы). Вы хотите изменений?

— Я в своё время сам делал календарь. Это непростой опыт. Поэтому стараюсь не критиковать коллег. Так сложилось, что календарь именно такой. Остаётся его принять. В том, что летом мы проведём много матчей в Москве, есть свои плюсы: можно в комфортной обстановке прийти на наш обновлённый стадион.

Фото: РИА Новости

О себе

— Вы активно ведёте «инстаграм», отвечаете болельщикам. Зачем это вам?

— Социальные сети — веяние времени. Для меня это больше минутка отдыха, развлечение. Радует, если кто-то воспринимает позитивно мои эмоции. При этом, если мне задают вопросы, я на них иногда отвечаю, если считаю это уместным.

— Позади почти целый сезон вашего президентства. Вы думали, будет тяжелей?

— Думал, будет полегче. Конечно, что-то было в новинку. Но новый опыт вдохновляет.



— Вы едва ли не самый открытый для болельщиков президент клуба в РФПЛ. При вашем содействии в «Локомотив» вернулся Юрий Сёмин. «Локомотив» взял Кубок. Но при этом некоторые болельщики всё же вывешивали негативные баннеры о вас. Не обидно?

— Меня эти баннеры скорее позабавили. Я даже выложил их в «Инстаграме».«Геркус, будь мужиком!» — это было настолько забавно… Я понимаю, что какие-то моменты могут вызвать у людей недовольство, и мнения могут быть полярными. Если на матч собирается, условно, тысяча человек, десять из них изначально недовольны. Так что я не расстроился и не обиделся.