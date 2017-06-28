Данни перешёл в «Славию». Главное — в обзоре дня

Пражская «Славия» объявила о переходе Данни

Пражская «Славия» объявила о переходе бывшего полузащитника «Зенита» Мигела Данни. Об этом сообщил официальный «твиттер» чешского клуба. О сроках контракта и финансовых подробностях трансфера 33-летнего португальского игрока на данный момент не сообщается.



Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. В прошлом сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Мигел пропустил из-за травмы колена.

Кроме того, «Славия» объявила о подписании контрактов с бывшим футболистом «Днепра» Русланом Ротанем и экс-игроком «Шальке», «Аугсбурга» и других команд Халилом Алтынтопом.

Источник: «Зенит» приобретёт Павона за € 22 млн, переход Дриусси также состоится

Трансфер нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона в «Зенит» будет вскоре завершён, утверждает Télam.



По информации источника, переход Павона никак не отразится на трансфере форварда «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси, который также в ближайшее время присоединится к «Зениту». При этом, как и в случае с Дриусси, сине-бело-голубые заплатят за Павона сумму, превышающую прописанную у него в контракте.



Ранее стало известно, что «Зенит» согласился заплатить за Дриусси € 21 млн, хотя в контракте Себастьяна прописано € 15 млн в качестве отступных. В контракте Павона также есть опция выкупа — € 18 млн, а ещё € 4 млн российский клуб решил отдать для того, чтобы ускорить переговоры и избежать риска срыва сделки. Итоговая стоимость двух трансферов составит € 43 млн.



В минувшем сезоне Павон провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов. В активе Дриусси 17 голов в 29 играх турнира.

«Уфа» подписала с Беленовым долгосрочный контракт

«Уфа» продлила контракт с вратарём Александром Беленовым. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов. 30-летний футболист выступает за «Уфу» с февраля нынешнего года, когда перешёл из «Анжи».



«Контракт не на год, не на два, а долгосрочный. Всё, что могу сказать. Подробности раскрывать не буду», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.



В прошлом сезоне Беленов провёл в РФПЛ за «Уфу» 10 матчей, в которых пропустил 10 мячей. «Уфа» заняла седьмое место в сезоне-2016/17.

Бокий стал новым руководителем селекционного отдела «Зенита»

Бывший футболист московских «Динамо» и «Спартака» Александр Бокий вернулся в «Зенит». 60-летний специалист в 2006 году работал в селекционном отделе петербургского клуба, а с декабря 2007-го по декабрь 2008-го являлся спортивным директором «Зенита».

Как сообщает Bobsoccer, Бокий будет исполнять функции Антона Евменова, покидающего структуру сине-бело-голубых. Приказ о назначении подписан сегодня.



Последним местом работы Бокия был «Анжи». Специалист работал в тренерском штабе под руководством Павла Врбы.

Участие Бернарду Силвы в матче с Чили маловероятно, Геррейро точно не сыграет

Сборная Португалии продолжает подготовку к матчу 1/2 финала Кубка конфедераций с Чили. Встреча состоится 28 июня в Казани. Полузащитник Бернарду Силва тренируется индивидуально. Его участие в полуфинальном матче крайне маловероятно, сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.



Точно не сыграет защитник Рафаэль Геррейро, а также дисквалифицированный Пепе. Силва получил травму в матче с командой Новой Зеландии (4:0), а Геррейро — в матче со сборной России (1:0).