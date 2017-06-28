«Роналду похож на женщину, мне нравится Смолов». Русская красавица из Чили

Чилийские фанаты, которые поют свой гимн на весь стадион и заглушают диктора, танцуют на Красной площади и шумно отдыхают в центре Казани — одно из главных открытий Кубка конфедераций. Вообще, с южноамериканским футболом и менталитетом мы знакомы не так хорошо. «Чемпионат» нашёл русскую девушку, которая живёт в Чили уже восемь лет и знает об этой стране всё.

Анастасия Зимникова училась в лингвистическом университете в Пятигорске на переводчика с французского языка и во время обучения уехала по программе «Work and Travel» в США, где познакомилась с будущим тогда и бывшим сейчас мужем. В 2009-м они переехали в чилийский город Икике, который находится на севере рядом с пустыней Атакама. Спустя четыре года Анастасия оказалась в столице Чили Сантьяго, живёт и обеспечивает себя сама, работая моделью, хостес и переводчиком-фрилансером. Кроме того, здесь девушка получает ещё одно образование на факультете управления и бизнеса.

— С каждым годом в Чили всё больше русских, — рассказывает Анастасия. — В Сантьяго — обширная русская диаспора. У нас вообще всё очень спокойно и тихо: никаких боевых действий, стабильная экономика, приятные люди. Вообще, чилийцы — очень патриотичные, семейные, компанейские, с хорошим чувством юмора. А ещё всегда «на расслабоне». Вот мне не хватает в них ответственности и пунктуальности.

— Тяжело было понимать испанский язык чилийцев?

— Они вообще считают, что говорят на чилийском. Здесь часто используется особый сленг, который не понимают даже соседи, боливийцы и перуанцы. Но я выучила язык быстро, мне всегда это хорошо давалось. Ещё в университете выбрала французский, потому что решила: испанский — лёгкий язык, выучу потом!



— Что ещё нужно знать русским в Чили?

— Когда в первый день приехала сюда, думала, будет жарко, а все местные только танцуют и пьют кокосовое молоко. На самом деле Сантьяго — обычный европеизированный город. С другой стороны, по пути до Икике на автобусе я проехала две тысячи километров и подумала, что нахожусь на Марсе: ни кустика, ни тропинки. В общем, в Чили можно найти всё: час езды от Сантьяго в одну сторону — и ты катаешься на лыжах в Андах, час в другую — лежишь на пляже у океана.

— По чему скучаете?

— По семье очень скучаю. Я из Краснодарского края, из города Кореновск, и я только второй раз за восемь лет лечу домой. Из Чили в Россию очень дорого и далеко лететь.

— Сейчас футбол в Чили — главная тема для обсуждения?

— В Чили вообще очень любят футбол, он обсуждается намного больше политики и экономики вместе взятых. Все даже забыли о том, что в ноябре начнутся президентские выборы! Здесь принято собираться для совместного просмотра матчей под asado, местные шашлыки, или даже ездить вместе с командой на выезды. Чилийцы скорее влезут в долги и наберут кредитов, но обязательно полетят с «ла роха» на другой конец планеты.



— Видел вас в эфире футбольной передачи.

— Меня пригласили как представительницу России. Я, высокая блондинка, в Чили — королева. Чилийцам очень нравится всё русское. Постоянно спрашивают, как завоевать сердце русской девушки, что мне самой нравится в чилийцах. Ещё они интересуются русской историей и языком. Я здесь преподаю русский язык. А перед чемпионатом мира интерес чилийцев к России вырос ещё сильнее.



— История, которая лучше всего характеризует их интерес к нашей культуре?

— Чилийцы всё стараются заканчивать на «-ский». Заведения с мясом asado называют asadoskiy. По-моему, очень смешно! По ТВ очень много рекламы на русском, популярна Красная площадь.

— В товарищеском матче России и Чили за кого вы болели?

— Здесь настолько мощная энергетика, чилийцы так страстно болеют за свою страну, что я прониклась и тоже поддерживала Чили. Хотя, если бы наши страны играли в хоккей, я бы болела за Россию.



— Теперь сборная Чили сыграет с португальцами в полуфинале.

— Сборная Чили сильна именно коллективом, а в Португалии только один игрок — Криштиану Роналду. Хотя и у нас есть звёзды — Санчес, Видаль.



— Роналду считается одним из самых сексуальных футболистов мира. Кто лучше — он или Видаль?

— Я вообще не люблю метросексуалов, а Роналду, по-моему, уже больше похож на женщину. Мне больше нравятся мужики, как у нас в России.



— И кто же самый сексуальный в сборной России?

— У нас Смолов выделяется. Во-первых, играет хорошо, во-вторых он очень симпатичный парень!

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