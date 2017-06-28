Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Данни
Фото: Михаил Разуваев, ФК «Зенит»
Текст: Кирилл Хаит

В Чехии нашли газ. В каком клубе теперь играет Данни

Рассказываем о «Славии» — маленькой команде с большими амбициями.
28 июня 2017, среда. 10:00. Футбол

Всё произошло очень быстро: ещё два дня назад Данни выбирал между одним из русских клубов и возвращением в Португалию, а вчера оказался в «Славии». Об этом клубе большинству болельщиков известно только то, что он выиграл чемпионат Чехии. Кто-то вспомнит, что это старейший клуб в Чехии (на целый год старше заклятых врагов из «Спарты»). А любители экзотики даже знают, что «Славия» входит в число «пяти европейских клубов, чей успех никто не заметил». Что ещё?

Пять европейских клубов, чей успех никто не заметил
Помимо триумфальных историй в топ-лигах были в этом сезоне красивые истории успеха и в других чемпионатах.

Владельцы

Начнём с главного. Около двух лет назад «Славия» попала в сказку. Этому предшествовало трудное время. Сначала английская инвестиционная компания ENIC Sports, которая владела контрольным пакетом акций, распродала полсостава, чтобы возместить долги. У неё клуб выкупил экс-министр транспорта Чехии, но за пару лет не смог улучшить финансовое положение: банкротство было реальной угрозой. И тут на горизонте появились китайские инвесторы.

Энергетический гигант CEFC China Energy с годовым доходом в 41 млрд долларов (данные делового журнала Fortune) – одна из немногих частных компаний в Китае в этой отрасли. И единственная частная среди десяти крупнейших. Нефть и газ – источник 60% их доходов и база для инвестиций. Впрочем, компания диверсифицирует доход. Например, зарабатывает и на финансовых услугах. А в последнее время стала наращивать присутствие в Европе, инвестируя в… во всё подряд: от отелей и банков до футбольного клуба.

«Славия» принадлежит компании CEFC China Energy – нефтегазовому гиганту из Китая.

В Праге присутствие CEFC China Energy хорошо заметно, в последние годы компания выкупила здесь много недвижимости, включая исторические здания в центре. Теперь нефтегазовые китайские деньги спасли «Славию». Так старейшая в стране команда превратилась из кандидата на исчезновение в кандидата на титул.

Клуб

Путь к титулу был недолгим. Первый сезон обошёлся без сенсаций, во много потому что сделка по приобретению клуба была оформлена уже после закрытия трансферного окна. Тренер Душан Угрин сохранил свой пост и привёл клуб к пятому месту в чемпионате. Неплохо с таким составом, но владельцы хотели большего. После того как клуб не пробился в Лигу Европы через квалификацию, они обратились к Ярославу Шилгавы – тренеру, который сделал «Слован» чемпионом. Начало его работы получилось бурным: уже вначале он обыграл «Спарту» в дерби, и это стоило тренеру соперников увольнения.

Летом 2016 года пошли трансферы. Они могут показаться немного пресными – настоящие звёзды в клубе не появились, но на самом деле, «Славия» показала пример грамотного позиционирования себя на рынке. В команду пришёл лучший бомбардир чемпионата Словакии и воспитанник «Аякса» Джино ван Кессел. У конкурентов из «Спарты» переманили плеймейкера Йозефа Гушбауэра. Ещё одним приобретением в полузащиту стал Майкл Нгаду-Нгаджуй, знакомый нам по Кубку конфедераций.

Возможно, это звучит недостаточно солидно, но не забывайте, что речь о чемпионате Чехии. С обновлённой атакой «Славия» проиграла всего раз за сезон и стала единственной командой турнира, которая забивала в среднем больше двух голов за игру. И это несмотря на то что ван Кессель так и не заиграл и был отдан в аренду… Вместо него забивали сразу двое: Милан Шкода, который в команде уже пять лет, и Мурис Мешанович.

«Славия» в один день представила Мигела Данни, Руслана Ротаня и Халила Алтынтопа.

Этого хватило, чтобы выиграть титул. Но амбиции новых владельцев клуба не ограничиваются Чехией, поэтому им понадобились игроки с международным опытом. И вот «Славия» представляет сразу трёх новичков — это Руслан Ротань, Халил Алтынтоп и Данни.

Действительно, опыт налицо. 33-летний Данни – самый молодой из новичков. Кстати, это не всё: клуб также подписал Яна Лаштувку (34 года). С другой стороны, концепция клуба понятна: молодым и, как считается в Чехии, талантливым Люфтнеру, Сикоре, Змргалу и другим может не хватить спокойствия в больших матчах, а игроки, которые к ним привыкли, станут ориентиром не только на поле, но и в раздевалке. В эту концепцию не вполне вписывается Халил Алтынтоп, который разве что в «Шальке» и «Трабзонспоре» видел матчи еврокубков. Кстати, мнения болельщиков о трансферах клуба разделились: возраст смущает многих.

Интересно, что новые владельцы не слишком вмешиваются в управление клубов. Все текущие дела они оставили совладельцу Ярославу Тврдику – политику и бизнес-партнёру, который был одним из инициаторов продажи клуба китайцам.

Что дальше

«Славия» начнёт евросезон в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Даже в случае поражения участие в Лиге Европы команде обеспечено. Но можно замахнуться и на большее: «Славия» не получит в соперники команду из топ-лиги из-за особенностей регламента («Путь чемпионов), в прошлом году, например, чемпиону Чехии достался «Карабах».

Сейчас трансферный рекорд «Славии» составляет 4,5 млн евро за одно трансферное окно.

До конца трансферного окна ещё далеко (официально оно даже не успело открыться), и за «Славией» стоит последить хотя бы летом. Клуб борется не только за звёзд, но и за болельщиков: после смены владельцев и вектора развития на уютный стадион «Эден Арена» на Владивостокской улице ходят уже не по шесть тыс. человек, а по 11 тыс. Это большой шаг вперёд, но стадион вмещает 20 тыс: есть к чему стремиться.

А нам остаётся только ещё раз погрустить о том, что Данни покинул «Зенит». Грустить, глядя на красивые и трогательные фото, можно по ссылке.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 30
Теги
Славия Прага ФК Зенит Мигел Данни Руслан Ротань Халил Алтынтоп
Новости. Футбол
28 июня 2017, среда
11:51 Бартомеу: Вальверде? Хотели специалиста, небезразличного к «кантере» «Барселоны»
11:50 Гомис: уезжаю из «Марселя» с тяжёлым сердцем
11:46 Манолас недоволен тем, что его зарплата в «Зените» будет в рублях
11:45 Президент «Лиона»: возможно, зимой Ляказетт перейдёт в «Атлетико»
11:21 Игнатьев: в сборную могут влиться талантливые игроки, например Кокорин и Дзюба
11:15 Паб-квиз от «Чемпионата». Играем в интеллектуальные игры, смотрим матч КК
11:04 Роналдо: у Доннаруммы есть право выбора, я тоже менял команды, это трудный выбор
11:02 Зюле не хочет сравнений с Жеромом Боатенгом
10:58 Портнягин: решил поменять обстановку, хочу обрести второе дыхание в «Урале»
10:41 Манолас опоздал на медосмотр в «Зените»
10:38 Перес объяснил, почему были уволены из «Реала» Анчелотти и Бенитес
10:34 Уилшир может пропустить начало предсезонного турне «Арсенала»
10:26 Кутьин: главное, чтобы «Енисей» побеждал, а сколько я забью, неважно
10:17 «Милан» отказался продавать защитника Гомеса в «Бешикташ» за € 10 млн
10:17 Зума признался, что не собирается покидать «Челси»
09:57 Ракитич: был бы очень рад работать под руководством Гвардиолы
09:53 Во Франции сообщили, что Головин может перейти в «Марсель»
09:46 Катар – о докладе Гарсии: все убедились в честности нашей заявки ЧМ-2022
09:35 Маттеус: прогнозирую отличную карьеру Вернера в сборной Германии
09:32 Малафеев: сейчас фанаты «Зенита» могут поверить в возвращение к былым вершинам
09:28 Хавбек «Сантоса» Лима не получал предложения от «Барселоны»
09:22 Деулофеу не хочет возвращаться в «Барселону»
09:07 Полномочия Резвухина на посту гендиректора «Амкара» продлены на три года
09:04 Обамейянг может стать одноклубником Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
08:52 Полузащитник «Бетиса» Себальос в шаге от перехода в «Реал»
08:23 Кан: «Баварии» будет нелегко купить нового Рибери или Роббена
08:10 Переход Алекса Сандро в «Челси» может сорваться из-за «ПСЖ»
08:00 Мостовой: считаю Португалию фаворитом в матче с Чили, болеть тоже буду за неё
07:47 Бартомеу: болельщики могут быть спокойны, «Барселона» будет сильной командой
07:46 Перес: «Реал» не ведёт переговоров с «Манчестер Юнайтед» по Морате
07:45 «Хоффенхайм» хочет взять в аренду полузащитника «Баварии» Гнабри
07:03 Бартомеу: Верратти? Я доверяю работе спортивного директора «Барселоны»
07:02 В «Кёльне» ничего не знают о медобследовании Модеста в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
06:49 Тео Эрнандес: с детских лет мечтал играть за «Реал»
06:47 Клозе: у меня такое впечатление, что Лёв никогда не устаёт
06:15 Перес: если мы приобретём Мбаппе, то кто же покинет «Реал»? Нужно терпение
05:40 Источник: принц Уильям и Д. Кэмерон могли быть частью коррупционной схемы ФИФА
05:09 «Реал» требует за Данило не менее € 19 млн, «Ювентус» даёт € 15 млн
04:15 Мутко считает, что ФИФА не следует выбирать организаторов двух ЧМ одновременно
03:50 Семёнов: это миф, что в Чечне на тебя всё время кто-то давит
03:15 Сорокин: западные СМИ, прочитав доклад Гарсии, получат исчерпывающие ответы
02:49 Семёнов: судейство всё то же, вспоминается смешной пенальти в пользу «Спартака»
02:44 Жардим: у Мбаппе ещё будет время перейти в топ-клуб
02:37 Шишкин: Акинфеева никто не обвинял за ошибку в матче с Мексикой
02:20 Мутко: доклад Гарсии показал, что никаких вопросов к РФ по получению ЧМ-2018 нет
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
За кого теперь будете болеть на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017