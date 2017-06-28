В Чехии нашли газ. В каком клубе теперь играет Данни

Всё произошло очень быстро: ещё два дня назад Данни выбирал между одним из русских клубов и возвращением в Португалию, а вчера оказался в «Славии». Об этом клубе большинству болельщиков известно только то, что он выиграл чемпионат Чехии. Кто-то вспомнит, что это старейший клуб в Чехии (на целый год старше заклятых врагов из «Спарты»). А любители экзотики даже знают, что «Славия» входит в число «пяти европейских клубов, чей успех никто не заметил». Что ещё?

Пять европейских клубов, чей успех никто не заметил Помимо триумфальных историй в топ-лигах были в этом сезоне красивые истории успеха и в других чемпионатах.

Владельцы

Начнём с главного. Около двух лет назад «Славия» попала в сказку. Этому предшествовало трудное время. Сначала английская инвестиционная компания ENIC Sports, которая владела контрольным пакетом акций, распродала полсостава, чтобы возместить долги. У неё клуб выкупил экс-министр транспорта Чехии, но за пару лет не смог улучшить финансовое положение: банкротство было реальной угрозой. И тут на горизонте появились китайские инвесторы.

Энергетический гигант CEFC China Energy с годовым доходом в 41 млрд долларов (данные делового журнала Fortune) – одна из немногих частных компаний в Китае в этой отрасли. И единственная частная среди десяти крупнейших. Нефть и газ – источник 60% их доходов и база для инвестиций. Впрочем, компания диверсифицирует доход. Например, зарабатывает и на финансовых услугах. А в последнее время стала наращивать присутствие в Европе, инвестируя в… во всё подряд: от отелей и банков до футбольного клуба.

«Славия» принадлежит компании CEFC China Energy – нефтегазовому гиганту из Китая.

В Праге присутствие CEFC China Energy хорошо заметно, в последние годы компания выкупила здесь много недвижимости, включая исторические здания в центре. Теперь нефтегазовые китайские деньги спасли «Славию». Так старейшая в стране команда превратилась из кандидата на исчезновение в кандидата на титул.

Клуб

Путь к титулу был недолгим. Первый сезон обошёлся без сенсаций, во много потому что сделка по приобретению клуба была оформлена уже после закрытия трансферного окна. Тренер Душан Угрин сохранил свой пост и привёл клуб к пятому месту в чемпионате. Неплохо с таким составом, но владельцы хотели большего. После того как клуб не пробился в Лигу Европы через квалификацию, они обратились к Ярославу Шилгавы – тренеру, который сделал «Слован» чемпионом. Начало его работы получилось бурным: уже вначале он обыграл «Спарту» в дерби, и это стоило тренеру соперников увольнения.

Летом 2016 года пошли трансферы. Они могут показаться немного пресными – настоящие звёзды в клубе не появились, но на самом деле, «Славия» показала пример грамотного позиционирования себя на рынке. В команду пришёл лучший бомбардир чемпионата Словакии и воспитанник «Аякса» Джино ван Кессел. У конкурентов из «Спарты» переманили плеймейкера Йозефа Гушбауэра. Ещё одним приобретением в полузащиту стал Майкл Нгаду-Нгаджуй, знакомый нам по Кубку конфедераций.



Возможно, это звучит недостаточно солидно, но не забывайте, что речь о чемпионате Чехии. С обновлённой атакой «Славия» проиграла всего раз за сезон и стала единственной командой турнира, которая забивала в среднем больше двух голов за игру. И это несмотря на то что ван Кессель так и не заиграл и был отдан в аренду… Вместо него забивали сразу двое: Милан Шкода, который в команде уже пять лет, и Мурис Мешанович.

«Славия» в один день представила Мигела Данни, Руслана Ротаня и Халила Алтынтопа.

Этого хватило, чтобы выиграть титул. Но амбиции новых владельцев клуба не ограничиваются Чехией, поэтому им понадобились игроки с международным опытом. И вот «Славия» представляет сразу трёх новичков — это Руслан Ротань, Халил Алтынтоп и Данни.

Действительно, опыт налицо. 33-летний Данни – самый молодой из новичков. Кстати, это не всё: клуб также подписал Яна Лаштувку (34 года). С другой стороны, концепция клуба понятна: молодым и, как считается в Чехии, талантливым Люфтнеру, Сикоре, Змргалу и другим может не хватить спокойствия в больших матчах, а игроки, которые к ним привыкли, станут ориентиром не только на поле, но и в раздевалке. В эту концепцию не вполне вписывается Халил Алтынтоп, который разве что в «Шальке» и «Трабзонспоре» видел матчи еврокубков. Кстати, мнения болельщиков о трансферах клуба разделились: возраст смущает многих.

Интересно, что новые владельцы не слишком вмешиваются в управление клубов. Все текущие дела они оставили совладельцу Ярославу Тврдику – политику и бизнес-партнёру, который был одним из инициаторов продажи клуба китайцам.

Что дальше

«Славия» начнёт евросезон в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Даже в случае поражения участие в Лиге Европы команде обеспечено. Но можно замахнуться и на большее: «Славия» не получит в соперники команду из топ-лиги из-за особенностей регламента («Путь чемпионов), в прошлом году, например, чемпиону Чехии достался «Карабах».

Сейчас трансферный рекорд «Славии» составляет 4,5 млн евро за одно трансферное окно.

До конца трансферного окна ещё далеко (официально оно даже не успело открыться), и за «Славией» стоит последить хотя бы летом. Клуб борется не только за звёзд, но и за болельщиков: после смены владельцев и вектора развития на уютный стадион «Эден Арена» на Владивостокской улице ходят уже не по шесть тыс. человек, а по 11 тыс. Это большой шаг вперёд, но стадион вмещает 20 тыс: есть к чему стремиться.

А нам остаётся только ещё раз погрустить о том, что Данни покинул «Зенит». Грустить, глядя на красивые и трогательные фото, можно по ссылке.