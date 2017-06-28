Мексиканцы в шашлычной и кесадилья в Казани. Дневник Кубка конфедераций

Селфи с кумирами, приключения иностранцев в России и привет Раулю – в обзоре событий, оставшихся за кулисами 10-го дня Кубка конфедераций.

Сборные Португалии и Чили вовсю готовятся к полуфинальной встрече. Корреспонденты «Чемпионата» подготовили видеосюжеты о тренировках команд. Грядущий матч вызвал в Казани невероятный ажиотаж, а на занятие португальцев приехало более сотни журналистов.

Сами же футболисты тем временем возятся с мячом. Вот Пепе отвернулся от финта Криштиану Роналду, за что тотчас был наказан партнёром по команде.

Не забывают игроки и фотографироваться с болельщиками, неустанно жаждущими внимания. Лучше всего ловить своих кумиров получается у девушек. Компания Бруну Алвеша, Артуро Видаля, Андре Силвы и Криштиану Роналду – о чём ещё можно мечтать?

Иностранные журналисты тем временем наслаждаются паузой между матчами. В Сочи, например, мексиканский репортёр Fox Sports решил как следует прочувствовать местный колорит и посетил шашлычную.

Свободного времени не так уж много – снова к работе над очередным сюжетом, теперь в Казани.

Но журналисты невероятно любят свою работу – особенно в такие моменты.

Удивительно, но факт: мексиканцу за рубежом так же приятно увидеть в меню кесадилью, как русскому – борщ и холодец. В Казани радуется родной кухне Мануэль Медина.

А в Москве продолжаются гуляния: журналисты NBC Telemundo снимают сюжет о России и Кубке конфедераций при участии Московского казачьего хора.

Невозможно представить себе поездку в Москву без фотографии на Красной площади. Болельщик из Чили выполняет обязательную программу.

А кто-то всё никак не может забыть о встрече с волком Забивакой в Сочи.

Волонтёры на «Фиште» — «в теме» и поздравляют легенду мадридского «Реала» Рауля с 40-летием.

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Всего пару дней назад здесь проходил матч между сборными Германии и Камеруна. Многие в этой игре поддерживали африканскую команду, в том числе продюсер компании Тимати Black Star – Пашу.

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