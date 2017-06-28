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Кубок конфедераций 2017
Фото: instagram.com/tony_v1985
Текст: Галина Козлова

Мексиканцы в шашлычной и кесадилья в Казани. Дневник Кубка конфедераций

Селфи с кумирами, приключения иностранцев в России и привет Раулю – в обзоре событий, оставшихся за кулисами 10-го дня Кубка конфедераций.
28 июня 2017, среда. 11:30. Футбол

Сборные Португалии и Чили вовсю готовятся к полуфинальной встрече. Корреспонденты «Чемпионата» подготовили видеосюжеты о тренировках команд. Грядущий матч вызвал в Казани невероятный ажиотаж, а на занятие португальцев приехало более сотни журналистов.

Сами же футболисты тем временем возятся с мячом. Вот Пепе отвернулся от финта Криштиану Роналду, за что тотчас был наказан партнёром по команде.

Не забывают игроки и фотографироваться с болельщиками, неустанно жаждущими внимания. Лучше всего ловить своих кумиров получается у девушек. Компания Бруну Алвеша, Артуро Видаля, Андре Силвы и Криштиану Роналду – о чём ещё можно мечтать?

Иностранные журналисты тем временем наслаждаются паузой между матчами. В Сочи, например, мексиканский репортёр Fox Sports решил как следует прочувствовать местный колорит и посетил шашлычную.

Свободного времени не так уж много – снова к работе над очередным сюжетом, теперь в Казани.

Но журналисты невероятно любят свою работу – особенно в такие моменты.

Удивительно, но факт: мексиканцу за рубежом так же приятно увидеть в меню кесадилью, как русскому – борщ и холодец. В Казани радуется родной кухне Мануэль Медина.

А в Москве продолжаются гуляния: журналисты NBC Telemundo снимают сюжет о России и Кубке конфедераций при участии Московского казачьего хора.

Невозможно представить себе поездку в Москву без фотографии на Красной площади. Болельщик из Чили выполняет обязательную программу.

А кто-то всё никак не может забыть о встрече с волком Забивакой в Сочи.

Волонтёры на «Фиште» — «в теме» и поздравляют легенду мадридского «Реала» Рауля с 40-летием.

Раулю 40 лет! Легенда возвращается в «Реал»
Сегодня бывшему игрока «Реала» исполняется 40 лет. Разбираемся, как он живёт сейчас и чем планирует заняться в будущем.

Всего пару дней назад здесь проходил матч между сборными Германии и Камеруна. Многие в этой игре поддерживали африканскую команду, в том числе продюсер компании Тимати Black Star – Пашу.

Сборная Новой Зеландии завершила выступление на Кубке конфедераций, но болельщики «киви», видимо, решили задержаться в России ещё на несколько дней. Может, останутся на финал в Питере?

Посмотреть на сборные с разных континентов на «Крестовский» приехали не только болельщики участвующих стран. Парню из Египта так понравилось в Санкт-Петербурге, что он обещает вернуться сюда снова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
28 июня 2017, среда
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