5 впечатляющих трансферов, которые не заметили

Эктор Морено

Защитник, 28 лет, ПСВ (Нидерланды) – «Рома» (Италия), 5,7 млн евро

Почерк Рамона Мончи видно без очков – брать грязное, никем не освоенное, закопанное, но всё-таки золото. Сначала «Рома» раскопала в середине таблицы Серии А нового тренера, Эусебио Ди Франческо (справедливости ради, на повышение Ди Франческо наиграл ещё сезон назад), а теперь стала осваивать голландский рынок под его философию футбола. Эусебио – ярый идеолог тактики 4-3-3, в «Сассуоло» он тренировал лишь одну схему и вообще не задумывался о гибкости. В «Роме» Ди Франческо будет работать точно так же, а его новички вписываются в систему комбинационных 4-3-3, любимых тренером: Пеллегрини, раскрывшийся у Эусебио в «Сассуоло», готовый подписать контракт с джаллоросси Карсдорп, но главное – Эктор Морено.

Мексиканец – один из лучших защитников мира по качеству первого паса. Филлип Коку в прошлогоднем ПСВ даже использовал Морено глубинным плеймейкером, Эктор доставлял мяч до финальной трети значительно чаще остальных не только в ПСВ, но и вообще в голландском чемпионате (509 передач в финальную треть, у ближайшего преследователя из защитников, Ника Виргевера – 360). Тактически Морено сильно прокачался именно в Нидерландах, у Луи ван Гала: «Первые тактические установки ван Гала для меня звучали, будто на китайском языке».

Урок усвоен, что доказывает статистика не только по голландскому чемпионату, но и по Кубку конфедераций. Морено – безоговорочно лучший игрок турнира по Packing, отрезанию соперников передачами вперёд: 125 Packing/90min. Для сравнения, у сборной России лучший – Фёдор Кудряшов с 77 Packing/90min. При этом мексиканец адаптирован к высокой линии обороны, любит продвигаться в финальную треть, очень цепок в отборе: вы наверняка помните тот подкат Морено под Люка Шоу, чистый, но приведший к двойному перелому ноги. Таких защитников даже в топ-чемпионатах почти нет – удивительно, как к 28 годам Морено до сих пор консервировался в ПСВ.

Типичное продвижение Морено в финальную треть

Людвиг Аугустинссон

Защитник, 23 года, «Копенгаген» (Дания) – «Вердер» (Германия), 4,5 млн евро

18 голевых передач за сезон. 1,8 ключевых передач за матч. 0,38 хА, то есть ожидаемых ассистов – значит можно ждать голевой чаще, чем в каждой третьей игре. И для плеймейкера это сильная статистика, а Аугустинссон – левый защитник. С трансфером шведа «Вердер» сработал на опережение, вложившись в Людвига зимой и оставив его дозревать на полсезона. Другой игрок «Копенгагена», Томас Делейни, уже стал в Бремене своим – Аугустинссон будет следующим.

У Аугустинссона шикарные условия для прогресса: тактическая схема 3-1-4-2, подразумевающая включения латералей на одну линию с нападающими (представьте на минутку, что Людвиг открывается, как Марио Фернандес в ЦСКА Гончаренко), атакующий стиль игры, расчищенная конкуренция, динамичный чемпионат, где такие игроки в цене… Значительное падение атакующей статистики может случиться лишь из-за подстройки к новой атакующей группе: если «Копенгаген» Сольбаккена был заточен под бесперебойные подачи и спокойно выпускал на острие две «башни», то у «Вердера» впереди бегают в лучшем случае «одноэтажки» – Макс Крузе и Фин Бартельс, сильные именно игрой в движении.

В любом случае главный вопрос вокруг фигуры Аугустинссона очевиден уже сейчас. Как после мощной игры «Копенгагена» в Лиге чемпионов Людвига и Делейни выудил именно «Вердер», а не статусный клуб с большими деньгами?

Эвер Банега

Полузащитник, 28 лет, «Интер» (Италия) – «Севилья» (Испания), 9 млн евро

Ситуация в «Интере» в последние годы напоминает жизнь должника с кучей моментальных кредитов: каждое трансферное окно нерадзурри вынуждены продавать что-нибудь ненужное, чтобы купить что-нибудь (как показывает время – тоже ненужное). Этим летом в хлам записаны Иван Перишич, потому что за него пока готовы платить большие деньги, Стеван Йоветич и Эвер Банега. Весь маразм «Интера» в одной картинке – Лучано Спаллетти попросил выставить на трансфер умного хавбека Банегу, чтобы взять на его место умного хавбека Борху Валеро. Они игроки одного уровня и примерно одних качеств, но Борха старше на четыре года… Зачем тратить деньги, если решение проблемы есть под рукой?

Банегу так и не оценили в Милане: при кажущейся лени он очень умён, смекалист, а в лучшие дни – неудержим. Как в матче с «Аталантой», когда «Интер» выиграл 7:1, а Банега записал на свой счёт 3+2. Даже итальянский сезон, якобы проваленный Эвером, по цифрам очень неплох – игрок делал 3,41 передачи под удар за 90 минут и 0,35 xA (опять же, как и Аугустинссон, фактически оформлял голевой пас чаще, чем раз в три матча). Банегу, как и Марсело Брозовича, толком не оценили: мозгам предпочли мускулы, а перепадам настроения – стабильный уровень чуть выше среднего.

Теперь карьера Банеги должна стать гармоничной, как никогда раньше. В клубе его тренирует Эдуардо Бериццо, в сборной – Хорхе Сампаоли. Оба обожают центральных полузащитников, ценящих пас как искусство. И оба видят Банегу основным игроком своих команд. Бериццо и Сампаоли точно докажут, что ум и смекалка должны находиться в правильных руках.

Вингер, 21 год, «Челси» (Англия) – «Лион» (Франция), 10 млн евро

Абсолютно точно можно говорить, что скауты «Лиона» одобрили трансфер Траоре не по ходу матчей с «Аяксом» в полуфинале Лиги Европы. Бертран, игравший за амстердамцев на правах аренды, слишком часто передерживал мяч, пускался в пустой дриблинг. Однако даже в том полуфинальном походе с «Аяксом» Траоре здорово обострял (12 отрезанных защитников и лучший Impect/Packing в команде) и принимал мячи, летевшие в его сторону (231 отрезанный соперник на приёме – у ближайшего преследователя набралось 130).

Статистика приёма – лишь одна из причин, позволяющая разглядеть в Бертране потенциальную замену Александру Ляказетту (да, думаю, что в «Лионе» Траоре видят именно так). В завершении атаки Бертран – ярко выраженный финишёр, он разлюбил дальние удары, а в «Аяксе» стал бить в основном из полуфланговых зон, когда Каспер Дольберг клещами вцепился в своё место на острие. Реализация – проблема со времён голландского «Витесса», однако если научить Бертрана бить с правильных точек, он в потенциале может превратиться в нового Ляказетта. Из dangerzone Траоре воплощал в голы 17% своих ударов. И даже дриблинг не кажется таким уж бездарным – в среднем Бертран совершал по 3 удачные обводки за матч в голландском чемпионате.

После оформления трансфера много говорят об ошибке руководства «Челси», однако здесь важно понять, что Траоре и сам видит себя как центральный нападающий. С такими габаритами, как у него (177 см роста), его съедят в АПЛ. Французская Лига 1 – тоже силовой чемпионат, но здесь маневренному форварду забивать проще. В конце концов, по слухам, «Челси» оставил у себя «право первой ночи» за копеечные 15 млн евро, так что пока от трансфера Траоре в выигрыше останутся все. Пока «Лион» не продаст Бертрана ещё куда-нибудь.

Патрик Шик

Нападающий, 21 год, «Сампдория» (Италия) – «Ювентус» (Италия), ориент. 30,5 млн евро

Безумные деньги? Всяко меньше, чем репутационные и имиджевые потери после проигранного финала Лиги чемпионов. Одной из причин поражения «Ювентуса» была короткая «скамейка» – пока атаку Мадрида освежал Марко Асенсио, у бьянконери вместо Дибалы выходил Лемина. Все три нападающих вышли с первых минут, из вариантов усиления игры остался только горячий Куадрадо – и так было весь сезон. Просто недостаток игроков у «Юве» не бросался в глаза.

Ещё один нападающий был нужен, и Патрик Шик – интересный вариант в качестве «джокера». Он растёт слишком большими темпами: год назад он играл на потрескавшейся коробке «Доличек» в пражских дворах, где пиво и сосиски продают в разбитых киосках из 1970-х, и не выделялся громадными бомбардирскими успехами даже в чемпионате Чехии, а теперь проходит медосмотр для чемпиона Италии. Шик привлёк «Ювентус» и лично Павла Недведа своим сезоном в «Сампдории»: чех не лил слёзы, начиная матчи на лавке, очень здорово входил в игру, обеспечивал более качественный переход в контратаку и качественно двигался без мяча.

Шик дружит с цифрами. Он тратил 136,8 минуты на гол – всего на минуту больше тратит Чиро Иммобиле. По xG-методикам выбивал 0,33 ожидаемых гола за 90 минут, среди игроков от 1996 года рождения в топ-чемпионатах лучше по xG сыграл только Тимо Вернер. У Шика неплохая результативность из прямоугольника dangerzone (зоны А и B на картинке выше) – 28,6%. Правда, есть настораживающий фактор: Шик назабивал ровно в два раза больше мячей, чем предсказывали Expected Goals (11 против ожидаемых 5,5). На статистическом языке это оверперформинг, то есть значительно превзойдённые ожидаемые данные, и здесь есть два варианта трактовки. Либо в «Ювентусе» Патрик перестанет забивать больше ожидаемого и сползёт до средних цифр, либо удержит планку и докажет, что он действительно классный нападающий.

В Турине все ставки сделаны – там предпочитают вторую трактовку.