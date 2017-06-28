«Подумать не мог, что снимаюсь с порнозвездой». Как стать крутым в Китае

Большинство болельщиков связывают отъезд футболистов на Восток с непреодолимой любовью к деньгам и их равнодушием к карьере. Отъезд туда – обычно повод забыть об игроке. Паулиньо разбил этот стереотип. Для него Китай стал трамплином после падения, местом для реабилитации, которая была необходима футболисту. Вся его карьера похожа на пульс человека с больным сердцем, да и у него самого оно могло заболеть от такого контраста эмоций.



Бразилец заявил о себе миру на родине. Когда его «Коринтианс» взял в 2012 году Кубок Либертадорес, центральным полузащитником этой команды заинтересовались во многих уголках футбольной Европы. Ещё до триумфа активный интерес к нему проявлял ЦСКА, но футболист был категоричен.

«Я 2,5 года играл в Литве и Польше. В России выпал бы из поля зрения тренеров сборной. Я должен думать о своей карьере, а не о деньгах и халяве», – говорил футболист. После Кубка конфедераций — 2013 он подтвердил, что получил щедрое предложение из России, но отказал не думая. Победа над «Челси» в клубном чемпионате мира и со сборной Бразилии на Кубке конфедераций перед домашним чемпионатом мира сильно подняли его персональные акции.



В итоге Паулиньо подписал контракт с «Тоттенхэмом», который нажился на продаже Гарета Бэйла. Тогда он и не думал, что подписывал приговор, ведь спустя год заговорил о клубе как о тюрьме. Тогда Андре Виллаш-Боаш не смог совладать с собой при виде больших денег и больших возможностей и закупился оптом – в числе новичков оказался и Паулиньо. Оказалось, большинство товаров просрочено. И сам Боаш себя в «шпорах» не нашёл. Тренера скинули на ходу, а временный – Тим Шервуд – перестроил игру, которая не подошла Паулиньо.



Это ещё полбеды. Следующим летом выступление сборной Бразилии на ЧМ было названо «всеобщим позором». Тот состав был назван худшим за всю историю, а поколение футболистов – потерянным. Луис Филипе Сколари сразу покинул свой пост, а его сменщик Дунга хоть и продолжил падение «селесао», но распустил полсостава. Одним из «отверженных» оказался Паулиньо. Как и в клубе, в который пришёл Маурисио Почеттино и сделал то же самое.



«Последние шесть месяцев в «Тоттенхэме» были невыносимы. – говорил игрок. – Поэтому я поехал в Китай, там мне предоставили возможность быть полезным на поле, а Луис Филипе Сколари доверял мне». Так что он без раздумий поехал к знакомому коучу в «Гуанчжоу Эвергранд», когда тот возглавил его летом 2015-го.

За два с половиной года он выиграл пять трофеев, назывался лучшим игроком клуба-гегемона Азии, но при этом вляпался в скандал и чуть не вылетел из клуба. В Китае запрещены азартные игры, но бразилец этого не знал и снялся в рекламе букмекеров. Не знал он и то, что его партнёршей по съёмкам стала местная порнозвезда. Весной 2017-го он прорекламировал букмекерскую контору с моделью Аой Цукаса, которая оказалась не просто моделью. «Мне очень стыдно, – признался Паулиньо. – Я не знал, что нарушаю местный закон. Думал, реклама подняла бы популярность футбола в стране. Тем более я и подумать не мог, что снимаюсь с порнозвездой». Федерация футбола хотела депортировать его из страны, но клуб настоял на снисхождении, так что бразилец просто заплатил штраф.

Выговор от клуба он всё же получил, как и стресс от возможной депортации, но со сборной дела вновь пошли на лад. Новый тренер Тите перестроил игру и сделал ставку на новых футболистов. Одним из них стал Паулиньо, которого в своё время именно он раскрыл в «Коринтиансе».

«Думал, после перехода в Китай будет сложно вернуться в сборную, – говорил бразилец. – Этот чемпионат не пользуется популярностью. Но здесь я вновь сфокусировался на игре, начал упорно работать и вновь стал выигрывать титулы. Я продолжал сохранять надежду, что это проложит путь к возвращению. Так и оказалось». Сейчас он идёт третьим бомбардиром Бразилии в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года после Неймара и Габриэла Жезуса. Правда, все три гола он забил в одном матче против Уругвая. Но зато команда лидирует в отборочном турнире, не проиграв ни одного официального матча.



Для опорного полузащитника Каземиро в сборной Паулиньо так же ценен, как Лука Модрич в мадридском «Реале». Он закрывает главный минус опорника – начало атак. В схеме 4-1-4-1 бразилец занимает позицию «бокс ту бокс» и отвечает за первый пас в позиционных атаках, созидание, обостряющие передачи.



Нетрудно объяснить интерес со стороны «Барселоны». Эрнесто Вальверде ищет именно игрока на позицию «бокс ту бокс» в пару к Серхио Бускетсу, который способен и разрушать, и созидать. Бразилец из Китая – подходящий вариант, всё перечисленное он показал в текущем сезоне.

«Барселона» нацелилась на Паулиньо и провела переговоры с «Гуанчжоу Эвергранд»

Сколари не отрицает слухов, но и вероятность перехода считает невысокой. «Ни один из китайских клубов не позволит своим ключевым игрокам уйти. Из-за новых правил китайской лиги найти замену будет сложно и дорого», – говорит тренер.



Сам игрок по этому поводу молчит, да и непонятно, нужно ли ему это. Главную задачу он выполнил. «Жена сказала, что мои глаза сияли по-особенному, когда я сказал о возвращении в сборную. – говорит футболист. – Это была радость маленького мальчика, меня вызвали словно в первый раз. Быть в сборной – всегда награда для меня. Помните, я всегда буду чтить жёлтую майку».