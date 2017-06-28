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Йоахим Лёв
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Тяпков

«Бауэра нет в списках сборной». Лёв – о немце, готовом стать россиянином

Сборная Германии снимает напряжение в Сочи, а Йоахим Лёв говорит про натурализацию защитника «Вердера» Бауэра и допинг в сборной России.
28 июня 2017, среда. 15:30. Футбол

Сборной Германии можно только позавидовать – три матча из четырёх на Кубке конфедераций она проводит в Сочи. Вместо промозглого московско-питерского лета – тропики и море. Чтобы искупаться, достаточно перейти дорогу от отеля. В таких условиях сложно сосредоточиться на работе. Но немцы на то и немцы, чтобы не поддаваться таким искушениям. Чемпионы мира, как-никак.

— Считаю, что три матча в Сочи — наше преимущество, — соглашается защитник бундестим Йонас Хектор. — Нам не нужно садиться в самолёт, лететь куда-то. Дополнительный день здесь — это прекрасно. Напряжение нарастает, но в Сочи нам спокойно. Мы смогли немного познакомиться с городом, сходить на море, попробовать воду, посидеть в ресторане. После полуфинала нам надо будет лететь в Москву или Питер, так что на этом пока наше знакомство с Сочи закончится.

У Йоахима Лёва беззаботного настроения не бывает. Дежурные вопросы оставим в стороне, но вот два, касавшихся России, явно не оставили тренера равнодушным. Когда корреспондент «Чемпионата» поинтересовался, что Лёв думает о планах защитника «Вердера» Роберта Бауэра получить российское гражданство, Йоахим искренне удивился. О том, что футболист подумывает получить паспорт страны-родины своих предков, сегодня рассказал его агент. Раньше защитник выступал за немецкую «молодёжку».

— Бауэра нет в расширенном списке сборной Германии, так что это не вопрос и не проблема для нас. Если игрок меняет гражданство — это его дело. У нас уже были такие ситуации. Мы, конечно, следим за молодыми футболистами, но говорим: «Хочешь — менять, делай это, мы не будем на тебя давить, обещать тебе что-то – просто решай сам».

Роберт Бауэр

Роберт Бауэр

Фото: Reuters

Вопрос про очередной вброс немецких СМИ на тему допинга в российском футболе и вовсе вывел Лёва из равновесия – он предложил либо официально назвать нарушителей и отстранить их, либо прекратить спекулировать на этой теме. Вступился, в общем.

Пресс-конференция сборной Мексики накануне полуфинала тоже получилась небанальной. Уже на первом вопросе, адресованном Чичарито, стало понятно, что телевизионные камеры не получают звук. Брифинг пришлось прервать на 15 минут, в течение которых форвард и тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио терпеливо ждали, пока на «Фиште» устранят технические проблемы. И дождались.

Наставник сборной Мексики, устав слушать вопросы о молодом и втором составе сборной Германии, неожиданно разразился красочным спичем. И по делу.

— Германия – молодая команда? Давайте посмотрим. Самый молодой у них Херних – ему 20 лет. Ещё есть двое 21-летних игроков, как, к примеру, Лосано у нас, они ровесники. Большинство же футболистов там 23-25 лет, у них за спиной уже по 100 матчей на топ-уровне, они становились чемпионами, играли за сборную. Как мы можем говорить о них как о молодой и неопытной команде?

Пример из медицины. Можно поступить в университет в 30 лет и иметь за плечами нулевой опыт. А можно работать в скорой помощи и оперировать по 10 раз в день, накопив к 23 года огромный опыт. Посмотрите, сколько у Германии таких игроков, как Дракслер, которые дебютировали в 16 лет. К 23 годам они уже много лет играют в Бундеслиге, которая, на мой взгляд, входит в тройку лучших на планете, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. И это просто здорово, мы хотим и должны учиться у таких команд, как Германия. Они не случайно стали чемпионами мира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол Сборная Чили — Футбол Йоахим Лёв Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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