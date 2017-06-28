«Любой полёт мог обернуться смертью». Как врачи спасли игрока «Тосно»

Новичок «Тосно» Анте Вукушич на днях рассказал, как врачи клуба из Ленинградской области выявили у него проблемы с лёгкими, которых никто не видел раньше. По словам 26-летнего игрока, бдительность медиков стала для него чудесным спасением – оказалось, что на протяжении нескольких лет хорват играл с одним функционирующим лёгким. Корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов связался с врачом «Тосно» Ярославом Бугаевым, который в подробностях рассказал о любопытном медицинском случае.



— Он был моим первым пациентом на сборе «Тосно», — рассказывает Бугаев. — Вукушич жаловался на боли в спине. Симптомы были похожи на межрёберную невралгию — когда защемляется нерв, выходящий из спинного мозга и идущий вдоль межрёберья. Это даёт болевой синдром – больно вдохнуть при сжатии грудной клетки, при ощупывании.

Игрок не делал никаких обследований по этому поводу многие годы, поэтому мы решили провести дополнительное исследование — МРТ позвоночника. Выяснилось, что спина — здоровая, но в лёгких есть какое-то странное образование. Увы, МРТ не показывает лёгочную ткань, поэтому трудно было понять, что это такое.



На фоне лечения игроку становилось лучше, но не до конца: по-прежнему ощущался дискомфорт, плюс низкие функциональные показатели. Они были не как у спортсмена, а как у обычного человека, который никогда не занимался спортом!



Сделали компьютерную томографию лёгких. На ней чётко видно, что между лёгким и плеврой — воздух. Это заболевание называется пневмоторакс. У Вукушича длительное время была изменена верхняя часть лёгких. Лёгочная ткань имеет тонкие стенки, которые могут разорваться даже при кашле. Из-за этого может появиться «дырка», через которую воздух начнет поступает в область между лёгким и грудной клеткой. Получается своеобразный «клапан»: воздух затягивается, но не выходит обратно. Таким образом, лёгкое под давлением воздуха извне со временем уменьшается до размера с кулак.

— Как проводили лечение?

— Отвезли к торакальному хирургу в московскую клинику. Там поставили дренаж, чтобы расправить лёгкое. Дней пять он лежал с дренажом – лёгкое то расправлялось, то вновь спадало. В простом случае лёгкое бы расправилось и заросло, но у Вукушича давний и запущенный процесс: если в одном месте заросло, в другом может порваться. Приняли решение оперировать и удалили верхнюю часть лёгкого, откуда поступал воздух.



— Разве человек мог играть в футбол при таком заболевании?

— Все три года пневмоторакс переодически сам по себе рассасывался. С этим же связано и отсутствие спортивных результатов. После операции Вукушич сможет играть в футбол на профессиональном уровне. Был удалён лишь небольшой фрагмент легкого, на возможностях футболиста это никак не скажется. Через три месяца он сможет вновь заниматься футболом и быть успешным игроком-профессионалом.



— Как Вукушич отреагировал на диагноз?

— Этот момент мы переживали вместе, ведь после МРТ никто не знал, что там за образование. Когда он услышал, что его заболевание лечится, то испытал облегчение. Если честно, боялись, что это пневмония с плевритом (воспаление лёгких с нагноением — прим. «Чемпионата»). При этом не исключали онкологию, но старались об этом не думать. Неясный диагноз — хуже всего, потому что даже рак лечится.

Анте — большой молодец, позитивный человек по жизни. Виду старался не показывать, но было заметно, что внутри он сильно переживает из-за болезни, также как и его родственники. Очень помог нам в лечении Вукшича ещё один врач, Сергей Белкин. Плюс игроки «Тосно» вместе с начальником команды Игорем Худоговым оказали поддержку, навещали Анте в больнице. Мы переживали этот трудный период вместе с ним.



— Какие могли быть последствия, если бы вовремя не обнаружили заболевание?

— Рецидив, даже если бы поначалу дырка заросла. Например, полёт в самолёте мог обернуться летальным исходом. В воздухе происходит смещение средостения (анатомического пространства в средних отделах грудной полости. – Прим. «Чемпионата»), сердце уходит в другую сторону. Так что в случае Вукушича произошла чудесная история со счастливым концом.

Над материалом работали Иван Карпов и Галина Козлова.