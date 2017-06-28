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Массимо Каррера
Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

«Кто не хочет работать – выход там!» Как Каррера укрепляет дисциплину

Массимо Каррера приоткрыл прежде закрытые спартаковские двери в Филлахе перед «Чемпионатом» — и вот что наш спецкор увидел/услышал/заснял.
28 июня 2017, среда. 20:00. Футбол
В Филлах, на фарт! Как «Спартак» готовится к защите титула
Как живётся и работается чемпионам России в австрийском городе Филлахе – в репортаже нашего спецкора.

Погода в Каринтии удивительно переменчива. Горы, сами понимаете. Только что солнце жарило, словно не 9 утра, а полдень, а через минуту-другую его уже не видно – за густыми облаками схоронилось. Кажется, дождь собирается. Второй вариант для футболистов, понятно, предпочтительнее, но выбирать не приходится – нужно подстраиваться под любые погодные условия. Что они добросовестно и делают.

Накануне утром вратарская бригада установила клубный рекорд если не всех времён, то как минимум нескольких межсезоний. Джанлука Риомми надивиться и нарадоваться не мог усердию своих подопечных. Два часа тренировки прошло, три, а они и не думали останавливаться – настолько в раж вошли! Финишировали на отметке «3,5». После чего вице-капитан Артём Ребров отправился в… тренажёрный зал. Дорабатывать. Профи!

Полевые игроки тоже во вторник потрудились на славу. На первой тренировке выложились без остатка, зная, что второй не будет. Вчера на австрийском сборе красно-белых впервые был объявлен так называемый свободный ужин – это когда футболисты вольны после обеда заняться своими делами и с чистой совестью пропустить вечерний приём пищи. В качестве культурной программы планировался совместный выезд на одно из близлежащих горных озёр – благо живописных мест в Филлахе и окрестностях предостаточно. Тут уж погода нарушила планы российских гостей. Пикник под дождём – сомнительное удовольствие, рассудили в команде, и предоставили игроков самим себе. Кто-то провёл полувыходной в центре города, кто-то ограничился прогулкой по близлежащему парку. А дождь так и не пошёл…

Ну да ладно. Главное, что к отбою все вернулись в отель. В вопросах дисциплины Массимо Каррера максимально принципиален, в чём игроки убедились с первых же дней совместной работы. Поблажек не делается никому — ни молодым, ни «старикам». Кто знает, возможно, как раз такой «железной руки в бархатной перчатке» и не хватало команде в посткарпинский период?

Если же вы всё ещё думаете, что итальянец – весь из себя такой добряк и симпатяга, каким исправно предстаёт перед телекамерами, то отчасти заблуждаетесь. Это лишь одна сторона его личности, безусловно многогранной. Он умеет быть другим, требовательным и, если ситуация требует, жёстким, даже авторитарным. Языковой барьер непреодолимой преградой в коммуникации тренера и команды точно не является. Последняя по интонациям научилась угадывать настроение главного. А потом, у него отличные переводчики.

«Полчаса прошло, а вы до сих пор ошибаетесь. Кто не хочет работать – выход там!» — гремит Каррера в начале сегодняшней тренировки. Неважно, что на самом деле занятие длится немногим более 10 минут. Важно, что Каррера тонко улавливает состояние команды и умело его регулирует. Больше повода повысить голос у «алленаторе» не возникает, что говорит о хорошей управляемости коллектива. Им хватило года, чтобы сработаться.

Кого совершенно точно не надо дополнительно подстёгивать, так это молодёжь. Её нынче в расположении первой команды много, причём не только отечественной, но и иностранной. За старание, проявленное в ФНЛ, поощрение в виде билета в Филлах (и обратно, разумеется) получили два из трёх темнокожих форвардов дубля – нигериец Сильванус Нимели и португалец Идриса Сиди Самбу (одному 19 лет уже стукнуло, другому исполнится в сентябре). Понятно, что рядом с лидерами атаки – Промесом, Зе Луишем, Луисом Адриано ребята ещё немного теряются. Но все распоряжения главного выполняют беспрекословно и с заметным рвением. Как, впрочем, и их российские сверстники.

Если не определяющим, то безусловно важным экзаменом для спартаковского молодняка станет ближайший контрольный матч – против сербского «Вождоваца» в первый день июля. Потом произвести впечатление на главного тренера резервистам будет гораздо сложнее. Уже 2-го числа в Филлах подтянется «конфедерационная» пятёрка, и «Спартак» заработает в полном составе. Точнее, почти полном – Зобнин пока одноклубникам, к сожалению, не помощник. Но, по словам другого спартаковского сибиряка Андрея Ещенко, Роман позитивно настроен после операции и надеется как можно скорее примкнуть к товарищам.

Хорошая новость для поклонников красно-белых – возвращение в обойму Георгия Тигиева. Первые дни сбора курчавый защитник работал с ограничениями, но уже начал заниматься в группе, постепенно увеличивая нагрузки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
28 июня 2017, среда
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