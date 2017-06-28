Подробно. Трансферные планы «Зенита». Главное — в обзоре дня

Головин может перейти в «Марсель»

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру во Франции. Как утверждает издание Football Club de Marseille, 21-летний футболист привлёк своей игрой внимание «Марселя». Отмечается, что трансфер может состояться уже в летнее трансферное окно.



Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Головину со стороны лондонского «Арсенала». Была информация, что скауты «канониров» посещали матчи Кубка конфедераций, где просматривали россиянина в матчах за свою национальную команду.

В прошлом сезоне Головин сыграл в РФПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Сборная Чили — первый финалист Кубка конфедераций

Сборная Чили победила команду Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань-Арена».



Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В дополнительные 30 минут зрители также не увидели забитых голов. В серии пенальти точнее оказались чилийцы — 3-0. Клаудио Браво отбил все три пенальти.



Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций—2017, где сыграет с победителем пары Германия — Мексика. Встреча состоится 2 июля, начало — в 21:00 мск.



Команда Португалии сыграет в матче за третье место, который тоже пройдёт 2 июля. Начало игры запланировано на 15:00 мск.

Где же ваши повторы?! Чилийцам не дали пенальти, но они выиграли серию Чемпионам Европы и Америки не хватило 90 минут, чтобы выяснить, кто лучше. Сборная Чили переиграла Португалию в серии пенальти.

Ричард Макларен нацелился на российских футболистов

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен заявил, что 155 допинг-проб российских футболистов вызывают у него подозрение. Макларен отмечает, что, по его мнению, имели место манипуляции с субстанцией урины, которую берут при допинг-тестах, чтобы избежать выявления запрещённых препаратов, и приходит к выводу, что в российском футболе существует специальная система для сокрытия фактов употребления допинга.



«Есть 155 таких случаев, которые не были проанализированы. Их надо изучить. И мы сообщили об этом ФИФА. Очевидно, что существовал банк с чистой уриной, и очевидно, что этот банк использовался для футболистов. По нашим сведениям, делались попытки подмены результатов допинг-тестов», — сказал Макларен, указав, в частности, на допинг-пробу под №387 829, принадлежащую игроку российской Премьер-Лиги.

Допинг, бромантан, «Спартак». Сборная России вновь под угрозой Как немецкая пресса втягивает в скандал Йоахима Лёва, Фабио Капелло и Кубок конфедераций.

«Зенит» выплатил Луческу € 2,5 млн за расторжение контракта

«Зенит» закрыл все финансовые вопросы с бывшим главным тренером Мирчей Луческу. Румынский специалист больше не имеет претензий к петербургской команде. Об этом пишет «Фонтанка».



Луческу было выплачено € 2,5 млн при изначальном требовании компенсации в размере € 4 млн за не доработанный год контракта. При этом вопросы со штабом Луческу ещё остаются. Из тех, кто работал с румынским специалистом в «Зените», остались только тренер вратарей Томаш Рогич и помощник Анатолий Тимощук.



Мирча Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона-2016/17 РФПЛ петербуржцы заняли третье место в чемпионате России.

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Подробно. Трансферные планы «Зенита»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о дальнейших трансферных планах сине-бело-голубых.



«Мы рады, что Ерохин и Полоз подписали контракты с командой. В ближайшие часы, скорее даже в ближайшие дни, мы планируем приобрести ещё одного россиянина. На этом трансферы отечественных футболистов в «Зенит» закончатся. В данный момент мы ведём переговоры по нескольким очень серьёзным иностранным игрокам. Надеюсь, в ближайшее время уже появится конкретная информация.



Сейчас Манчини нужно создать серьёзную команду, которая должна стать боеспособной, конкурентоспособной в Европе и сможет выиграть чемпионат России. Есть круг футболистов из шести-семи человек, которые могут покинуть «Зенит». У каждого — индивидуальный случай, и сейчас клуб решает этот вопрос. В Петербурге будет практически новая команда. Естественно, нужно время, чтобы построить её, но Манчини прекрасно понимает, что его не так много», — сказал Сарсания.

Сарсания: с нынешним составом «Зенит» не может бороться за первое место Вернувшийся в «Зенит» Константин Сарсания — о трансферных планах, Мирче Луческу, своей роли в клубе.

«Зенит» согласовал с «Ромой» трансфер Паредеса

Одним из новичков может стать игрок «Ромы» Леандро Паредес. Tuttomercatoweb утверждает, что полузащитник близок к переходу в «Зенит». По данным источника, сделка будет полностью завершена в ближайшее время.

22-летний аргентинец провёл 41 матч за «Рому» в минувшем сезоне, отметился тремя голами и одной результативной передачей. Паредес перешёл в стан «волков» в 2015 году из «Бока Хуниорс» за € 6 млн, затем провёл сезон в «Эмполи» на правах аренды.



Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» готов платить игроку € 3 млн в год.

Случайные связи. Ещё раз об ущербности нашей футбольной системы История о том, как трансфер игрока сборной из одного клуба РФПЛ в другой вредит маленькой провинциальной команде.

«Спартак» начнёт сезон РФПЛ на полях соперников?

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что первые домашние матчи «Спартака» в турнире могут быть перенесены на поля соперников.

«Постараемся наследие Кубка конфедераций перенести на РФПЛ. В том числе и условия для прессы. Постараемся этот комфорт перенести на наш чемпионат. Нам нужно держать инфраструктуру на том уровне, который был на КК. Это вопрос не только к клубам, но и к лиге.



Убирать временную инфраструктуру с Кубка конфедераций на стадионе «Спартака» начнут 6-7 июля, поэтому есть договорённость обменяться кругами с соперниками, если «Спартак» не будет успевать сделать всё это до своего первого матча", — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.



Первый домашний матч в РФПЛ-2017/18 «Спартак» проведёт 31 июля и примет «Краснодар» в третьем туре, так как красно-белые планируют поменяться кругами с «Динамо».