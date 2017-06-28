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Клаудио Браво
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Анатолий Романов

Клаудио, браво! Вратарь чилийцев потащил 3 пенальти и вывел команду в финал

Чемпионам Европы и Америки не хватило 120 минут, чтобы выяснить, кто лучше. Сборная Чили переиграла Португалию в серии пенальти.
28 июня 2017, среда. 23:55. Футбол
Кубок конфедераций. 1/2 финала
28 июня 2017, среда. 21:00 МСК
Португалия
0 : 0 0:3
Чили

Теоретически Казань имела шанс увидеть сегодня великое сражение Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Если бы сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, как Португалия – чемпионат Европы, то оказалась бы на месте Чили. Однако чилийцы превратились в настоящий кошмар для «альбиселесте», они побеждали Месси и его друзей, как в финале 2015 года, так и в финале 2016-го. Причём оба раза — в серии пенальти!

Роналду против Видаля

Теперь с точки зрения индивидуальных противостояний первый полуфинал Кубка конфедераций можно было рассматривать, например, как спор Роналду и Алексиса Санчеса из лондонского «Арсенала». Да и Артуро Видаль, пусть не снайпер, способен был побороться с обладателем «Золотого мяча» за звание лучшего игрока матча. К слову, перед полуфиналом Видаля едва не поссорили с Роналду. Некоторые спортивные газеты и сайты опубликовали интервью полузащитника «Баварии», в котором он якобы оскорбил португальца. Потом, правда, журналисты поняли – конфуз случился из-за особенностей чилийского варианта испанского языка. Оказалось, для Видаля не существует «грозного соперника», а не «жулика» Роналду. Но в любом случае эта история только подогрела интерес к матчу.

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Португальцы, в отличие от соперника, имели перед полуфиналом кадровые проблемы. Выбыли двое защитников – дисквалифицированный Пепе и травмированный Рафаэл Геррейро. Странно, что Фернанду Сантуш не стал беречь Пепе во встрече 3-го тура группового турнира с Новой Зеландией. Главного тренера чемпионов Европы спросили на эту тему. «Мы готовили замену, однако у нас был сложный старт второго тайма. Если бы соперник забил, было бы тяжело в концовке. Не нужно так просто терять мяч и получать жёлтую карточку. Конечно, я бы заменил Пепе раньше, если бы знал, как всё сложится», – фактически признал ошибку Сантуш. Благодаря стечению обстоятельств в основу вернулся Жозе Фонте, составив дуэт с Бруну Алвешем.

Все хотят быстрый гол

Вспоминая две нулевые ничьи сборной Чили с Аргентиной и стиль игры португальцев на победном Евро-2016, стоило ждать достаточно закрытого футбола. Но соперники, напротив, начали настолько смело, словно спешили забить. Действовали на хороших скоростях, агрессивно, так что футбол смотрелся. В первом тайме команды Сантуша и Хуана Антонио Пицци нанесли 11 ударов на двоих, а по владению мячом некоторый перевес имели чилийцы.

По логике вещей, акцент при развитии наступления должен был делаться на фланги Роналду и Санчеса. Криштиану уже на 6-й минуте опасно бил головой, но мяч пролетел мимо цели. Впрочем, куда больше впечатлил следующий яркий эпизод с участием звезды португальцев. Нападающий «Реала» выдал потрясающую передачу на молодого партнёра по атаке Андре Силву, положив мяч прямо в ноги несостоявшемуся новичку «Зенита». Такие моменты надо забивать, тем более когда ассистирует Роналду, но Андре Силва сплоховал – пробил прямо в голкипера Клаудио Браво.

Каждое касание мяча Роналду вносило напряжение в оборону сборной Чили, зато Санчес был не столь заметен. Более острые ситуации возникали с участием Чарлиса Арангиса, который имел два шанса забить. Видаль избежал ненужного конфликта с Криштиану до полуфинала, однако на поле быстро сцепился с Бруну Алвешем. Хорошо, вовремя остыл, иначе рисковал нарваться на красную карточку и подвести команду. Но всё это обратная сторона того, что Артуро стремится проявлять лидерские качества. Эмоциональный полузащитник классным пасом развернул атаку, едва не завершённую голом Арангиса, да и сам пристреливался до перерыва – ударил рядом со штангой.

Браво, Браво!

Сборная Чили больше работала с мячом внизу, но и наверху чемпионы Америки ничуть не уступали европейцам. Чилийцы использовали кроссы на вроде бы не крупного Эдуардо Варгаса, заставляя демонстрировать сумасшедший прыжок Бруну Алвеша, да и неожиданные врывания Видаля из глубины всегда таили в себе огромную угрозу. Во втором тайме игрок «Баварии» продолжил соревноваться с Роналду, чтобы стать автором победного мяча и героем вечера. Видаль почти достиг цели, когда бил головой из-под Элизеу, ему чуть-чуть не повезло. Ещё раз пощекотал нервы Рую Патрисиу дальним ударом.

Криштиану, в свою очередь, подарил сейв Браво, когда не здорово пробил, будучи почему-то совершенно свободным в штрафной чилийцев. В концовке лучший момент тоже имел обладатель «Золотого мяча».

Сыграл в фирменном стиле: выбрал самую точную позицию в штрафной противника, вовремя выпрыгнул, атаковал со «второго этажа». Но и Роналду фортуна не улыбнулась, так что Португалия с Чили выдали за 90 минут прогнозируемые 0:0 и продолжили выяснять отношения в дополнительное время, в ходе которого, кстати, состоялась разрешённая новым регламентом четвёртая замена.

Путёвку в Петербург на 2 июля заслужили обе сборные, однако финала из трёх команд не бывает. Победителя пришлось определять в серии пенальти. Правда, на одиннадцатиметровый сборные Португалии и Чили наиграли ещё на 113-й минуте матча: Жозе Фонте наступил на ногу сопернику в своей штрафной. Просто необъяснимо, почему иранец Алиреза Фагани не стал смотреть повтор. Под занавес обозлённые чилийцы устроили штурм и сотрясли штангу ворот Руя Патрисиу.

В серии пенальти португальцы во главе с Роналду повторили судьбу аргентинцев с Месси. Чемпионы Европы вообще не сумели забить! Благодаря блестящей игре Браво бригада судей избежала крупного скандала, а чилийцы попали в финал.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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