Главный тренер сборной Чили: горжусь своими игроками!

Лучший игрок матча по версии BUD Клаудио Браво зашёл в зал для пресс-конференций под бурные аплодисменты. На его лице тут же появилась улыбка.

– Поздравляем вас с замечательной игрой. Как чувствуете себя после того, что сотворили? Учитывая ваш непростой сезон…

– Как всегда. Я достаточно уравновешенный человек. Ранее у меня была травма, из-за которой в течение определённого времени не играл на таком же уровне, как раньше. Но сегодняшний матч был особенным. Нам наконец-то удалось пробиться в финал. Это завершение очень важного игрового цикла, поэтому мы очень счастливы.

Клаудио, браво! Вратарь чилийцев потащил 3 пенальти и вывел команду в финал Чемпионам Европы и Америки не хватило 120 минут, чтобы выяснить, кто лучше. Сборная Чили переиграла Португалию в серии пенальти.

– Вы отразили все три пенальти. Это случайность?

– Я так не думаю. Для достижения таких результатов нужно трудиться, тренироваться, анализировать своих оппонентов. Мы вдумчиво работали и готовились к сопернику. Во время серии пенальти я знал, что мне нужно делать.



– Были моменты, когда вы могли проиграть?

– Знаете, у Португалии было очень много моментов. Однако матч получился равным, мы уважали друг друга. Самый важный залог нашего успеха — вера в свои силы. Достичь можно любого результата, если есть огромное желание.



Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци пришёл на пресс-конференцию почти сразу после Браво. Специалист отметил, что его команда боролась за победу всем сердцем.

– Я очень рад, что нам удалось сегодня победить, — начал он. — Конечно, мы приложили для этого огромные усилия. Вы сами видели — матч был невероятно тяжёлым. И хотя мы не забили в основное время, каждый мог убедиться в том, что все футболисты играли на самом высоком уровне. Это чувствовалось. Мы создали очень много голевых моментов — например, в овертайме. В целом игра получилась сбалансированной, никто не допускал серьёзных ошибок. В начале играть было достаточно сложно, даже замены делать было непросто — каждая могла негативно сказаться на ходе игры. К счастью, в серии послематчевых пенальти наши футболисты заслужили похвалу.



– Вы как-то готовились к серии пенальти?

– Серия пенальти — это уникальная ситуация. Мы всегда должны учитывать, что есть вероятность такой концовки матча, но к этому непросто подготовиться. Очень сложно проводить соответствующие тренировки, так как на стадионе совсем другое напряжение и ответственность. Поверьте, это нелюбимый момент для каждого футболиста, никто не хочет попадать в такую ситуацию. Но Клаудио знал, чего ожидать. Браво тщательно анализировал своих оппонентов и был прекрасно подготовлен к этой серии Когда ему удалось отбить первый мяч, а Видаль забил, нам стало легче. Мы успокоились.

«Роналду похож на женщину, мне нравится Смолов». Русская красавица из Чили Модель из Чили, родившаяся в России, рассказывает о местном менталитете, моде на всё русское и сравнивает Смолова и Роналду.

– С кем бы хотелось сыграть в финале?

– Мне безразлично, против кого играть в финале. Мы готовы сражаться с любым соперником. Я горжусь своими игроками и понимаю, что они всегда очень достойно представляют свою страну на крупных турнирах. Сейчас мы очень рады, потому что нам удалось осчастливить многих людей, которые за нас болеют. Надеюсь, что нам и впредь удастся оставаться в форме и добиваться еще больших успехов.



– В спорте многое решает везение. После двух штанг не возникло ощущения, что неудача — не на вашей стороне?

– Да, везение важно, но мы заслужили эту победу. У нас ведь было много моментов, особенно во второй половине матча. Когда два раза подряд попали в штангу, это была не самая лучшая ситуация. Но и в серии пенальти всё всегда непредсказуемо. Выйти из таких ситуаций удаётся не всем. У нас был очень хороший вратарь, который умеет предугадывать действия соперников на несколько шагов вперёд. Мы сыграли сердцем, проявили целеустремлённость и были готовы выполнить наш игровой план.

Напоследок скажу вот что. В Казани нас очень тепло, радушно принимали. Я здесь был ранее, ещё зимой. Этот город может быть очень холодным, со снегопадами, но мне здесь очень нравится в любое время года. И я понимаю, что было бы лучше, если бы у нас было больше времени, чтобы ознакомиться с достопримечательностями. В общем, всем советую побывать в Казани. Это прекрасный, очень красивый город.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, несмотря на поражение, остался доволен игрой своей команды.

— Думаю, что игра была замечательной, — сказал он. — Я уже говорил, что обе сборные великолепны, и они имели всё для того, чтобы выйти в финал. Португалия начала хорошо. Нам удалось удивить чилийскую команду некоторыми атаками. В первом тайме мы играли лучше, несмотря на то что чилийцы первыми создали голевой момент. Возникали и другие шансы, которые можно было реализовать, но увы… Во втором тайме команды устали. А после овертайма сборная Чили стала победителем. Справедливым победителем. С чем мы их сердечно поздравляем.



— Показалось, что Португалия не была в состоянии создавать достаточно моментов.

– Согласен, сборная Чили играла хорошо, они не давали нам достаточно пространства. Мы уже видели, как в матче с Германией эта команда доминировала на поле. Немцы смогли создавать моменты только после того, как начали играть флангами. Мы тоже хотели проводить контратаки. Иногда получалось после быстрых передач, возникали моменты. Некоторые отрезки Португалия проводила лучше. Но часто доминировали и чилийцы. Мы старались играть и лонгболлами. Нужно было лучше проявить себя в атаке.



– Почему не удалось забить в серии пенальти?

– Браво — замечательный вратарь. Вы помните, что некоторые игроки забили в серии пенальти в матче с Польшей. Сегодня это повторить не удалось. Но я буду их защищать. Я их сам назначил.