Полоз и Ерохин – в «Зените», «Спартак» хочет Дугласа. Все трансферы РФПЛ

«Зенит» подписал контракты ещё с двумя бывшими игроками «Ростова», «Спартак» претендует на бразильца, а ЦСКА – на игрока из Ирака.

>>> РФПЛ. ЛЕТО-2017. ТАБЛИЦА ПЕРЕХОДОВ

«Спартак»

Чемпионы России заинтересованы в приобретении полузащитника молодёжной сборной Бразилии и «Васко Да Гама» Дугласа. SporTV информирует, что московский клуб уже сделал официальный запрос по поводу 19-летнего футболиста. В контракте Дугласа прописана сумма отступных, составляющая порядка 25-30 млн евро, а помимо «Спартака» на него претендует «Манчестер Сити».



Тем временем нападающий красно-белых Луис Адриано заинтересовал «Палмейрас». Бразильский клуб готов сделать «Спартаку» предложение о трансфере, но преградой для осуществления перехода может стать высокая зарплата Луиса Адриано.



Защитник Денис Кутин продолжит карьеру в «Тосно». «Спартак» отдал его в аренду до конца будущего сезона.

ЦСКА

Вице-чемпионы России ищут усиление под Лигу чемпионов. Как сообщает Tuttomercatoweb, ЦСКА готов приобрести защитника «Удинезе» и сборной Ирака Адни Аднана Аль-Тамеми. При этом переговоры двух клубов относительно 23-летнего игрока начались ещё в январе, однако зимой ЦСКА не удалось договориться с «Удинезе».



Агент нападающего «Аустрии» Оларенваджу Кайоде прокомментировал слухи об интересе со стороны ЦСКА и «Локомотива» к своему клиенту. «Россия? Почему бы и нет? Хорошие клубы и отличные контракты. Сейчас мы только в самом начале переговоров: получили визу в Россию, а на следующей неделе у меня встречи в Москве», – сказал агент.



Полузащитник красно-синих Александр Головин помимо лондонского «Арсенала» находится на карандаше и у «Марселя». Об этом сообщает французская пресса. Деталей возможного трансфера пока нет, однако покупка Головина может быть совершена «Марселем» уже этим летом.

«Зенит»

Петербургский клуб официально подтвердил подписание контрактов с двумя игроками «Ростова» и сборной России – Александром Ерохиным и Дмитрием Полозом. Полузащитник с нападающим переходят на правах свободных агентов. Теперь количество экс-футболистов «Ростова», взятых «Зенитом», возросло до четырёх. Ранее состоялись трансферы Дениса Терентьева и Кристиана Нобоа.



Сине-бело-голубые продолжают работу и на зарубежном рынке. По данным аргентинских СМИ, вскоре будут завершены переходы в «Зенит» вингера «Боки Хуниорс» Кристиана Павона и нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси. Каждый из них обойдётся бронзовому призёру РФПЛ чуть более чем в 20 млн евро.



Sky Sport Italia сообщает о переговорах между «Зенитом» и «Сассуоло» по поводу трансфера Франческо Ачерби. 29-летнего игрока очень хочет видеть в команде главный тренер Роберто Манчини. Петербургский клуб предложил за Ачерби 9 млн евро.



В сфере интересов «Зенита» находятся также защитник Гари Медель из «Интера», полузащитники Анте Чорич из «Динамо» (Загреб) и Лорензо Кальегари из «ПСЖ», нападающие Кристиан Тельо из «Барселоны» и Луан из «Гремио». Причём, по утверждению бразильского журналиста Андерсиньо Маркеса, петербургский клуб уже сделал конкретное предложение по Луану.



Греческий защитник «Ромы» Костас Манолас не прибыл на медосмотр для сине-бело-голубых. Сделка по нему теперь находится под вопросом. В Италии утверждают, что Манолас недоволен предложенной зарплатой в рублях. Напомним, за трансферы грека и полузащитника Леандро Паредеса «Зенит» должен был заплатить «Роме» в районе 60 млн евро, не считая бонусов.

«Краснодар»

Новичком краснодарцев стал бразильский нападающий «Ред Булл Зальцбург» Вандерсон. Как информирует Krone, российский клуб заплатит за 22-летнего легионера 8 млн евро. Контракт Вандерсона будет действовать до лета 2022-го, а его зарплата составит около 2 млн евро в год.



В Сербии пишут о трансфере в «Краснодар» полузащитника «Црвены Звезды» Михайло Ристича. За 21-летнего полузащитника придётся заплатить 2 млн евро.



Помимо того, в «Краснодаре» может продолжить карьеру защитник «Шальке» Денис Аого. Немецкие СМИ рассказали о предложении, которое сделали игроку в Краснодаре – длительный контракт с зарплатой 3 млн евро в год. Аого перейдёт на правах свободного агента.

«Ахмат»

Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе грозненского клуба, «Ахмат» собирается до старта сезона приобрести ещё двух-трёх игроков. Новичком команды уже стал бразильский полузащитник Раванелли, а вот с трансфером нападающего «Андерлехта» Лукаша Теодорчика не сложилось. По словам спортивного директора бельгийцев Германа ван Хольсбека, поляка не заинтересовало предложение из РФПЛ.

«Ростов»

Участника Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона ждут большие перемены в составе. Ерохин и Полоз ушли в «Зенит», Сердар Азмун прошёл медобследование для «Рубина», в казанской команде, скорее всего, окажется и Фёдор Кудряшов. Места прежних лидеров «Ростова» занимают новые футболисты. По информации «Чемпионата», сейчас ведутся переговоры относительно двух центральных защитников и нападающего.



Накануне ростовский клуб заключил трёхлетнее соглашение с полузащитником Жаном Маером. За 25-летнего футболиста «Домжале» будет заплачено 250 тыс. евро.

«Уфа»

Голкипер Александр Беленов остаётся в уфимском клубе. Эту информацию подтвердил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. «Контракт с Беленовым не на год, не на два, а долгосрочный. Это всё, что могу сказать. Подробности раскрывать не буду», – прокомментировал новость Газизов.

«Локомотив»

Президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью для «Чемпионата» рассказал о ходе переговоров с «Рубином» по поводу выкупа прав на защитника Соломона Кверквелию.



«Переговоры идут позитивно. Шанс, что мы подпишем игрока, высокий. Если мы не выкупим контракт Кверквелии, то планируем приобрести двух защитников. Если выкупим – то одного».



«Железнодорожники» отдали в аренду «Урала» нападающего Игоря Портнягина. На эту позицию может быть взят Кайоде, за которого «Локомотив» спорит с ЦСКА. Турецкий «Галатасарай» заинтересован в приобретении полузащитника Делвина Ндинга. Турецкая пресса пишет, что игроку предлагают зарплату в 1,1 млн евро в год.

«Денисов сказал: убью всех, кто помешает «Локомотиву» выиграть Кубок!» Президент «Локомотива» Илья Геркус — о задачах для Юрия Сёмина, аргументах для Миранчука, трансферных целях и сюрпризах для болельщиков.

«Рубин»

Азмун, Кудряшов и защитник Сесар Навас готовы отправиться в казанский клуб из «Ростова» вслед за главным тренером Курбаном Бердыевым. Впрочем, как стало известно «Чемпионату», подписанию контракта с Навасом способны помешать семейные обстоятельства испанца. Тем не менее, 37-летний защитник принял участие в спарринге с «Аустрией» в среду.



Что касается трансфера Кудряшова, то «Рубин» планирует воспользоваться опцией выкупа прав на него за 2 млн евро. Игрок сборной России интересен и ряду ведущих клубов турецкого чемпионата.

«Амкар»

Пермский клуб продлил контракты с защитником Николаем Зайцевым и полузащитником Янушем Голом. Защитник молодёжной команды Николай Тарасов отдан в петербургское «Динамо». Возможно, в «Амкар» на правах аренды переедет из Петербурга полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев.

«Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию о предложении «Зенита» по поводу трансфера нападающего Владимира Ильина.



«Никаких предложений по Ильину нет, и мы не будем их рассматривать. Я пока не вижу его в основе большого клуба. Парню надо играть и играть, он только первый год в Премьер-Лиге. Если всё будет хорошо — никуда большой контракт от него не убежит», – сказал Иванов в интервью «Чемпионату».



Тем временем «Урал» арендовал у «Локомотива» Портнягина, а другим новичком команды станет игрок «Зенита-2» Алексей Евсеев. Полузащитник приходит на правах свободного агента и подпишет трёхлетний контракт.

«Анжи»

Махачкалинский клуб объявил о переходе на правах свободного агента защитников Владимира Полуяхтова из «Оренбурга» и Алана Багаева из «Мордовии», а также аренде 22-летнего полузащитника донецкого «Шахтёра» Олега Данченко. На просмотре находятся голкипер «Амкара» Александр Будаков и бывший хавбек луганской «Зари» Джаба Липартия. Кроме того, «Анжи» и «Ахмат» договорились о продлении аренды полузащитника Адлана Кацаева.

«Арсенал»

Генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов сообщил, что команду пополнят летом ещё четыре-пять новичков. Новый главный тренер Миодраг Божович вёл переговоры с полузащитником Благо Георгиевым, однако болгарский легионер продлил контракт с «Оренбургом». В ближайшее время должен подтвердиться переход из «Краснодара» Дмитрия Торбинского, который проходит медобследование в «Арсенале».

«Динамо»

Новичок бело-голубых Вандерсон присоединился к команде на сборе в Австрии и провёл первые тренировки. Свежих новостей о других потенциальных новобранцев «Динамо» нет. Возвращение в московский клуб полузащитника Мигеля Данни не состоится, поскольку португалец принял решение подписать контракт с чешской «Славией».

«Тосно»

Дебютант РФПЛ договорился об арендах защитника «Спартака» Дениса Кутина и полузащитника «Ростова» Александра Трошечкина. Хорватский новичок «Тосно» Анте Вукушич перенёс операцию на лёгких и выбыл из строя не менее чем на три месяца. В ближайшее время должен быть подписан контракт с бразильским полузащитником «Боавишты» Андерсоном Карвальо.

«СКА-Хабаровск»

На просмотре в хабаровском клубе находится полузащитник «Алашкерта» и сборной Армении Артак Григорян. А вот защитника «Томи» Антона Митерева и латышского нападающего Эдуарда Вишнякова в составе «армейцев» не будет. Они новичку элиты не подошли.