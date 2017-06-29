Браво и ещё 7 вратарей, не пропускавших в серии послематчевых пенальти

Клаудио Браво затащил сборную Чили в финал Кубка конфедераций, не пропустив в серии пенальти ни разу. Вспоминаем других похожих героев.

Клаудио, браво! Вратарь чилийцев потащил 3 пенальти и вывел команду в финал Чемпионам Европы и Америки не хватило 120 минут, чтобы выяснить, кто лучше. Сборная Чили переиграла Португалию в серии пенальти.

Четвертьфинал Кубка европейских чемпионов, сезон-1977/78

«Ювентус» — «Аякс» 1:1 (3:0 пен)

В первом матче на «Амстердам-Арене» обе команды отличились лишь после 86-й минуты. Во втором на гол Марко Тарделли ответил Тшеу Ла Линь уже ближе к концу поединка. Однако вскоре Ла Линь из героя превратился в антигероя – в серии послематчевых пенальти он не сумел попасть в створ ворот. Легенда итальянского футбола Дино Дзофф сделал всё, чтобы не достать мяч из сетки ни разу. Правда, в полуфинале туринцев из турнира выбили футболисты «Брюгге».

Лучшие из лучших 28 февраля родились два величайших вратаря – итальянец Дино Дзофф и немец Зепп Майер. Оба чемпионы мира и Европы, обладатели всех возможных наград на клубном уровне.

Хельмут Дукадам, «Стяуа»

Финал Кубка европейских чемпионов, сезон-1985/86

«Стяуа» — «Барселона» 0:0 (2:0 пен)

Главный триумф румынского футбола – во многом заслуга Хельмута Дукадама. Вратарь «Стяуа» стал одним из героев, дотащивших команду до финала самого престижного клубного европейского турнира, в котором отстоял свои ворота в игре с самой «Барселоной». Но самый главный подвиг Дукадам совершил уже по окончании игрового времени матча – ни один из четырёх ударов каталонцев не привёл ко взятию ворот Хельмута. Его визави Уррути сумел тогда отразить лишь два одиннадцатиметровых.

Хуан Энао, «Онсе Кальдас»

Финал Кубка Либертадорес, 2004

«Онсе Кальдас» — «Бока Хуниорс» — 1:1 (2:0 пен)

Один из самых драматичных финалов главного турнира Южной Америки. Оба финальных матча между аргентинскими клубами «Бока Хуниорс» и «Онсе Кальдас» закончились с одинаковым счётом 1:1. Уже в самом начале второй игры форвард Джон Виафара вывел «Онсе» вперёд, однако после перерыва Николас Бурдиссо восстановил равновесие. Но самое интересное болельщиков ждало впереди – голкипер «Кальдас» Хуан Энао отразил два удара футболистов «Боки», ещё два пришлись мимо ворот. Таким образом, «Онсе Кальдас» впервые в истории стал обладателем Кубка Либертадорес.

Александр Шовковский, Украина

1/8 чемпионата мира, 2006

Швейцария – Украина – 0:0 (0:3 пен)

Один из самых ярких моментов в истории украинского футбола случился летом 2006 года. Александр Шовковский вписал своё имя в анналы в качестве первого и пока единственного голкипера, не пропускавшего в серии послематчевых пенальти на чемпионате мира, а также впервые в истории вытащил свою сборную в четвертьфинал мундиаля. Даже несмотря на то что свой удар не смог реализовать Андрей Шевченко. Шовковский отразил два из трёх пенальти и наверняка тогда приковал к себе внимание десятков скаутов европейских скаутов.

Александр Шовковский и Андрей Шевченко Фото: Reuters

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Суперкубок Англии, 2007

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» 1:1 (0:3 пен)

Ван дер Сар – один из главных мастеров по отражению пенальти. Трибуны только-только обновлённого «Уэмбли» наблюдали, как длиннорукий голландец тащит в послематчевой серии пенальти все три удара игроков «Челси» — Писарро, Лэмпарда и Райт-Филлипса, а Фердинанд, Каррик и Руни спокойно реализуют свои одиннадцатиметровые. В конце сезона ван дер Сар повторил тот же трюк в финале Лиги чемпионов в Москве, отразив удар Анелька.

Ушли, чтобы вернуться. 10 звёзд футбола, возобновлявших карьеру Ван дер Сар ещё сыграет в футбол! Вспоминаем, как другие звезды — Ривалдо, Анелька, Юнгберг, Морьентес — снимали бутсы с гвоздя.

Киран Келли, «Слайго Роверс»

Финал Кубка Ирландии, 2010

«Слайго Роверс» — «Шемрок Роверс» 0:0 (2:0 пен)

Настоящее «пиратское» дерби с присущим ему безумием и накалом. В финале Кубка Ирландии «Слайго Роверс» упорно боролся с превосходящим его в классе «Шемрок Роверс». Голкипер «Слайго» Киран Келли отстоял свои ворота как в игровое время, так и в серии послематчевых пенальти, отразив все четыре удара соперника.

Хусто Вильяр, Парагвай

Четвертьфинал Кубка Америки, 2011

Бразилия — Парагвай 0:0 (0:2 пен)

Судя по всему, вытаскивать серию послематчевых пенальти – в крови у южноамериканских вратарей. Парагвайский голкипер Хусто Вильяр сумасшедшими сейвами втащил свою команду в дополнительное время, отстоял на ноль до серии пенальти и не пропустил даже в ней. Деморализованные Элано, Андре Сантос и Фред отправили мяч мимо ворот, а удар Тьяго Сильвы парировал сам Вильяр. В полуфинале Парагвай победил в Венесуэлу и снова в серии пенальти.