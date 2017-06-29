Браво и ещё 7 вратарей, не пропускавших в серии послематчевых пенальти

Дино Дзофф, «Ювентус»
Четвертьфинал Кубка европейских чемпионов, сезон-1977/78
«Ювентус» — «Аякс» 1:1 (3:0 пен)
В первом матче на «Амстердам-Арене» обе команды отличились лишь после 86-й минуты. Во втором на гол Марко Тарделли ответил Тшеу Ла Линь уже ближе к концу поединка. Однако вскоре Ла Линь из героя превратился в антигероя – в серии послематчевых пенальти он не сумел попасть в створ ворот. Легенда итальянского футбола Дино Дзофф сделал всё, чтобы не достать мяч из сетки ни разу. Правда, в полуфинале туринцев из турнира выбили футболисты «Брюгге».
Хельмут Дукадам, «Стяуа»
Финал Кубка европейских чемпионов, сезон-1985/86
«Стяуа» — «Барселона» 0:0 (2:0 пен)
Главный триумф румынского футбола – во многом заслуга Хельмута Дукадама. Вратарь «Стяуа» стал одним из героев, дотащивших команду до финала самого престижного клубного европейского турнира, в котором отстоял свои ворота в игре с самой «Барселоной». Но самый главный подвиг Дукадам совершил уже по окончании игрового времени матча – ни один из четырёх ударов каталонцев не привёл ко взятию ворот Хельмута. Его визави Уррути сумел тогда отразить лишь два одиннадцатиметровых.
Хуан Энао, «Онсе Кальдас»
Финал Кубка Либертадорес, 2004
«Онсе Кальдас» — «Бока Хуниорс» — 1:1 (2:0 пен)
Один из самых драматичных финалов главного турнира Южной Америки. Оба финальных матча между аргентинскими клубами «Бока Хуниорс» и «Онсе Кальдас» закончились с одинаковым счётом 1:1. Уже в самом начале второй игры форвард Джон Виафара вывел «Онсе» вперёд, однако после перерыва Николас Бурдиссо восстановил равновесие. Но самое интересное болельщиков ждало впереди – голкипер «Кальдас» Хуан Энао отразил два удара футболистов «Боки», ещё два пришлись мимо ворот. Таким образом, «Онсе Кальдас» впервые в истории стал обладателем Кубка Либертадорес.
Александр Шовковский, Украина
1/8 чемпионата мира, 2006
Швейцария – Украина – 0:0 (0:3 пен)
Один из самых ярких моментов в истории украинского футбола случился летом 2006 года. Александр Шовковский вписал своё имя в анналы в качестве первого и пока единственного голкипера, не пропускавшего в серии послематчевых пенальти на чемпионате мира, а также впервые в истории вытащил свою сборную в четвертьфинал мундиаля. Даже несмотря на то что свой удар не смог реализовать Андрей Шевченко. Шовковский отразил два из трёх пенальти и наверняка тогда приковал к себе внимание десятков скаутов европейских скаутов.
Александр Шовковский и Андрей Шевченко
Эдвин ван дер Сар, «Манчестер Юнайтед»
Суперкубок Англии, 2007
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» 1:1 (0:3 пен)
Ван дер Сар – один из главных мастеров по отражению пенальти. Трибуны только-только обновлённого «Уэмбли» наблюдали, как длиннорукий голландец тащит в послематчевой серии пенальти все три удара игроков «Челси» — Писарро, Лэмпарда и Райт-Филлипса, а Фердинанд, Каррик и Руни спокойно реализуют свои одиннадцатиметровые. В конце сезона ван дер Сар повторил тот же трюк в финале Лиги чемпионов в Москве, отразив удар Анелька.
Киран Келли, «Слайго Роверс»
Финал Кубка Ирландии, 2010
«Слайго Роверс» — «Шемрок Роверс» 0:0 (2:0 пен)
Настоящее «пиратское» дерби с присущим ему безумием и накалом. В финале Кубка Ирландии «Слайго Роверс» упорно боролся с превосходящим его в классе «Шемрок Роверс». Голкипер «Слайго» Киран Келли отстоял свои ворота как в игровое время, так и в серии послематчевых пенальти, отразив все четыре удара соперника.
Хусто Вильяр, Парагвай
Четвертьфинал Кубка Америки, 2011
Бразилия — Парагвай 0:0 (0:2 пен)
Судя по всему, вытаскивать серию послематчевых пенальти – в крови у южноамериканских вратарей. Парагвайский голкипер Хусто Вильяр сумасшедшими сейвами втащил свою команду в дополнительное время, отстоял на ноль до серии пенальти и не пропустил даже в ней. Деморализованные Элано, Андре Сантос и Фред отправили мяч мимо ворот, а удар Тьяго Сильвы парировал сам Вильяр. В полуфинале Парагвай победил в Венесуэлу и снова в серии пенальти.
Хусто Вильяр