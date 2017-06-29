Чилийцы готовы жить в Казани. Дневник Кубка конфедераций

Всё самое интересное о том, как в мире смотрели полуфинал Кубка конфедераций Португалия — Чили.

Казань

Казанцам очень повезло с матчами: как минимум дважды сюда приезжали португальцы и чилийцы. И если болельщиков первых найти было почти нереально, то гостей из Чили было довольно много. Говорят, что на полуфинал их приехало около 10 тысяч – красочных, громких и безумно любящих свою команду.

– Мы невероятно счастливы быть здесь, — рассказывал один чилийский болельщик. — Для нас это своего рода карнавал. Понимаете, мы пересекли полмира, чтобы только увидеть, как играет наша команда.



Кстати, одеты оба друга были в довольно забавные фартуки с матрёшками. Они объяснили это просто: Россия и Чили – хорошие друзья, а это своеобразный знак проявления дружбы. Вот так вот.

Чилиец Томас признался, что остался бы в Казани жить. За шесть дней он очень привык к городу и теперь ориентируется в нём, как в родном. Оказалось, что за всё это время Томас ни разу не попробовал чак-чак – но мы быстро это исправили. Теперь уж точно останется.

А вот так болельщики Чили ехали на стадион: напевая, что «русские стали чилийцами». Да уж, за время Кубка конфедераций у чилийцев в России прибавилось поклонников.

Ничего необычного, просто чилийские пчёлки.

Мексиканцы решили не терять времени зря и остались в Казани посмотреть полуфинал.

А вот этому несчастному мексиканцу болельщики долго не давали пройти на стадион – всё просили и просили сфотографироваться.

Москва

В Москве незадолго до начала матча прошёл турнир «Чемпионата» по футболу на барже BUD. Наша команда!

А после – просмотр полуфинала.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге, как и в Казани, болели за сборную Чили. Видимо, чилийцы влюбили в себя почти всю Россию.

Мир

А вот так встречу португальцев и чилийцев смотрели по всему миру те, кто не смог приехать в Россию.