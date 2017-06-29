Каким должен быть лимит на легионеров в России

Виталий Мутко: «Лимит был, есть и будет, и в стратегии футбола мы это обозначили. (…) Я соглашусь, что мы можем вернуться к формулировке лимита с точки зрения заявки, а не количества выходящих на поле игроков. (…) Я бы хотел, чтобы это было выработано всеми российскими клубами, всей футбольной общественностью. Но если мы не будем защищать доморощенных игроков, то мы никогда ничего не достигнем на уровне национальной сборной».

Это было сказано 24 июня, и это похоже на готовность обсудить варианты и предложения. По крайней мере, готовность их выслушать. Наверное, такой возможностью стоит воспользоваться.

У лимита на легионеров настолько плохая репутация, что любое его упоминание вызывает автоматическую негативную реакцию. От шутки до жжения в спине. Как будто задумываться о лимите всерьёз – моветон. Уже давно забыт изначальный посыл, главная причина, по которой лимит на легионеров был в своё время принят: поддержка своих футболистов. Идея, у которой вряд ли найдутся враги не только в России, но и где угодно ещё, ведь поддержка доморощенных футболистов – это общеевропейская и общемировая практика.

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Просто поддерживать их можно по-разному. Лимит в его нынешней российской версии имеет несколько общеизвестных побочных эффектов, при которых даже реальное увеличение игровой практики для наших футболистов немного напоминает метод лечения насморка топором. Напомним, что это за побочные эффекты.

Необходимое предисловие

Искусственное ограничение конкуренции останавливает прогресс футболистов. Фактически они прогрессируют до первого серьёзного успеха в рамках чемпионата, за которым следует несоразмерный контракт. Примеров выстреливших и потухших с первым большим контрактом молодых игроков слишком много.

Одновременно с игроками искусственное ограничение конкуренции вредит клубам: отсюда раздутый спрос на паспорт и завышенные контракты. В естественных условиях талантливый футболист из лиги, которая не входит в европейские топ-5, стремится в один из лучших чемпионатов, и вовсе не только из-за спортивных амбиций. И даже не ради страны. Из Аргентины футболисты едут в Италию, а из Чехии – в Германию, потому что там больше платят. И все они хотят когда-нибудь поехать в Англию, потому что там платят больше всех.

Прогресс футболистов базируется на экономических интересах. Именно ради них каждый день выкладываются на тренировках, чтобы в выходные выйти на поле. А если повезёт, привлечь внимание большого клуба. Абсолютно стандартная схема: работа на тренировках ради матча – работа на матче ради большого клуба – трансфер в большой клуб – успех, деньги, престиж (если повезёт). Но у нас она не работает. По сути, статус игрока основы или игрока запаса не влияет на карьерные перспективы – уникальная ситуация.

Абсолютно стандартная схема: работа на тренировках ради матча – работа на матче ради большого клуба – трансфер в большой клуб – успех, деньги, престиж. Но у нас она не работает.

Да, я слышал про Хавьера Санетти и про Франческо Тотти, а ещё я слышал, что исключения подтверждают правило. И, разумеется, сила чемпионата и престиж тоже имеют значение, поэтому естественная мечта большинства – «Реал», «Ман Сити» и «Бавария», а не «Шанхай Шеньхуа». Нормально выходить из зоны комфорта и отправляться в непривычную, трудную среду обитания ради повышения зарплаты и, если повезёт, успеха и признания. Ненормально – ради понижения зарплаты и, если повезёт, успеха и признания.

Потолок зарплат не поможет

Исправлять последствия искусственного ограничения с помощью ещё одного искусственного ограничения – пустая идея. Обойти потолок зарплаты довольно просто, и для этого даже не нужно прибегать к конвертам. Достаточно начать с огромных подъёмных при заключении нового контракта. Прописать премиальные за выход в стартовом составе в 10 матчах. Премиальные за пять побед. Премиальные за место в первой десятке.

Так будет не потому, что в клубах некуда девать деньги и все хотят побольше потратить. А потому что доходы футболистов уже давно систематически не соответствуют их уровню. При истечении действующих контрактов козыри на руках у игроков и агентов: лучше переподписать с безумными бонусами, чем отпустить бесплатно. Возможно, со временем эта ситуация выровняется, но это не точно. И на это уйдут годы.

А тем временем уровень дохода останется несоразмерно высоким. Значит попытки найти себя в топ-лигах по-прежнему будут зависеть от альтруизма футболиста, что ненормально. Мы все желаем Александру Головину уехать в «Арсенал» и хотя бы попытаться там заиграть. Но он такой один. Предложение клуба такого калибра – это исключение для нашего футбола. Кстати, «Арсенал» — третий клуб в АПЛ по зарплатной ведомости. Как насчёт Ибрагима Цаллагова, Алексея Миранчука, Вячеслава Подберёзкина? Они в теории могут быть интересны клубам вроде «Брюгге» (регулярное участие в еврокубках, международный опыт) или «Бетиса» (топ-лига, регулярные матчи против лучших клубов мира), но с нынешним уровнем дохода русских футболистов «Бетис» и «Брюгге» им не интересны. Финансово интересны «Боруссия» и «Арсенал», то есть исключительные предложения. Значит, система «лимит + потолок зарплат» не подходит. Какие ещё есть варианты?

Русским футболистам средние европейские клубы из топ-лиг не интересны с финансовой точки зрения.

Учимся у лучших: лимиты в Европе

В УЕФА в середине 2000-х поддерживали идею лимита на легионеров на поле по схеме 6+5. Всё правильно: ровно такого же, как в России. Инициативу прикрыл Европарламент: она противоречит трудовому законодательству Евросоюза. Но для футболистов не из Евросоюза (а также Исландии, Норвегии и Лихтенштейна) лимит есть везде, иногда жёсткий. Рассмотрим высшие дивизионы.

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В Испании клуб может иметь в заявке не более трёх футболистов без паспорта ЕС. На поле они все могут выходить без ограничений. Хочешь приобрести ещё одного? Тогда кого-то придётся продать. Из-за этого лимита, в частности, «Реал» не купил Николаса Отаменди пару лет назад. А «Барселона» сейчас пытается достать для Неймара испанское гражданство (на год раньше, чем разрешено регламентом).

В Италии всё интереснее: для начала есть базовое правило – не больше трёх футболистов без паспорта ЕС в заявке. А когда лимит достигнут, начинаются чудеса. Например, лимит не распространяется на трансферы игроков без паспорта ЕС ВНУТРИ Италии. То есть «Ювентус» может свободно приобрести у «Ромы» Жерсона. Но «Ювентус» хочет не Жерсона, а Дугласа Косту из «Баварии» — и поэтому вынужден рассматривать предложение «Челси» по Алексу Сандро.

Во Франции лимит более мягкий: клуб может подписывать до четырёх футболистов не из Европы в течение одного трансферного окна. В Португалии на поле могут выйти не более четырёх игроков без паспорта ЕС одновременно.

В Германии негативного (исключающего) лимита нет вовсе, но есть обязанность включать в заявку на сезон не менее 12 доморощенных футболистов (воспитанников собственно клуба и немецкого футбола). Но, говоря о Германии, нужно учитывать государственную программу по развитию футбола от 2006 года. С тех пор в стране построено почти 400 региональных футбольных центров. Даже Франция и Испания, от которых детский футбол в России здорово отстаёт по массовости и доступности, далеко позади.

В Англии уже три года ведутся разговоры о необходимости лимита, а после выхода из ЕС это может случиться само собой. В данный момент правила такие: для игрока без паспорта ЕС требуется разрешение на работу. Чтобы его получить, нужно провести 75% игр в своей сборной за последние два года, а также чтобы сборная не опускалась ниже 70-го места в рейтинге ФИФА за последние два года. Также клубы обязаны иметь в заявке как минимум восемь доморощенных футболистов.

В Испании уже через два года перестают считаться легионерами футболисты из бывших колоний. В Португалии регламент приравнивает бразильцев к местным игрокам.

В Нидерландах футбольные власти трезво проанализировали состав профессиональных клубов и осознали, что их основное предназначение – выращивать молодых футболистов на экспорт. И приняли соответствующие заградительные меры для иностранцев. Клубам запрещено подписывать футболистов без паспорта ЕС, которые младше 18 лет. Введён нижний потолок зарплат для легионеров. Для футболистов без паспорта ЕС 18 и 19 лет годовая зарплата стартует с 200 тыс. евро. Для футболистов 20 лет и старше – с 400 тыс. евро в год и выше. Это намного выше, чем средние зарплаты, соответственно отсев легионеров среднего уровня происходит автоматически: им предпочитают своих. К тому же в Нидерландах также требуется разрешение на работу, которые выдают только при наличии матчей за сборную или в еврокубках.

Побочные эффекты лимитов в Европе

Как в Европе обходят эти правила? Вы угадаете с одной попытки. Правильно — раздают паспорта. Гонсало Игуаин – не легионер в «Юве», потому что имеет французское гражданство. Эвер Банега имеет испанское. Хавьер Маскерано – итальянское. Но по крайней мере они играют за свои сборные. К тому же эта проблема касается в основном топ-клубов. «Эспаньол», «Лас-Пальмас», «Алавес», «Аталанта» и «Дженоа» с такими проблемами не сталкиваются.

Дальше. В каждой стране есть система упрощённого пути «из варяг в греки». В Испании уже через два года перестают считаться легионерами футболисты из бывших латиноамериканских колоний. Во Франции – то же самое с легионерами из бывших африканских колоний. Похожая система и в Португалии, и в Нидерландах. В Португалии бразильцы приравниваются регламентом к местным игрокам. Приток футболистов из стран с общей историей поощряется. Всё это делает ограничения менее жёсткими.

Этническое разнообразие сборных Франции, Германии, Англии, Нидерландов и Португалии – следствие как раз избирательного отношения к иностранцам, деления на «своих» и «чужих». Особые правила для бывших колоний – противоречивое решение, но давайте не будем вдаваться в геополитику и ограничимся футболом. С точки зрения футбола сборные этих страх выиграли от такого решения. И клубы тоже. А теперь вернёмся к нашему лимиту.

Задачи лимита на легионеров в России

1. Способствовать тому, чтобы наши молодые игроки получали больше практики.

У нас не принято доверять молодым футболистам. Середняки делают ставку на ветеранов, большим клубам нужны лидеры с опытом. Что мы имеем по факту: по среднему возрасту игроков (27,8 лет) Премьер-Лига уступает не только АПЛ, Бундеслиге, Серии А, Примере и так далее. Она уступает ВСЕМ в топ-25 чемпионатов Европы, включая Турцию, Грецию, Кипр и, например, Казахстан. Одновременно суммарная рыночная стоимость клубов Премьер-Лиги за последние три года упала в два раза. С 1200 млн евро до 670 млн евро (Transfermarkt). На уход Халка и Витселя столько не спишешь.

2. Препятствовать притоку легионеров низкого уровня.

Португальская колония в «Динамо» была так хороша, что до сих пор иногда снится болельщикам. Но не так, как был хорош Мукунку в «Спартаке». Это те случаи, которые стали мемами, а если перечислять всех легионеров, которые не оправдали вложений, то эта затянутая статья станет бесконечной. Фильтр иностранных футболистов необходим.

3. Стимулировать отъезд лучших молодых игроков в лучшие клубы и чемпионаты.

Ладно, прямой задачи стимулировать трансферы быть не может. Но должна быть задача как минимум не препятствовать их прогрессу в других странах. Это к вопросу о доходах молодых футболистов, если что.

4. Быть реализуемым на практике.

Да, это странно звучит. Но это важнейшее условие. Просто требовать всего хорошего сразу – удобно, не бесполезно. Например, можно потребовать прозрачности бюджетов клубов РФПЛ. И даже рассчитывать, что рано или поздно это произойдёт. Но не стоит строить краткосрочные планы, которые будут основаны на официальных данных о структуре расходов «Ростова» или доходов ЦСКА или «Зенита»: сколько от спонсоров, сколько от продажи телеправ, сколько в день матча и сколько из муниципального бюджет. Потому что эти планы останутся нереализованными. Практическая ценность, применимость – важнее красивых слов.

По среднему возрасту игроков (27,8 лет) РФПЛ уступает не только лучшим лигам Европы. Она уступает ВСЕМ в топ-25 чемпионатов Европы, включая Турцию, Грецию, Кипр и так далее.

Наш лимит, часть 1: ограничения для иностранцев

Под оптимальным я подразумеваю самый адекватный с точки зрения баланса преимуществ и недостатков. Или хотя бы безвредный. Для начала убрать искусственное ограничение конкуренции. Да, это замена лимита на поле лимитом в заявке. Недавно лоббировался лимит «10+15», его вполне можно взять за основу. Максимальное количество легионеров в РФПЛ в этом случае составит 160 человек. К примеру, в завершившемся сезоне их было 145. Разница совсем невелика, так что бояться радикального увеличения количества иностранцев (из-за которого многие против лимита в заявке) не нужно: его не будет.

Но количественные ограничения не так эффективны, как качественные. Как фильтровать иностранных футболистов по качеству? Есть несколько параметров: спортивные показатели, финансовые и возраст. Ограничения по ним должны быть взаимосвязаны. Давайте попробуем прояснить.

Спортивные показатели – количество проведённых матчей в прошедшем сезоне, опыт игр в еврокубках опыт игр за молодёжные и взрослую сборные своей страны. А также, разумеется, место национальной сборной легионера в рейтинге ФИФА – зачем отказываться от удачных чужих идей?

Для стран, входящих в топ-30 рейтинга ФИФА (уровень условного чемпионат мира), достаточно, чтобы у игрока старше 23 лет было больше одной игры за сборную, а также больше 50% проведённых игр за клуб в прошлом сезоне (при участии клуба в международных клубных турнирах) либо больше 75% проведённых игр за клуб в прошлом сезоне (при неучастии в международных клубных турнирах). Для игрока младше 23 лет – те же критерии отбора по клубу, но необходимо не менее 10 игр за молодёжные и олимпийскую сборные своей страны (в возрасте от 17 до 23 лет) и необязательный опыт игр за взрослую сборную.

Для стран, входящих в топ-70 рейтинга ФИФА (условно – до уровня сборной России и около того, можно взять и топ-100) – идентичные критерии отбора по клубу, но выше требования по играм за сборную. Для игроков старше 23 лет – от пяти игр за взрослую сборную, для игроков младше 23 лет – больше 50% проведённых игр за молодёжные/олимпийскую сборные за последний календарный год.

Остаются талантливые футболисты из стран, которые находятся в подвалах рейтинга ФИФА. Как приобретать их? В таком случае главным критерием качества игрока становится клуб. Осуществлять трансфер тоголезского футболиста из тоголезского клуба – риск, поэтому претендующий на него клуб должен предоставить обоснование. То есть список причин, по которым неизвестный футболист из неизвестного клуба в экзотическом чемпионате действительно необходим. Это, кстати, тоже подсмотрено: так делается в АПЛ, если у игрока не хватает игр за сборную, чтобы получить разрешение на работу в Англии.

Суммарная рыночная стоимость клубов Премьер-Лиги за последние три года упала в два раза. С 1200 млн евро до 670 млн евро.

Остаются финансовые ограничения. Учитывая финансовую закрытость наших клубов, этот пункт имеет смысл рассматривать только в перспективе. Сбалансированным считается бюджет того клуба, который тратит на зарплаты всей команды 50-55% от общей сумы своих расходов. В Серии А и АПЛ эта сумма в среднем выше, около 60%. В РФПЛ она доходит и до 70%. Как же предотвращать покупку средних легионеров «для количества»? Рассчитав, какую сумму клуб тратит в среднем на зарплаты одного своего футболиста в год. И установив минимальный порог зарплаты для легионеров в два раза больше этой суммы. Тогда, выбирая между двумя равными игроками, клуб предпочтёт русского иностранцу, потому что это дешевле, а иностранца пригласит лишь в том случае, если не найдёт нашего футболиста с соответствующими характеристиками. Повторю, открытые бюджеты клубов – необходимое условие для осуществления контроля над соблюдением этого правила.

Наш лимит, часть 2: как поддержать своих

Помимо ограничений надо подумать и об обязательствах. Практически по всей Европе – и даже в Китае – действует правило доморощенных футболистов. Для России это актуально только отчасти: наши игроки практически не уезжают в другие страны, поэтому все они и так являются «воспитанниками российского футбола» согласно определению УЕФА.

А вот «воспитанники клуба» — более актуальная тема. Не для клубов вроде «Зенита» и «Спартака», а для тех клубов, которые из года в год теряют своих лучших игроков с русским паспортом. Для «Арсенала», «Крыльев Советов», «Терека», «Ростова», «Амкара» и так далее. Продажа выращенных лидеров может и должна стать для них гораздо более ощутимой статьёй доходов. А для сборной – источником талантов. Это схема, по которой живут не только португальский и голландский, но и французский чемпионат. И, в некоторой степени, немецкий и итальянский.

Спортивные достижения и возраст – взаимосвязанные критерии оценки качества иностранных футболистов. Ограничения по качеству приняты во многих лигах Европы.

Для этого необходимо фиксированное количество в заявке на сезон воспитанников клуба – игроков, которые провели в молодёжных структурах не меньше трёх лет. Это правило можно сделать ещё более жёстким, добавив к квоте на воспитанников ещё одну квоту на молодых игроков. С единственной поправкой – по нынешним меркам российского футбола «молодыми» стоит считать игроком до 25 лет, а не до 23, как принято в большинстве лиг. Хотя бы на переходный период в два года. Иначе это правило будет таким же потрясением для футбола, каким стал лимит «6+5».

Итого, требования к заявке клуба: 1) не больше 10 легионеров, 2) пять воспитанников этого клуба (любого возраста), 3) пять игроков младше 25 лет. Между вторым и третьим пунктами может быть не больше одного пересечения. Общий размер заявки на сезон не должен превышать 25 игроков, а в случае форс-мажоров (длительный травмы) клуб может заявить игрока взамен потерянного. Игроков из молодёжных структур можно дозаявлять без ограничений.

Размер заявки на сезон должен быть фиксированным. Известно, как в начале нулевых в Германии во время одного из экспериментов с квотами на молодых игроков не прописали в регламенте пункт о допустимом количестве игроков в заявке: в итоге клубы выполнили все требования, но заявили на сезон по 40 игроков.

Послабления в лимите

Мы говорили об избирательном отношении к иностранцам в Европе и послаблениям в лимите для игроков из стран с общей историей. В России эта избирательность отсутствует. Поэтому разницы между Тимофеем Калачёвым и Виктором Классоном регламент не видит. Хотя очевидно, что разница между армянским или белорусским легионером с одной стороны и шведским или чилийским с другой стороны должна быть зафиксирована в регламенте.

Разумно применять европейскую практику послаблений для легионеров в отношении футболистов из стран бывшего СССР. Например, как в Испании, ускорить их натурализацию с пяти до двух лет. Это не только выгодно клубам (которые будут больше нацелены искать новичков на постсоветском пространстве), а ещё и способ сделать сильнее нашу сборную за счёт потенциальной натурализации легионеров. Совсем как сейчас, только с одной разницей: натурализовать придётся футболистов, которые могут сами ответить на вопрос «который час?» без помощи переводчика.

Внедрение нового лимита и амортизация

Соскакивать с вредной привычки труднее, чем не подсаживаться на неё. Неумение футболистов с русским паспортом каждый день конкурировать на тренировках за место на поле – это реальность, которую надо учитывать. И если просто отменить лимит «6+5», то иностранные игроки среднего уровня сходу окажутся конкурентоспособнее наших игроков среднего уровня – потому что они к этому уже привыкли.

Смена лимита должна проходить постепенно, хотя бы с одним сезоном на амортизацию. Под амортизацией я подразумеваю переходные правила, которые помогут русским футболистам и клубам адаптироваться к будущим правилам с одной стороны – и на год приблизят сроки истечения действующих раздутых контрактов с другой. На этот переходный период нужно применить правила заявки доморощенных игроков и правила отбора новых легионеров по спортивным и возрастным показателям. Но сохранить остаточную форму лимита на поле – например «7+4», которая хотя бы обострит внутреннюю конкуренцию между футболистами с русским паспортом.

К чему это приведёт

После переходного года потребуется ещё год-два, прежде чем пузырь завышенных контрактов окончательно сдуется. Но эти годы пройдут без потрясений благодаря контролю над качеством потенциальных новичков-иностранцев. После этого в российском футболе установится более-менее типичная для европейских околотоповых лиг ситуация. Иностранные футболисты повышают уровень лиги в целом, иначе они просто невыгодны нашим клубам. Молодые русские футболисты работают, чтобы попасть в один из ведущих клубов страны ЛИБО в любой клуб одной из ведущих лиг Европы, что тоже станет для них финансовым ростом. Отсутствие этого «либо» дорого обходится не только нашим клубам, но и нашей сборной. Пора его вернуть.