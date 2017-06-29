Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Дмитрий Аленичев и Егор Титов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат
Текст: Алина Матинян

Аленичев: сборная России? Я ожидал большего

Тренеры «Енисея» Дмитрий Аленичев и Егор Титов – о сборах «Енисея», планах на новый сезон и игре сборной России на Кубке конфедераций.
29 июня 2017, четверг. 15:40. Футбол

В рамках подготовительных сборов сегодня в Новогорске прошёл контрольный матч между красноярским «Енисеем» и подмосковными «Химками». Команда Дмитрия Аленичева вела с преимуществом в два мяча, однако сохранить преимущество не смогла. Встреча закончилась ничьей — 2:2.

«Каррера поблагодарил за поздравление и пожелал удачи»

После матча главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал «Чемпионату» о ходе сборов и планах на новый сезон.

– Сегодня у нас не получилось сыграть на ноль в обороне и сохранить хорошее преимущество 2:0, – начал Аленичев. — Пропустили два ненужных гола. Над этим будем работать. Хорошо, что каждый футболист получил практику – мы дали поиграть всем. Также порадовал тот факт, что мы создавали моменты, чего не хватало, например, в прошлой игре. В итоге забили два мяча, хотя могли ещё больше. В целом сбором очень доволен.

– Какие ставите цели на новый сезон?
– Показать хороший футбол. Если он будет, будет и хороший результат.

Аленичев: от золотой медали отказываюсь – я её не заслужил
Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев — о чемпионстве красно-белых, Массимо Каррере, своём вкладе и судьбе золотой медали.

– Когда мы разговаривали с вами в прошлый раз, существовал ли уже вариант с продолжением тренерской деятельности в «Енисее»?
– Нет, это предложение появилось чуть позже и очень внезапно. Всё решилось буквально за двое суток.

– Сомнений не было?
– Нет. Я планировал летом вернуться к тренерской деятельности, и тут появилось предложение от «Енисея». Я поговорил с губернатором Красноярского края и услышал о его желании видеть меня главным тренером. Быстро договорились, подписал контракт.

Егор Титов и Дмитрий Аленичев на тренировке «Енисея»

Егор Титов и Дмитрий Аленичев на тренировке «Енисея»

Фото: fc-enisey.ru

– Были ли другие варианты?
– Были, но хуже. Смысл о них говорить?

– Как вам Красноярск?
– Был там только два дня. Подписал контракт и сразу уехал. Впереди ещё будет время познакомиться с городом поближе.

– Сергей Чепчугов сегодня даже не принимал участия в разминке. Нет никаких повреждений?
– Он не играл, потому что у нас было два вратаря на просмотре. Была договорённость дать им сыграть по тайму. Никаких повреждений у Сергея нет, всё в порядке.

– Вы говорили, что отправите Каррере большое поздравление. Ответил ли он на него?
– Я сразу после игры всех и поздравил. Написал Каррере, а он меня поблагодарил и пожелал удачи.

Всё вверх дном! Что творилось на «Открытие Арене» после матча
Дикое сумасшествие, которое творилось в подтрибунном помещении после матча «Спартак» — «Терек».

– Как вам игра сборной России на Кубке конфедераций?
– Ожидал большего.

– Перспективы у команды есть?
– Моё мнение – да, есть. Но это зависит уже от тренеров сборной. Они просматривают игроков, видят их каждый день и в зависимости от увиденного вносят коррективы в состав. Я оптимист по жизни – наша сборная может и должна играть лучше.

– Но движется она хоть в правильном направлении?
– Думаю, да. Есть некоторые моменты, которые нужно поправить. Этим уже тренерский штаб и будет заниматься. Организация и дисциплина чувствуются, но хотелось бы лучшего качества в атаке.

Сами вы дно! О хейтерах сборной России
Когда модно болеть против.

«Спасибо Тихонову за хорошее наследство»

Помощник Аленичева Егор Титов также ответил на несколько вопросов «Чемпионата».

– У нас был большой двухнедельных сбор, очень тяжёлый. Даже ребята говорили, что таких сборов у них ещё не было. С «Химками» команда играла на фоне усталости, поэтому ошибки, которые совершались в матче, возникали из-за нагрузок. Страшного ничего в этом нет, будем исправлять. До первого матча у нас ещё есть 10 дней. Мы работаем в плановом режиме, но, конечно, «Енисею» требуется усиление.

– Оно будет?
– Будет. Есть отдельные позиции, на которых нам хотелось бы видеть более сильную конкуренцию. Задачи, которые в первую очередь стоят перед тренерским штабом, ясны, она самые-самые высокие. И мы будем работать в этом направлении. Надеюсь, что в ближайшие два-три дня мы кого-нибудь получим. Но это технический вопрос, который адресован не нам.

– В целом как оцените итоги сборов и готовность команды к новому сезону?
– Атмосфера потрясающая. Видно, что коллектив был и до нас. За это огромное спасибо нашему другу Андрею Тихонову. Наследство от него нам досталось хорошее. Все ребята позитивные, никаких конфликтов в команде нет. Работали на отлично, за что их всех надо похвалить. Буквально пять минут назад Дмитрий Анатольевич это и отметил.

5 вещей, которые мне понравились в сборной России на Кубке конфедераций
Проплаченный автор бесстыдно обеляет команду Черчесова.

– Говоря о сборной России, как оцените нашу игру на Кубке конфедераций?
– Результат последнего матча как футболистов, так и нас всех, болельщиков, расстроил, но, повторюсь, позитив был. Видно, что ребята играли с желанием, поддержкой болельщиков, за что им огромное спасибо. Но всегда нам чего-то не хватало.

– Чего именно?
– Я тренер и не имею права говорить. По картинке, конечно, виднее, что можно было бы добавить. Но Станислав Черчесов находится внутри коллектива, видит ребят каждый день. Тот состав, который был выбран на игру, – это его прерогатива.

– Видны ли перспективы и потенциал команды перед чемпионатом мира?
– До него ещё целый год. К этому времени, надеюсь, у нас ещё будут яркие молодые исполнители. Сейчас в команде не было Александр Кокорина, Артёма Дзюбы, Олега Шатова… Не было тех футболистов, которые были лидерами нашей команды. К сожалению, из-за серьёзного повреждения отсутствовал и Роман Зобнин. Но о нём мы говорим как о футболисте твёрдого основного состава. А вот по Кокорину, Дзюбе и Шатову есть вопросы, почему их не было на турнире. И вопросы прежде всего к ним самим.

По голове себе постучи. Ответ Артёму Дзюбе и Александру Кокорину
Артём Дзюба и Александр Кокорин выступают с загадочным сообщением – ладонями они изображают чьи-то усы.
Откуда усы растут. О «конфликте» Черчесова и Дзюбы
Почему в видео Кокорина мы увидели именно тренера сборной.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
ФК Енисей Дмитрий Аленичев Егор Титов
Новости. Футбол
29 июня 2017, четверг
16:02 В Санкт-Петербурге пройдёт международный турнир среди болельщиков
16:02 Луческу решил сделать шестимесячный перерыв в тренерской карьере
16:01 Определился второй соперник «Спартака» по товарищескому матчу на сборе в Австрии
15:59 «Рома» готова продать Маноласа только в «Зенит»
15:57 Бразильский арбитр с пистолетом в руках хотел арестовать ударившего его игрока
15:46 Слуцкий: Чемпионшип — трудный турнир, но у меня очень позитивное настроение
15:17 Слуцкий: английский футбол в России, может, более популярен, чем российский
15:11 Ткачук вернулся в «Крылья Советов», подписав контракт на два года
15:07 «Нант» проявляет интерес к экс-полузащитнику московского «Динамо» Ванкёру
15:04 ЦСКА объявил о продлении контракта с Фернандесом до 2022 года
15:00 Василий Уткин рассказал, как получить билет на ЧМ-2018 при помощи карты Visa
14:45 Нобоа: дай бог, если я буду ответственным в «Зените» за стандарты
14:35 Титов: к Кокорину, Дзюбе и Шатову есть вопросы, почему их не было на КК-2017
14:26 Рыков: ФК «Сочи» в будущем должен составлять конкуренцию ведущим клубам страны
14:20 Аленичев: сборная должна играть лучше, есть моменты, которые нужно поправить
14:14 Чемпион России сезона-2017/18 заработает на $ 1 млн больше, чем в прошлом сезоне
14:02 «Зенит» может пополнить состав 20-летним защитником «Гремио»
13:59 МВД выявило хищения при строительстве стадиона в Калининграде к ЧМ-2018
13:57 Штранцль будет работать в тренерском штабе команды до 19 лет в «Боруссии» М
13:36 Нападающий «Реала» Мариано близок к переходу в «Лион»
13:35 «Амкар» объявил о переходе воспитанника «Локомотива» Гащенкова
13:33 Рыков: Сочи поборется с зарубежными странами за проведение сборов клубов РФПЛ
13:28 «Амкар» продлил контракт с Гаджиевым на три года
13:21 «Бавария» начнёт защиту титула матчем против «Байера»
13:20 Ибрагимович – о своей статуе: символ Швеции почти готов
13:18 «Ростов» назвал соперников по контрольным матчам на сборе в Австрии
13:09 «Енисей» упустил победу над «Химками» в контрольном матче, ведя в два мяча
13:04 «Барселона» не расстанется с Рафиньей Алькантарой
13:02 Балахнин: сделали предложение из женской сборной России, я не смог отказать
12:59 Саморано посетит в Сочи полуфинал Кубка конфедераций
12:49 Билеты на Суперкубок для болельщиков «Локомотива» стоят от 750 рублей
12:47 Хёнесс: я за то, чтобы «Бавария» дала шанс Саншешу ещё в одном сезоне
12:38 Мэр Турина попала под следствие по делу о давке во время финала ЛЧ
12:32 Канте рассказал, где бы он хотел жить после завершения карьеры
12:29 Роналдо: Верратти достоин того, чтобы играть в «Барселоне»
12:25 Большинство поклонников «Реала» предпочитают Мбаппе Бэйлу
12:18 Балахнин вошёл в тренерский штаб женской сборной России
12:17 Болельщики сыграли в футбол на плавучем стадионе BUD. Фоторепортаж
12:03 На матче Португалия — Чили доля чилийских болельщиков составила 7,6% от всех
11:58 Женская сборная России отправится на ЧЕ-2017 в Нидерланды в составе 23 игроков
11:52 Арбелоа: думаю, что Моуринью – самый храбрый человек в мире футбола
11:48 Симонян: если Акинфеева не ставить в основу, то его и в запас не надо брать
11:47 Полузащитник «Уфы» Засеев: Халк прислал мне бутсы, ему, говорит, они большие
11:20 Агент: переход Верратти в «Барселону»? Предпочитаю хранить молчание
11:12 Тьяго Алькантара: не раскаивался, что предпочёл испанскую сборную бразильской
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет соперником сборной Чили в финале Кубка конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017