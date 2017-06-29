Аленичев: сборная России? Я ожидал большего

В рамках подготовительных сборов сегодня в Новогорске прошёл контрольный матч между красноярским «Енисеем» и подмосковными «Химками». Команда Дмитрия Аленичева вела с преимуществом в два мяча, однако сохранить преимущество не смогла. Встреча закончилась ничьей — 2:2.

«Каррера поблагодарил за поздравление и пожелал удачи»

После матча главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал «Чемпионату» о ходе сборов и планах на новый сезон.



– Сегодня у нас не получилось сыграть на ноль в обороне и сохранить хорошее преимущество 2:0, – начал Аленичев. — Пропустили два ненужных гола. Над этим будем работать. Хорошо, что каждый футболист получил практику – мы дали поиграть всем. Также порадовал тот факт, что мы создавали моменты, чего не хватало, например, в прошлой игре. В итоге забили два мяча, хотя могли ещё больше. В целом сбором очень доволен.



– Какие ставите цели на новый сезон?

– Показать хороший футбол. Если он будет, будет и хороший результат.

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– Когда мы разговаривали с вами в прошлый раз, существовал ли уже вариант с продолжением тренерской деятельности в «Енисее»?

– Нет, это предложение появилось чуть позже и очень внезапно. Всё решилось буквально за двое суток.



– Сомнений не было?

– Нет. Я планировал летом вернуться к тренерской деятельности, и тут появилось предложение от «Енисея». Я поговорил с губернатором Красноярского края и услышал о его желании видеть меня главным тренером. Быстро договорились, подписал контракт.

Егор Титов и Дмитрий Аленичев на тренировке «Енисея» Фото: fc-enisey.ru

– Были ли другие варианты?

– Были, но хуже. Смысл о них говорить?



– Как вам Красноярск?

– Был там только два дня. Подписал контракт и сразу уехал. Впереди ещё будет время познакомиться с городом поближе.

– Сергей Чепчугов сегодня даже не принимал участия в разминке. Нет никаких повреждений?

– Он не играл, потому что у нас было два вратаря на просмотре. Была договорённость дать им сыграть по тайму. Никаких повреждений у Сергея нет, всё в порядке.



– Вы говорили, что отправите Каррере большое поздравление. Ответил ли он на него?

– Я сразу после игры всех и поздравил. Написал Каррере, а он меня поблагодарил и пожелал удачи.

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– Как вам игра сборной России на Кубке конфедераций?

– Ожидал большего.



– Перспективы у команды есть?

– Моё мнение – да, есть. Но это зависит уже от тренеров сборной. Они просматривают игроков, видят их каждый день и в зависимости от увиденного вносят коррективы в состав. Я оптимист по жизни – наша сборная может и должна играть лучше.



– Но движется она хоть в правильном направлении?

– Думаю, да. Есть некоторые моменты, которые нужно поправить. Этим уже тренерский штаб и будет заниматься. Организация и дисциплина чувствуются, но хотелось бы лучшего качества в атаке.

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«Спасибо Тихонову за хорошее наследство»

Помощник Аленичева Егор Титов также ответил на несколько вопросов «Чемпионата».

– У нас был большой двухнедельных сбор, очень тяжёлый. Даже ребята говорили, что таких сборов у них ещё не было. С «Химками» команда играла на фоне усталости, поэтому ошибки, которые совершались в матче, возникали из-за нагрузок. Страшного ничего в этом нет, будем исправлять. До первого матча у нас ещё есть 10 дней. Мы работаем в плановом режиме, но, конечно, «Енисею» требуется усиление.



– Оно будет?

– Будет. Есть отдельные позиции, на которых нам хотелось бы видеть более сильную конкуренцию. Задачи, которые в первую очередь стоят перед тренерским штабом, ясны, она самые-самые высокие. И мы будем работать в этом направлении. Надеюсь, что в ближайшие два-три дня мы кого-нибудь получим. Но это технический вопрос, который адресован не нам.



– В целом как оцените итоги сборов и готовность команды к новому сезону?

– Атмосфера потрясающая. Видно, что коллектив был и до нас. За это огромное спасибо нашему другу Андрею Тихонову. Наследство от него нам досталось хорошее. Все ребята позитивные, никаких конфликтов в команде нет. Работали на отлично, за что их всех надо похвалить. Буквально пять минут назад Дмитрий Анатольевич это и отметил.

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– Говоря о сборной России, как оцените нашу игру на Кубке конфедераций?

– Результат последнего матча как футболистов, так и нас всех, болельщиков, расстроил, но, повторюсь, позитив был. Видно, что ребята играли с желанием, поддержкой болельщиков, за что им огромное спасибо. Но всегда нам чего-то не хватало.



– Чего именно?

– Я тренер и не имею права говорить. По картинке, конечно, виднее, что можно было бы добавить. Но Станислав Черчесов находится внутри коллектива, видит ребят каждый день. Тот состав, который был выбран на игру, – это его прерогатива.

– Видны ли перспективы и потенциал команды перед чемпионатом мира?

– До него ещё целый год. К этому времени, надеюсь, у нас ещё будут яркие молодые исполнители. Сейчас в команде не было Александр Кокорина, Артёма Дзюбы, Олега Шатова… Не было тех футболистов, которые были лидерами нашей команды. К сожалению, из-за серьёзного повреждения отсутствовал и Роман Зобнин. Но о нём мы говорим как о футболисте твёрдого основного состава. А вот по Кокорину, Дзюбе и Шатову есть вопросы, почему их не было на турнире. И вопросы прежде всего к ним самим.

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