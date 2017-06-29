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Фёдор Смолов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

Смолов и «Спартак». Трудности перехода

Почему самый ожидаемый трансфер России маловероятен и при чём здесь деньги и «Зенит».
29 июня 2017, четверг. 16:40. Футбол

По сообщениям «Р-Спорт», Фёдор Смолов определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры и хочет перейти в «Спартак», но, по нашей информации, на данный момент куда более вероятна сделка с «Зенитом».

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Итак, дано:

1. Вы миллиардер, влюблённый футбол.

2. Вы амбициозны и верите, что когда-нибудь сделаете свой клуб одним из лучших в Европе.

3. Вы настроены решительно, поэтому одновременно с созданием команды открываете в Краснодаре ещё и детско-юношескую академию мирового уровня.

4. Вы тратите сотни миллионов евро на один из самых модных и современных стадионов планеты, самостоятельно выбирая даже оттенки облицовочной плитки и рассчитывая сантиметры между креслами.

5. Вы купили талантливого игрока с неоднозначной репутацией и помогли ему стать лучшим в стране.

6. Вы знаете, что этот футболист всё ещё молод, его качества подходят под вашу философию и на фоне лиги являются выдающимися. К репутации больше не придраться: он умён и воспитан, открыт для СМИ, хорошо выглядит, способен приносить коммерческую и игровую пользу клубу ещё минимум два года.

7. Вы понимаете, что сейчас на нашем рынке нет и в ближайшее время не появится игрок такого уровня. А если такой вдруг найдётся, то его вряд ли удастся переманить в российский клуб не из Москвы или Санкт-Петербурга.

8. Вы до сих пор не выиграли ни одного титула, в том числе и потому что подбор игроков у соперников лучше. Несмотря на предполагаемый прогресс, клуб вообще чуть было не остался без еврокубков.

9. Вы получаете предложение о приобретении вашего лучшего футболиста одним из конкурентов.

10. Вы знаете, что игрок хочет вернуться в Москву или уехать в Европу.

Вопрос:

Отпустите ли вы его по льготной цене, которая значительно ниже официальных отступных (30 млн евро) в контракте?

Ответ:

Нет. И об этом не раз намекало руководство «Краснодара».

Да, условные 15 миллионов будут полезны клубу для соблюдения финансового фэйр-плей и позволят купить пару игроков. Но очень маловероятно, что эти футболисты будут полезнее ушедшего в «Спартак» Смолова.

Да, вы можете сделать благотворительный жест в пользу игрока, но ослабление собственных позиций и усиление конкурента будет выглядеть странным для предпринимателя, титульная задача которого ещё не решена.

Да, вы покажете другим талантливым футболистам, что переход в «Краснодар» идеален для их развития, но параллельно признаете периферийность своего клуба, что будет полностью противоречить вашим идеям и амбициям.

Именно поэтому условия досрочного расставания одномерны: клуб получает 30 млн отступных – и Смолов уходит хоть в московский «Арарат». В остальных случаях ни договорённость Фёдора и «Спартака», ни какие-либо другие факторы не играют никакой роли. В этом плане ничего не изменилось и меняться не будет, особенно учитывая как минимум отсутствие близких отношений между Сергеем Галицким иЛеонидом Федуном.

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Дополнения:

Помимо основной существуют и другие трудности перехода.

Во-первых, между клубами существует недопонимание из-за случаев переезда талантливых юношей из академии «Краснодара» в Москву.

Во-вторых, и это самое главное, в ситуации, когда минимальная сумма продажи известна, куда более вероятным представляется переход Фёдора «Зенит». По информации «Чемпионата», готовящийся громкий трансфер, о котором говорил Константин Сарсания, имеет прямое отношение к фамилии Смолов.

Вывод:

Скидки в истории перехода Фёдора практически невозможны, и поэтому «Краснодару» скорее всего удастся заработать на своём игроке 30 млн. Нынешний, агрессивный «Зенит» готов обменивать на качественных игроков любые деньги, поэтому даже фиктивное вступление в переговоры может обезопасить клуб от усиления «Спартака». Так что на данный момент суть в том, хочет ли участвовать в аукционах Леонид Федун. Ещё недавно, до чемпионства, делать он это отказывался…

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Краснодар ФК Спартак Фёдор Смолов
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