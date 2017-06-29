Взвинчивая Tiempo. 10 легендарных футболистов и их фишки

Пуйоль и Рамос, Роналдиньо и Пирло, Мальдини и Тотти – что объединяет этих игроков? Их легендарность и верность бутсам Tiempo.

«Чувствуете, они почти невесомые? Нога ходит легко, словно вы босиком, вы чувствуете мяч кожей. Так давайте больше точных пасов!» – тренер Мэтт Мюррей проводит тренировку для гостей презентации нового, седьмого поколения канонических бутс Tiempo. Под его руководством приходится попотеть, но не зря – рывок, отбор, быстрая трёхходовка – и гол, наша команда «синих» побеждает. Лучшая обувь та, которую не ощущаешь? Пожалуй, так и есть.

Мэтт Мюррей Фото: Nike

Как объяснил Джоел Бэгби, глобальный менеджер Nike по продукту категории «Футбольная обувь», разрабатывающий новую модель Tiempo Legend 7, облегчение бутс на 22% – просьба самих футболистов, которые предпочитают модель Tiempo. Вкупе с технологией Hyperstability – полный контакт с полем и мячом. Это конёк Tiempo Legend 7, делающий бутсы особенными. Вспомним звёзд, игравших в них, и фишки, которые сделали их кумирами.

Джоел Бэгби Фото: Nike

Спросите у любого болельщика мадридского «Реала», что значат цифры 92.48, и он ответит: точно, это же секунда, когда Серхио Рамос перевернул финал Лиги чемпионов и помог команде взять «десиму»! Капитан Мадрида может в чём-то ошибаться, но вся планета знает: Рамос просыпается к 90-й минуте и включает охотничий инстинкт.



Фишка: главные голы в ключевых матчах.

Серхио Рамос Фото: Nike

«9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation. А вечером выиграл чемпионат мира», – писал в автобиографии Андреа Пирло. Прирождённый диспетчер, Пирло выделялся культурой паса: где-то в виртуальном музее должны быть навечно помещены его умнющие передачи в полуфинале чемпионата мира с Германией, дикий «черпачок» на Маркизио в игре с «Пармой» и безумный проход с мягкой передачей на Кубке конфедераций – 2009. Пас Пирло стал торговой маркой, и теперь все – особенно «Ювентус», где Андреа реанимировал карьеру, – разрываются в поисках «нового Пирло».



Фишка: видение поля и убойные штрафные.

Андреа Пирло Фото: Reuters

Наверное, своим детям вы будете рассказывать о Роналдиньо как о главном футбольном волшебнике. Он придумывал «радугу», перекидывая соперника в воздухе, раскидывал защитников лёгкими движениями ног, лучше всех игроков мира чувствовал мяч. И широко улыбался, когда творил очередной шедевр. Роналдиньо – это волшебство. Жаль, что такое краткосрочное и в современной игре невостребованное.



Фишка: невероятные финты, главный из которых – «радуга».

Роналдиньо Фото: Reuters

Главная шевелюра мирового футбола. За неё Пуйоль получал прозвище Тарзан, с ней взлетал за верховыми мячами, ей тряс вместе с капитанской повязкой, когда забивал «Реалу»… Свой последний кубок чемпионов с «Барселоной» он отказался поднимать как капитан, передав повязку Эрику Абидалю. Таких защитников и лидеров сейчас почти нет.



Фишка: безупречное поведение и харизма.

Карлес Пуйоль Фото: Reuters

Символ футбольной верности и преданности. Он рос в семье преданного россонеро Чезаре Мальдини, с детства мечтал играть за «Милан», а футболку любимого клуба впервые надел в 16 лет. И она стала второй кожей Паоло. Мальдини снял её за месяц до 41-летия, то есть играл почти четверть века, и стал олицетворением «Милана» – семь раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз побеждал в Лиге чемпионов… Паоло стал символом не только «россонери», но и непроходимой итальянской обороны.



Фишка: непроходимость.

Паоло Мальдини Фото: Reuters

Ещё один великий и вечно преданный родному городу. Так повелось с детства: однажды в дверь семьи Тотти постучались скауты «Лацио», предложили Ческо заниматься в их академии, на что мама выпалила: «Ни за что. Мы же приличная римская семья!». Член приличной римской семьи мог плеваться и беситься на поле, но адекватные болельщики запомнят Тотти за другое. За стремление скорее восстановиться после тяжёлой травмы и сыграть на «золотом» чемпионате мира. За бесконечную преданность клубу. За голы «Лацио» в римском дерби. Лациале проводили легенду баннером «Враги салютуют Тотти» – так понятнее, сколько он значит для города?



Фишка: преданность клубу.

Франческо Тотти Фото: Nike

«Чёрт его знает, как отобрать у него мяч!» — жаловались защитники, противостоявшие мощному и коренастому английскому форварду. Хески умел здорово открыться и сохранить мяч – а что ещё нужно форварду его стиля?! Их связка с Оуэном наделала много шума, и если бы не травмы Майкла, вдвоём они могли бы свернуть её больше гор.



Фишка: игра корпусом.

Эмиль Хески Фото: Reuters

Все знают Карлитоса брутальным форвадом со шрамом на лице. Это напоминание о детстве, в котором Тевес облил себя кипятком и получил ожоги третьей степени. О районе, где приходилось ходить в школу, переступая через трупы, встречать алкоголиков и наркоманов, а на деньги после победы – покупать хлеб, холодное мясо и немедленно съедать. В детстве Апач играл на поле, усеянном использованными грязными шприцами, а спустя годы – выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед», стал звездой «Сити» и поучаствовал в возвращении былого величия «Ювентуса».



Фишка: брутальная внешность и такой же характер.

Карлос Тевес Фото: Reuters

Ривалдо говорили, что у него лицо голливудского актёра – столько выразительных эмоций мелькало на нём за игру. Но главное, конечно, не внешность, а филигранная бразильская техника, вводящие вратарей в ступор удары из любой точки поля и «радиоуправляемые» стандарты.



Фишка: артистизм и удар с любых позиций.

Ривалдо Фото: Reuters

Главный тролль современного футбола. Его умения простираются далеко за пределами поля – он может не только оставлять соперников не у дел во время игры, отбирая мячи, но и шутить над ними после. В особенности – над мадридским «Реалом». Девятью смайликами Пике может взорвать информационное пространство, а одним жестом Хавьеру Тебасу – намекнуть на проплаченное Мадридом судейство.



Фишка: игра в отборе и чувство юмора.

Херард Пике Фото: Reuters

Вот такие легендарные футболисты в своё время играли в Tiempo. Помимо легендарных игроков, которые пишут историю футбола на поле в этих бутсах, модель Tiempo известна тем, что бутсы выполнены из высококачественной кожи кенгуру, что обеспечивает плотную посадку и оптимальное касание мяча. В новой модели Tiempo Legend 7 впервые использована технология Nike Flyknit – верхняя часть бутс подстраивается под форму стопы футболиста, и они стали еще легче. В ударной зоне бутсы нет ни одного стежка, и чтобы избежать растяжения кожаного носка, дизайнеры Nike разработали технологию Fit-Mesh. Fit-Mesh словно китайская ловушка: чем сильнее тянешь, тем крепче она держится. Края этой подкладки зафиксированы в верхней части бутс, а не прикреплены к носку с внутренней стороны, как раньше.

Фото: Nike

В конструкцию Tiempo Legend 7 внедрена ещё одна новая разработка — пластина Nike Hyperstability. Эта технология помогает игроку двигать стопу, как ему удобно. Дизайнеры использовали пластину с шипами разной конфигурации.



Скоро узнаем, какие гении блеснут в новом поколении бутс Tiempo Legend 7.