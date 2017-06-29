Что в «месседже» тебе моём? Как Халк «вступился» за Дзюбу и Кокорина

Вот те на! Жест, в котором многие читатели аккаунта Александра Кокорина в «Инстаграме» усмотрели намёк на усы Станислава Черчесова, к главному тренеру сборной России и выступлению команды на Кубке конфедераций, похоже, отношения не имеет. Иначе придётся предположить всемирный заговор футболистов против наставника сборной России.
Неожиданно выяснилось, что два китайских бразильца – Халк и Элкесон – демонстрируют аналогичный жест уже несколько месяцев. И повторили его в прошедшее воскресенье. То ли отвечая на «месседж» Кокорина и Дзюбы, то ли совершая некий ритуал (каковых у футболистов всегда предостаточно), о котором бывшим партнёрам Халка по «Зениту», вероятно, было известно. Предположить, что в «чёрное воскресенье» кто-то (тем более футболисты, которых в сборной по разным причинам не было) мог думать о чём-то ещё, кроме поражения россиян от мексиканцев, никому в голову не пришло.
Понятно, на пустом месте подобные предположения не возникают. Не секрет, что у Черчесова непросто складываются отношения с некоторыми футболистами. Такое было в разных командах, ещё задолго до сборной России. Но если бы на Кубке конфедераций сборная вышла из группы, сработал принцип «победителей не судят» и никто бы о предполагаемых конфликтах внутри команды и не вспомнил. Но чуда не случилось, а конструкция «задачу не выполнили, но играли хорошо» не всех устраивает.
До чемпионата мира всего год, и самое время запускать сериал, в котором эпизоды «шеф, всё пропало!» будут чередоваться с «мы всех порвём!». Собственно, мы его и наблюдали с момента ухода Слуцкого и назначения Черчесова. Проблема в том, что, несмотря на заявления и клятвы соизмерять свои надежды с реальными возможностями нашей команды, звучавшие после Евро-2016, уже к маю 2017-го всё вернулось на круги своя. Непонятно почему, но многие уверовали, что сборная, проигравшая до этого Коста-Рике, Кот-д’Ивуару и Катару, должна непременно обойти в группе либо чемпиона Европы Португалию, либо обладателя золотого кубка КОНКАКАФ Мексику! И когда этого не случилось, потребовался виноватый.
Самое время запускать сериал, в котором эпизоды «шеф, все пропало!» будут чередоваться с «мы всех порвём!».
Традиция находить крайнего и устраивать ему массовую травлю с 2012 года приобрела у нас масштабы национальной забавы. После Евро-2012 под горячую руку попал Андрей Аршавин, не вовремя продемонстрировавший свою вежливость и назвавший подвыпившего и неадекватного депутата на «вы». Аршавин в тот год узнал о себе много нового, превратившись из кудесника образца 2008-го в Иуду. В 2014-м причиной неудач сборной был признан баснословный контракт Фабио Капелло. В 2016-м поначалу хотели расстрелять всю сборную, но потом сосредоточились на Кокорине и Мамаеве, мимо которых не вовремя пронесли шампанское.
Сейчас кандидатов на звание козла отпущения тоже нашлось немало. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев публично подстрекал команду разобраться с Юрием Жирковым в кулачном бою и даже сам порывался стать заводилой в этом «мужском разговоре». Пикантность в том, что господин Лебедев не только депутат, но ещё и член исполкома РФС. Хотя даже самые критически настроенные к сборной болельщики признавали, что Жирков был одним из лучших не только в матче с Мексикой, но и вообще на Кубке конфедераций. Естественно, камни полетели в Акинфеева. И мало кого из кидавших интересовало, что на этом Кубке конфедераций наш вратарь был лучшим по количеству отраженных ударов. И тут очень кстати подвернулись Кокорин и Дзюба с их жестом. Силлогизм — раз эти двое не играли за сборную, значит они издеваются над тренером — сложился без промедления. И понеслось.
На старте Кубка конфедераций Виталий Мутко заметил, что посещаемость матчей турнира отчасти покажет, действительно ли Россия нефутбольная страна. Статистика показала: хотя бы в этом смысле так задевшее президента РФС высказывание Леонида Слуцкого не совсем верно. Ходить на футбол у нас могут, заполнять стадионы – тоже. Но вот в обсуждении игры большинство болельщиков, увы, уходит собственно от футбола. Именно поэтому на первом месте среди причин поражения сборной раз за разом оказываются «не горящие глаза», «нежелание умирать на поле и биться за страну». А вовсе не проблемы с функциональным состоянием игроков, о котором, например, говорил Гус Хиддинк, работавший экспертом на Кубке конфедераций по приглашению одного из иностранных телеканалов. Интересно, что бы ответил Гус, если бы ему предложили обсудить соцсети футболистов?
Валерию Карпину, тренерский статус которого намного скромнее, в рамках подведения итогов выступления сборной именно это и предложили. «Мы будем соцсети обсуждать или игру сборной?!» — возмутился тот в прямом эфире «Матч ТВ». Его понять можно – он человек как раз плоть от плоти футбольный.
Интересно, что бы ответил Хиддинк, если бы ему предложили обсудить соцсети футболистов?
Тому же самому Карпин перед этим пришлось объяснять толкователям чужих слов и поступков смысл своего высказывания о Черчесове: «Какое там понимание футбола из ворот — вообще загадка». А ведь уже звучали голоса, что Карпин не должен был так говорить перед решающей игрой сборной на Кубке конфедераций.
В этом же ряду стоят и утверждения, что отсутствие Артёма Дзюбы в составе сборной никак не связано с травмой, да и сама травма — фейк. Дескать, тренируется же он и играет товарищеские матчи на сборе «Зенита». Мало кто вспоминает, что футболист на первом сборе не работал в полную силу и большую часть времени занимался по индивидуальной программе. И если на то пошло, как можно сравнивать требования к физической форме на предсезонном сборе клуба и в сборной перед ответственным турниром?
О Дзюбе стоит поговорить отдельно. Три года назад вся футбольная общественность хором скандировала фамилию форварда, призывая Фабио Капелло вызвать его в сборную. Разве тогда Дзюба был другим? Не таким же острым на язык автором многочисленных мемов? И разве он тогда не доказывал раз за разом на поле своё право и желание играть за сборную? Так что же изменилось с тех пор? Почему теперь все уверены, что Дзюба не хочет в национальную команду? Посмотрите, легкоатлеты ради выступления на международных турнирах соглашаются выступать под нейтральным флагом, потому что эти турниры – пик спортивной карьеры, то, для чего они живут и работают. Но почему же в головах «экспертов» укоренилась мысль, что футболисты сделаны из другого теста?
Акинфеева тоже из сборной теперь выгоняем? А заодно и Жиркова?
Дзюбе 29 лет. В своей непростой футбольной карьере он завоевал не так много титулов. В Лиге чемпионов, о которой мечтает любой футболист, он дебютировал всего два года назад. И если Роман Зобнин может теоретически рассчитывать, что в его жизни будет ещё один Кубок конфедераций, то у Дзюбы такой перспективы нет. И то, что он не обрился налысо и не ушёл в тибетский монастырь постигать дзен, не попав на турнир, а имеет наглость улыбаться и шутить, ни одного из предъявленных ему обвинений не доказывает. В конце концов Игорь Акинфеев уже за всех, кто оказывается в прицеле критики нашей футбольной общественности, ответил: «Ну и что мне, пойти повеситься?» Или Акинфеева тоже из сборной теперь выгоняем? А заодно и Жиркова?
Возможно, футболисты действительно не вовремя разместили свой «месседж». Но обвинять их в чём-то, не будучи уверенным в сути послания, вряд ли верно. Может, лучше начать говорить о футболе, а не о том, кто про кого нецензурно подумал или хотел сказать, выкладывая фотографию в соцсети?