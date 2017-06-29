Что в «месседже» тебе моём? Как Халк «вступился» за Дзюбу и Кокорина

Вот те на! Жест, в котором многие читатели аккаунта Александра Кокорина в «Инстаграме» усмотрели намёк на усы Станислава Черчесова, к главному тренеру сборной России и выступлению команды на Кубке конфедераций, похоже, отношения не имеет. Иначе придётся предположить всемирный заговор футболистов против наставника сборной России.

Неожиданно выяснилось, что два китайских бразильца – Халк и Элкесон – демонстрируют аналогичный жест уже несколько месяцев. И повторили его в прошедшее воскресенье. То ли отвечая на «месседж» Кокорина и Дзюбы, то ли совершая некий ритуал (каковых у футболистов всегда предостаточно), о котором бывшим партнёрам Халка по «Зениту», вероятно, было известно. Предположить, что в «чёрное воскресенье» кто-то (тем более футболисты, которых в сборной по разным причинам не было) мог думать о чём-то ещё, кроме поражения россиян от мексиканцев, никому в голову не пришло.



Понятно, на пустом месте подобные предположения не возникают. Не секрет, что у Черчесова непросто складываются отношения с некоторыми футболистами. Такое было в разных командах, ещё задолго до сборной России. Но если бы на Кубке конфедераций сборная вышла из группы, сработал принцип «победителей не судят» и никто бы о предполагаемых конфликтах внутри команды и не вспомнил. Но чуда не случилось, а конструкция «задачу не выполнили, но играли хорошо» не всех устраивает.



До чемпионата мира всего год, и самое время запускать сериал, в котором эпизоды «шеф, всё пропало!» будут чередоваться с «мы всех порвём!». Собственно, мы его и наблюдали с момента ухода Слуцкого и назначения Черчесова. Проблема в том, что, несмотря на заявления и клятвы соизмерять свои надежды с реальными возможностями нашей команды, звучавшие после Евро-2016, уже к маю 2017-го всё вернулось на круги своя. Непонятно почему, но многие уверовали, что сборная, проигравшая до этого Коста-Рике, Кот-д’Ивуару и Катару, должна непременно обойти в группе либо чемпиона Европы Португалию, либо обладателя золотого кубка КОНКАКАФ Мексику! И когда этого не случилось, потребовался виноватый.

Самое время запускать сериал, в котором эпизоды «шеф, все пропало!» будут чередоваться с «мы всех порвём!».

Традиция находить крайнего и устраивать ему массовую травлю с 2012 года приобрела у нас масштабы национальной забавы. После Евро-2012 под горячую руку попал Андрей Аршавин, не вовремя продемонстрировавший свою вежливость и назвавший подвыпившего и неадекватного депутата на «вы». Аршавин в тот год узнал о себе много нового, превратившись из кудесника образца 2008-го в Иуду. В 2014-м причиной неудач сборной был признан баснословный контракт Фабио Капелло. В 2016-м поначалу хотели расстрелять всю сборную, но потом сосредоточились на Кокорине и Мамаеве, мимо которых не вовремя пронесли шампанское.

Сейчас кандидатов на звание козла отпущения тоже нашлось немало. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев публично подстрекал команду разобраться с Юрием Жирковым в кулачном бою и даже сам порывался стать заводилой в этом «мужском разговоре». Пикантность в том, что господин Лебедев не только депутат, но ещё и член исполкома РФС. Хотя даже самые критически настроенные к сборной болельщики признавали, что Жирков был одним из лучших не только в матче с Мексикой, но и вообще на Кубке конфедераций. Естественно, камни полетели в Акинфеева. И мало кого из кидавших интересовало, что на этом Кубке конфедераций наш вратарь был лучшим по количеству отраженных ударов. И тут очень кстати подвернулись Кокорин и Дзюба с их жестом. Силлогизм — раз эти двое не играли за сборную, значит они издеваются над тренером — сложился без промедления. И понеслось.



На старте Кубка конфедераций Виталий Мутко заметил, что посещаемость матчей турнира отчасти покажет, действительно ли Россия нефутбольная страна. Статистика показала: хотя бы в этом смысле так задевшее президента РФС высказывание Леонида Слуцкого не совсем верно. Ходить на футбол у нас могут, заполнять стадионы – тоже. Но вот в обсуждении игры большинство болельщиков, увы, уходит собственно от футбола. Именно поэтому на первом месте среди причин поражения сборной раз за разом оказываются «не горящие глаза», «нежелание умирать на поле и биться за страну». А вовсе не проблемы с функциональным состоянием игроков, о котором, например, говорил Гус Хиддинк, работавший экспертом на Кубке конфедераций по приглашению одного из иностранных телеканалов. Интересно, что бы ответил Гус, если бы ему предложили обсудить соцсети футболистов?

Откуда усы растут. О «конфликте» Черчесова и Дзюбы Почему в видео Кокорина мы увидели именно тренера сборной.

Валерию Карпину, тренерский статус которого намного скромнее, в рамках подведения итогов выступления сборной именно это и предложили. «Мы будем соцсети обсуждать или игру сборной?!» — возмутился тот в прямом эфире «Матч ТВ». Его понять можно – он человек как раз плоть от плоти футбольный.

Интересно, что бы ответил Хиддинк, если бы ему предложили обсудить соцсети футболистов?

Тому же самому Карпин перед этим пришлось объяснять толкователям чужих слов и поступков смысл своего высказывания о Черчесове: «Какое там понимание футбола из ворот — вообще загадка». А ведь уже звучали голоса, что Карпин не должен был так говорить перед решающей игрой сборной на Кубке конфедераций.

В этом же ряду стоят и утверждения, что отсутствие Артёма Дзюбы в составе сборной никак не связано с травмой, да и сама травма — фейк. Дескать, тренируется же он и играет товарищеские матчи на сборе «Зенита». Мало кто вспоминает, что футболист на первом сборе не работал в полную силу и большую часть времени занимался по индивидуальной программе. И если на то пошло, как можно сравнивать требования к физической форме на предсезонном сборе клуба и в сборной перед ответственным турниром?



О Дзюбе стоит поговорить отдельно. Три года назад вся футбольная общественность хором скандировала фамилию форварда, призывая Фабио Капелло вызвать его в сборную. Разве тогда Дзюба был другим? Не таким же острым на язык автором многочисленных мемов? И разве он тогда не доказывал раз за разом на поле своё право и желание играть за сборную? Так что же изменилось с тех пор? Почему теперь все уверены, что Дзюба не хочет в национальную команду? Посмотрите, легкоатлеты ради выступления на международных турнирах соглашаются выступать под нейтральным флагом, потому что эти турниры – пик спортивной карьеры, то, для чего они живут и работают. Но почему же в головах «экспертов» укоренилась мысль, что футболисты сделаны из другого теста?

Акинфеева тоже из сборной теперь выгоняем? А заодно и Жиркова?

Дзюбе 29 лет. В своей непростой футбольной карьере он завоевал не так много титулов. В Лиге чемпионов, о которой мечтает любой футболист, он дебютировал всего два года назад. И если Роман Зобнин может теоретически рассчитывать, что в его жизни будет ещё один Кубок конфедераций, то у Дзюбы такой перспективы нет. И то, что он не обрился налысо и не ушёл в тибетский монастырь постигать дзен, не попав на турнир, а имеет наглость улыбаться и шутить, ни одного из предъявленных ему обвинений не доказывает. В конце концов Игорь Акинфеев уже за всех, кто оказывается в прицеле критики нашей футбольной общественности, ответил: «Ну и что мне, пойти повеситься?» Или Акинфеева тоже из сборной теперь выгоняем? А заодно и Жиркова?

Акинфеев: что мне теперь, пойти повеситься? Акинфеев, Смолов, Кудряшов и Глушаков объясняют, почему сборная снова провалилась на турнире.

Возможно, футболисты действительно не вовремя разместили свой «месседж». Но обвинять их в чём-то, не будучи уверенным в сути послания, вряд ли верно. Может, лучше начать говорить о футболе, а не о том, кто про кого нецензурно подумал или хотел сказать, выкладывая фотографию в соцсети?