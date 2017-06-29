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Джошуа Киммих
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Самый полезный игрок Кубка конфедераций

Джошуа Киммих готов играть за Германию буквально везде.
29 июня 2017, четверг. 19:00. Футбол

Прошлой осенью Джошуа Киммих – уже открытие Евро-2016 и уже участник символической сборной турнира, до 2016-го вообще не игравший за Германию, – написал колонку для The Players Tribune, где рассказал о детстве, футбольном взрослении, деревенском поле и майке Томаша Росицки. И среди прочего Киммих вскользь написал о том, какой фактор для него самый важный: «Самый большой урок в жизни я извлёк не так давно: самое главное для футболиста – менеджер и тренер, который тебе доверяет».

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Джошуа Киммих – потенциальный лидер мюнхенской «Баварии» – рассказывает о детстве, деревенском стадионе и знакомстве с Гвардиолой.

В минувшем сезоне урок стал как никогда актуален: вместо Хосепа Гвардиолы, видевшего в Киммихе своего сына и по-отечески разносившего его после шикарного матча, «Баварию» возглавил Карло Анчелотти. В такой молодёжи, как Джошуа, Анчелотти видит не сыновей, а школьников с неокрепшей психикой, и юных зелёных игроков для него не существует – только готовые. Одна история даже стала анекдотической: перед ответным матчем с «Арсеналом» в Лиге чемпионов, когда Филипп Лам перебрал карточек, у Анчелотти спросили, кто заменит капитана. Тренер ответил: «Будет играть Рафинья, потому что он старше». Ему бы понравилось работать в чемпионате, где молодыми-перспективными остаются в 27.

С таким доверием в клубе каждая поездка Киммиха в сборную Германии – отдушина и глоток кислорода. Йоахим Лёв считает Джошуа «одним из самых больших талантов, виденных за последние 10 лет», и тактическая универсальность – главное качество, привлекающее тренера. Год назад он на свой страх и риск переделал Киммиха в полноценного правого защитника, основываясь на опыте Гвардиолы. В «Баварии» Джошуа играл правого центрального, но постоянно смещался ближе к флангу – и при атаках, и при прессинге.

Вот примерно так:

Позиция полноценного крайнего защитника была знакома Киммиху уже тогда, и в сборной образца-2016 Джошуа стал приятным тактическим открытием – чувствовал момент для забегания, делал качественные передачи в штрафную, развязывал руки игрокам, от которых больше пользы в центральной зоне (и персонально Томасу Мюллеру). На Кубке конфедераций «бундесманншафт» играет по схеме 3-4-2-1 уже на регулярной основе, а не эпизодически, как год назад, и функционал Киммиха стал ещё шире.

1. Лёв вовсю пользуется универсализмом Киммиха. На турнире Джошуа успел побыть правым латералем, правым центральным защитником и опорником, при этом совмещая по две роли одновременно. С Австралией Киммих играл по канонам Гвардиолы – когда Германия атаковала, смещался на фланг и помогал Брандту (схема немцев при этом превращалась в 4-2-3-1), а при обороне садился правым центральным защитником и караулил полуфланг, самую уязвимую зону в современном футболе. При этом Джошуа старался занимать максимально высокую позицию, чтобы сразу отобрать мяч и разогнать атаку, как на скриншоте ниже. Чтение игры Киммиха – на очень высоком уровне: немец сделал 12 перехватов в матчах группового турнира. И это при том, что Германия стремится много владеть мячом – при таком стиле игры неизбежно ухудшение статистики отборов и перехватов у оборонительных игроков.

2. Через Киммиха чаще, чем через кого-либо в сборной Германии, ходит мяч. Джошуа и начинает атаки, и доставляет мяч до финальной трети, и помогает преодолевать прессинг (как будучи лишним адресатом, так и стягивая внимание на себя – пересмотрите гол немцев в ворота Чили, где выход из-под прессинга организовали Киммих и Гинтер).

Его вклад помогает оценить Packing-статистика – немножко надоел ей, знаю, но здесь данные очень важны. Киммих – второй игрок Кубка конфедераций по количеству отрезанных соперников на финальной трети (51, чаще отрезал только Дракслер), пятый по отрезанию защитников (33, а на первом месте – пожалуйста, просто поверьте – Александр Самедов) и четвёртый по общему участию в игре вперёд. Своими передачами и приёмом мяча Киммих в среднем отрезает 123,7 соперника за 90 минут. Из игроков, отыгравших на турнире больше 150 минут, лучше данные только у троих – Алексиса Санчеса, Эктора Морено и Мэтью Леки.

Все эти цифры означают мощную вовлечённость Киммиха в игру Германии вперёд – из основных игроков больше никто не выполняет такой объём конструктивной работы.

3. Киммих помогает и в завершающей стадии атаки, классно заполняя чужую штрафную. Это качество свойственно и латералям в схеме 3-5-2 (например, в ЦСКА Гончаренко к таким забеганиям приучил Марио Фернандес), и самому Киммиху, умеющему здорово выбрать позицию, отклеиться от защитника: в «Ростове» об этом наверняка помнят. В сборной Германии его включения происходят так – Киммих отдаёт передачу одному из атакующих полузащитников и резко ускоряется в штрафную, пока товарищи по команде готовят перевод налево.

Киммих уже не раз намекал, что хочет играть центрального полузащитника, как и играл до знакомства с Гвардиолой. «Мне 21, Алонсо – 35, я не так опытен, но в будущем надеюсь выходить на его позиции», – говорил Джошуа в конце календарного 2016-го. Однако Йоахим Лёв видит Киммиха заменой другой баварской легенды. Киммих – единственный игрок сборной Германии, отбегавший полные 90 минут в 17 последних матчах. В последних шести – настрогал 6 голевых передач. Только за Кубок конфедераций успел сменить три позиции. А против Камеруна, когда Юлиан Дракслер ушёл отдыхать, примерил капитанскую повязку.

Ну точь-в-точь копия Филиппа Лама.

Ещё немного тактики:

Думай, Голова. Лучший игрок сборной на Кубке конфедераций
Сергей Титов – об Александре Головине.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бавария Сборная Германии — Футбол Джошуа Киммих Йоахим Лёв Кубок конфедераций
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