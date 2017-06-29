Кто бы ни играл (у них) — побеждают всегда немцы. Германия – в финале КК

Из всех городов Кубка конфедераций именно Сочи оставил самые неоднозначные впечатления. Самый футбольный по климату и погоде, с самым антуражным стадионом, от которого до пляжа ровно минута, но при этом не проникшийся атмосферой большого турнира, как Москва, Петербург и Казань. Даже за несколько часов до полуфинала Кубка конфедераций здесь почти не встретишь болельщиков. Неспешный курортный ритм жизни и соответствующая публика. Как шутят местные волонтёры: «сняли плавки – и на работе». А в случае со зрителями – на трибуне.

Сочи, конечно, ещё и не особенно повезло с матчами. Сюда не приехали ни многочисленные взрывные чилийцы, ни тысячи фанатов Криштиану Роналду. При всём уважении к бундестим, для которой «Фишт» стал почти домашним (3 матча из 4 – шутка ли), её поклонники самые неприметные на турнире. Тихо пришли, посмотрели футбол и разошлись по номерам.

Накануне полуфинала немецкого защитника Йонаса Хектора спросили, как им живётся в Сочи. «Здесь нет напряжения, — ответил футболист. – Очень спокойно. Мы гуляли, ходили в ресторан – город нам нравится».

Можете представить себе прогулку по городу Роналду или Алексиса Санчеса? Да их бы просто разорвали на сувениры. В этом отношении молодая, скромная и почти лишённая звёзд бундестим образца Кубка конфедераций и Сочи точно нашли друг друга. Встреченный Дмитрием Егоровым вечером на пляже Оливер Бирхофф получил свою минуту славы с селфи и автографами только благодаря бдительности спортивного журналиста. Без этого – полное отсутствие ажиотажа.

Как немцы жили в Сочи, без напряжения, так и побеждали. Зажечь утомлённые солнцем трибуны не получилось. Симпатии стадиона были явно на стороне мексиканцев, своим колоритом и добродушием покоривших уже не один российский город, но после нескольких зарядов Mexico-Mexico в начале встречи всё почти стихло. Исход полуфинала оказался решён за какие-то восемь минут.

У Мексики провалы первых таймов на Кубке конфедераций стали фирменным знаком. Но если в каких-то матчах, как с Россией и Новой Зеландией, класса хватало, чтобы потом всё исправить, то Германия, в каком бы составе она ни играла, не тот соперник, с которым можно себе позволить лишнего.

Да и сколько можно про состав немцев? Вчера рулевой мексиканцев Осорио выдал пламенный спич, на мой вкус. Закрывающий тему.

— Германия – молодая команда? Давайте посмотрим. Самый молодой у них Херних – ему 20 лет. Ещё есть двое 21-летних игроков, как, к примеру, Лосано у нас, они ровесники. Большинство же футболистов там 23-25 лет, у них за спиной уже по 100 матчей на топ-уровне, они становились чемпионами, играли за сборную. Как мы можем говорить о них как о молодой и неопытной команде? Можно поступить в университет в 30 лет и иметь за плечами нулевой опыт. А можно работать в скорой помощи и оперировать по 10 раз в день, накопив к 23 годам огромный опыт. Посмотрите, сколько у Германии таких игроков, как Дракслер, которые дебютировали в 16 лет. К 23 годам они уже много лет играют в Бундеслиге, которая, на мой взгляд, входит в тройку лучших на планете, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. И это просто здорово, мы хотим и должны учиться у таких команд, как Германия.

«Бауэра нет в списках сборной». Лёв – о немце, готовом стать россиянином Сборная Германии снимает напряжение в Сочи, а Йоахим Лёв говорит про натурализацию защитника «Вердера» Бауэра и допинг в сборной России.

В общем, мексиканцы и поучились – лучше сейчас, чем через год. Раз дыра в обороне – получите скоростную атаку, передачу Хенрихса на свободное пространство перед штрафной и отменный кручёный удар Горецки. Ещё один разрыв? Вот вам второй от Горецки – на сей раз после проникающего паса с того же правого фланга.

На табло только началась девятая минута, а матч уже можно было заканчивать. И ведь немцы могли и ещё забить! В какой-то момент показалось, что мексиканцы всё же вернутся в игру и поборются. Отличные моменты были у дос Сантоса и Чичарито, но… Немцы на то и немцы, чтобы учиться у них заодно и реализации. Да ещё и тер Штеген поймал такой кураж, что вполне мог побороться за приз лучшему игроку встречи с очевидным героем Горецка. Сопротивлялась Мексика даже при счёте 0:3 (Дракслер, Хектор и Вернер просто образцово вскрыли оборону, и Тимо забивал без помех в пустые ворота) и всё-таки порадовала шикарным пушечным голом Фабиана. Поздновато, конечно: за три добавленных к игре минуты мексиканцы не успели забить, зато пропустить ещё один умудрились.

Собрав рекордные 37 тысяч, «Фишт» так и не увидел такой рубки и такого зрелища, как «Казань Арена» накануне. И это при том, что вчера было забито 0 мячей, а сегодня 5. Помните культовый афоризм про 22 человека, которые играют в футбол, а выигрывают всё равно немцы? Так вот, кто бы ни играл в их составе – они действительно не перестают побеждать.