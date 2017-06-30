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Фёдор Смолов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

«Зенит» хочет перехватить Смолова у «Спартака». Обзор дня

Борьба за Фёдора Смолова, итог второго полуфинала Кубка конфедераций и все главные трансферные новости – в обзоре дня.
30 июня 2017, пятница. 00:00. Футбол

Германия разгромила Мексику и сыграет с Чили в финале Кубка конфедераций—2017

На стадионе «Фишт» в Сочи определился второй финалист Кубка конфедераций—2017 — сборная Германии со счётом 4:1 разгромила команду Мексики.

Немцам удалось ударное начало — уже на 6-й минуте Леон Горецка вывел бундестим вперёд, а через две минуты Горецка сделал счёт 2:0 и стал автором самого быстрого дубля в истории Кубка конфедераций. На 59-й минуте Тимо Вернер сделал счёт 3:0. Гол престижа мексиканцы забили в конце второго тайма — отличился Марко Фабиан. Тем не менее последнее слово осталось за немцами — уже в компенсированное время окончательный результат установил Амин Юнес.

В финале немцы 2 июля сыграют в Санкт-Петербурге с командой Чили, а мексиканцев в тот же день ожидает игра за третье место с португальцами на стадионе «Спартак» в Москве.

Кубок конфедераций. 1/2 финала
29 июня 2017, четверг. 21:00 МСК
Германия
4 : 1
Мексика
1:0 – Горецка – 6, 2:0 – Горецка – 8, 3:0 – Вернер – 59, 3:1 – Фабиан – 89, 4:1 – Юнес – 90+1

«Зенит» претендует на Смолова и может отдать за него € 30 млн

По информации «Чемпионата», нападающий «Краснодара» и сборной Фёдор Смолов может перейти в «Зенит». Этот трансфер более вероятен, чем переход футболиста в «Спартак», о котором пишут в прессе.

В контракте Смолова прописана сумма отступных, составляющая € 30 млн, и «быки» не собираются идти на уступки, что заметно осложняет переход игрока в «Спартак». Накануне спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания открыто объявил, что петербургский клуб планирует приобрести ещё одного россиянина, и этот трансфер имеет прямое отношение к Фёдору.

В минувшем сезоне РФПЛ Смолов провёл 22 матча, забив 18 голов.

Смолов и «Спартак». Трудности перехода
Почему самый ожидаемый трансфер России маловероятен и при чём здесь деньги и «Зенит».

Сарсания: Лодыгин может перейти в ПАОК

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что клуб рассматривает возможность перехода вратаря Юрия Лодыгина в греческий ПАОК.

«Лодыгин может перейти в ПАОК. Такой вариант существует. В ближайший месяц Юрий будет с нами, но затем мы вернёмся к этой идее. В данный момент мы на него рассчитываем», — приводит слова Сарсании Sport24 со ссылкой на Metropolis 95,5.

27-летний голкипер начинал карьеру в Греции и перешёл в «Зенит» в 2013 году из «Ксанти». В составе сине-бело-голубых он выиграл РФПЛ, Кубок и Суперкубок России. Привлекался в сборную России. В прошлом сезоне Премьер-Лиги Юрий принял участие в 15 матчах и пропустил 9 мячей.

«Ювентус» объявил об уходе Дани Алвеса

«Ювентус» 29 июня на своём официальном сайте объявил об уходе 34-летнего защитника Дани Алвеса. Итальянский клуб и бразильский футболист договорились о расторжении контракта.

Алвес перешёл в «Ювентус» летом прошлого года на правах свободного агента после ухода из «Барселоны». Его контракт со «старой синьорой» был рассчитан до лета 2018 года.

В составе «Ювентуса» Алвес провёл 33 матча, забил шесть голов и сделал шесть голевых передач. С «Ювентусом» он стал чемпионом Италии и выиграл Кубок страны.

В прессе ходят слухи, что следующим клубом Алвеса станет «Манчестер Сити», который тренирует Хосеп Гвардиола.

Луческу решил сделать шестимесячный перерыв в тренерской карьере

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не будет искать новую команду нынешним летом. 71-летний специалист 28 мая был отправлен в отставку и с тех пор находится без команды. В таком статусе румынский тренер будет находиться минимум полгода.

L’Equipe сообщает, что Мирча Луческу решил взять шестимесячную паузу в тренерской карьере, чтобы отдохнуть и набраться сил. Нынешним летом Луческу не будет искать команду.

Тренерскую карьеру Мирча Луческу начал в 1979 году. В «Зените» румынский наставник работал с 2016 по 2017 год, завоевал Суперкубок России и бронзовые медали РФПЛ.

ЦСКА объявил о продлении контракта с Фернандесом до 2022 года

Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес продлил контракт с московским клубом. Договор с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Марио выступает за ЦСКА с 2012 года, куда перебрался из «Гремио». С тех пор защитник провёл за красно-синих 164 матча, выиграл три чемпионских титула, Кубок и Суперкубок России.

В минувшем сезоне Марио Фернандес принял участие в общей сложности в 36 официальных матчах за ЦСКА и отдал 6 результативных передач.

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Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА до 2022 года и теперь наверняка останется в России до конца карьеры.

«Амкар» продлил контракт с Гаджиевым на три года

«Амкар» продлил контракт с главным тренером команды — Гаджи Гаджиевым. Об этом сообщил президент пермского клуба Геннадий Шилов. Прежнее соглашение с 71-летним специалистом было рассчитано до конца сезона-2016/17.

«Новый контракт с Гаджиевым заключён на три года», — уточнил Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Гаджиев возглавил «Амкар» в конце декабря 2014 года. Под его руководством пермяки в прошлом сезоне заняли 10-е место в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-Лиги.

«Спартак» готов заплатить € 4 млн за защитника «Кротоне» Чеккерини

Защитник «Кротоне» Федерико Чеккерини попал в сферу интересов «Спартака». Sky Sport Italia сообщает, что красно-белые готовы заплатить за 25-летнего итальянца € 4 млн.

В 2016 году «Кротоне» заплатил «Ливорно» за Чеккерини € 900 тыс. Контракт защитника с «акулами» действует до лета 2019 года.

В минувшем сезоне итальянской Серии А Федерико Чеккерини принял участие в 35 матчах (все — в основном составе) и забил 1 гол. По данным Transfermarkt, итальянский футболист оценивается в € 2 млн.

Красно-белые также проявляли интерес к защитнику «Црвены Звезды» Марко Петковичу, но тот отказался от перехода в московский клуб.

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Источник: Доннарумма договорился с «Миланом» о переходе в «Реал» через год

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма всё же перейдёт в мадридский «Реал», но не сейчас, а летом 2018 года, утверждает Football Italia со ссылкой на Cadena Cope.

По данным источника, 18-летний вратарь продлит контракт с россонери этим летом. Зарплата Доннаруммы составит € 5 млн в год. В соглашении будет прописана сумма отступных, устраивающая «сливочных», которые и выкупят Джанлуиджи следующим летом.

Ранее Доннарумма сказал, что вернётся к обсуждению продления контракта с россонери по окончании чемпионата Европы—2017 U21. Эту же информацию подтвердил и агент футболиста Мино Райола.

Позже спортивный директор россонери Массимилиано Мирабелли сообщил, что переговоры с Доннаруммой о новом контракте протекают спокойно и уверенно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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