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Германия — Мексика — 4:1
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Михаил Тяпков

«Почему бы россиянам не играть в Европе, если Россия и есть Европа?!»

После разгрома мексиканцев в полуфинале Кубка конфедераций Лёв говорил о голоде, а Бирхофф и Чичарито – о России.
30 июня 2017, пятница. 01:00. Футбол

Сборная Германии – в финале Кубка конфедераций. Сюрприз? Конечно же да, если посмотреть, в каком составе чемпионы мира приехали в Россию. «Одна молодёжь, резервисты, да им просто не нужен этот турнир», — возмущались после обнародования заявки Бундестим. А Йоахим Лёв всё рассчитал верно: только этим составом немцы и могли показать на Кубке конфедераций, что такое правильное отношение к своему шансу и своей сборной. Второго у этих парней до ЧМ-2018 могло и не быть!

— Команда многому научилась на этом турнире, — подводил Лёв промежуточные итоги после победы над Мексикой. — В каждой игре свои испытания, особенно когда ты играешь на вылет. Опыт, который ты приобретаешь на этом турнире FIFA, поможет на более крупных турнирах. Эти ребята должны быть готовы крепко стоять на ногах, защищать честь своей страны. За последние недели мы действительно стали коллективом. У нас голодные игроки, которые мечтали попасть в сборную, сыграть на Кубке конфедераций. Это и помогает нам побеждать – мотивация.

— Вам удивительны такие результаты?
— Конечно, не ждал, что мы доберёмся до финала. Победить в полуфинале — 4:1 — здорово. Но ещё больше радует, что у нас получается вывести команду на новый уровень. А игра – это показатель нашего прогресса.

Кто бы ни играл (у них) — побеждают всегда немцы. Германия – в финале КК
Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге ещё от одного трофея, несмотря на неосновной состав.

— Мексика была сегодня настолько слабее, чтобы проиграть крупно?
— Вовсе нет. Была невероятно интенсивная игра, нам противостояли очень техничные ребята. Мексиканцы здорово обращаются с мячом, разыгрывают. Для меня главное, что мы сделали то, что планировали: сразу показали, что будем доминировать, навязывать свою игру, потому что мексиканцы любят действовать первым номером. Мы забили два мяча, сделали небольшой шаг назад. Во втором тайме уже чуть хуже использовали свободные зоны, были не такие высокие скорости. Но я поздравляю ребят с этим грандиозным результатом – они в финале, в чём, наверное, до начала турнира вряд ли кто-то мог быть уверен.

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф – пожалуй, самый открытый человек в немецкой сборной. Недавно Дмитрий Егоров встретил его на пляже в Сочи, а сегодня задал несколько вопросов о городе и нашем футболе.

— Увы, в Сочи я не так уж много увидел – только пляж и сочинский парк. Парк мне понравился, немного похож на юг Франции. Климат тут хороший, люди приветливые. Развлечений никаких не пробовал, было мало времени.

— Какой совет дадите российскому футболу?
— Наш футбол – это долгосрочный проект, игроки в течение 10-12 лет проходят через все стадии детского, юношеского и взрослого футбола. На мой взгляд, если хочешь добиться быстрого результата, лучше всего учиться у опытных партнёров и ехать в хорошие команды, чтобы поднять свой уровень. Но в долгосрочной перспективе нужно выстроить необходимую инфраструктуру.

— Нападающим сборной России Фёдором Смоловым интересовалась «Боруссия».
— Я не очень хорошо знаю Смолова, но, если он выберет «Боруссию», могу сказать одно: это хороший клуб, с отличным микроклиматом внутри коллектива. Этот клуб делает всё возможное, чтобы новичок хорошо адаптировался. Будет интересно посмотреть на российского игрока в Бундеслиге. В своё время у нас здорово себя проявляли Беланов и Шалимов.

Несколько вопросов о России – Чичарито, который ещё недавно праздновал победу над нашей сборной в группе.

— У сборной России очень сильная команда. Наша группа была непростой, но Россия играла точно на уровне со всеми остальными. Я играл с ЦСКА в Лиге чемпионов – это сильный клуб. Думаю, любой игрок из сборной России может играть в европейских чемпионатах.

— Так ли уж любой?
— А почему бы им не играть в Европе, если Россия и есть Европа, — улыбнулся Чичарито. — Честно, у вас правда хорошая команда. Надеюсь, в ближайшем будущем россияне будут играть в лучших клубах мира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол Сборная Мексики — Футбол Йоахим Лёв Оливер Бирхофф
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