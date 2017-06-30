Ещенко: «Спартаку» нужно опасаться только самого себя

В уютно-умиротворённый Филлах в основном стекается пожилая публика – подышать чистым альпийским воздухом, побродить по парковым дорожкам, погреть косточки в термальных бассейнах. У футболистов «Спартака» в Каринтии принципиально иные задачи – подготовиться к новому сезону. Оттого и трудятся они куда больше, чем отдыхают. Бывалый защитник Андрей Ещенко подтверждает: так и есть.

«В честь каждой команды звезду набиваю»

— Увлекаетесь водными процедурами?

— Место красивое, воздух свежий, но на купания не остаётся времени: ты либо на поле, либо в номере. Иногда заглядываем после тренировок в сауну при отеле. К русской бане мы всё-таки более привычные.



— В «Спартаке» самый большой любитель парной – Глушаков?

— Наверное. Сейчас его на сборах нет, с Ребровым паримся. Плюс несколько русских ребят подключаются.



— В бане или на пляже посторонние с любопытством разглядывают вашу нательную галерею?

— Татуировки, что ли? Не обращал внимания. Бывает, гуляешь в парке с ребёнком – люди подходят, спрашивают: «Что это обозначает? А то? Где делал?».



— И где же?

— Лет 15 одному и тому же мастеру доверяю.



— Сколько у вас тату?

— Понятия не имею. Не считал.



— Больше, чем у Смолова или Мамаева?

— Не знаю. Каждый делает то, что хочет, для себя. За количеством никто не гонится.



— Тематика?

— Разнообразная. Рисунки, надписи. Например, в честь каждой своей команды звезду набиваю.



— Почему чемпионскую татуировку поверх старой нанесли? Свободное место закончилось?

— Чтобы ярче выглядело. И на видном месте.

Татуировки Андрея Ещенко Фото: «Чемпионат»

«Пока душа поёт, нормально всё!»

— Выигрыш золотых медалей сопоставим по глубине и силе эмоций с рождением ребёнка?

— Это всё-таки разные вещи. В футболе я не раз переживал состояние, близкое к эйфории. Когда молоденьким заиграл, например. Когда в 19 лет получил приглашение в «Динамо» Киев, радости были полные штаны! То же самое – после первого вызова в сборную, и вот теперь.



— При переходе в «Спартак» не крутилось мысли: «Сейчас или никогда»?

— Предпочитаю избегать этого слова – никогда. Надо стремиться к золоту, и всё. Не скажу, что сидел и думал: «Пора срочно становиться чемпионом». Но, разумеется, очень рад, что наши совместные усилия принесли результат.



— Каково было чувствовать себя одновременно новичком и «старичком» команды «по паспорту»?

— Не обращаю внимания на возраст. А новичком перестал себя ощущать очень быстро – через месяц или около того.



— Опыт сыграл на руку?

— Наверное, если отталкиваться от результата. Но окажись я лет на пять раньше в «Спартаке», был бы не меньше рад. А может быть, и больше. Мне никогда не составляло труда влиться в коллектив – везде быстро находил общий язык.

— На сколько лет себя сегодня ощущаете?

— Да уж точно не на 33. Пока душа поёт, нормально всё!



— А в функциональном отношении?

— Поверьте, бегаю не меньше, чем раньше. Статистические выкладки это подтверждают.

Бегаю не меньше, чем раньше. Статистические выкладки это подтверждают.

«Где-то везло, но это везение надо заслужить и не отпускать»

— Когда уяснили, что «Спартак» созрел для нового титула?

— В таком клубе всегда нужно стремиться к наивысшим целям. Ты же не будешь бороться за чемпионство в условном Томске – ресурсы, состав не те. А в сильной команде, естественно, засматриваешься наверх.



— По ходу сезона ни разу не возникло сомнений в успехе?

— Когда идёшь на первом месте, концентрация у игроков и тренеров автоматически повышается. Не забиваешь голову мыслями, что будет потом. Выходишь на каждый следующий матч с одной целью – победить. Любой ценой. 1:0 – это тоже три очка в копилку. Где-то везло, но это везение надо заслужить и в течение всего сезона держать, не отпускать. Мы усердно работали ради победы, а тренерский штаб оказывал игрокам существенную помощь психологического и тактического свойства.



— Неудача в Самаре не подорвала веры в себя?

— Нельзя же весь сезон пройти без поражений. У нас их немного – правда, почти все крупные…



— Почему так?

— Идём отыгрываться – и пропускаем в ответ.



— Природу этих провалов выяснили?

— Разобрали ошибки, сделали выводы и пошли дальше.

«Каррера помогает футболистам расти»

— Кто положил начало традиции делать командное фото в раздевалке?

— Уже не вспомню, где и когда это было. То ли Глушаков, то ли ещё кто-то предложил сфотографироваться – и пошло.



— После «Томи» Денис выложил в «Инстаграме» листок бумаги с надписью: «Фото не будет». Тот случай, когда победа – не в радость?

— Как бы то ни было, результат есть результат. Мы выиграли и ещё на три очка увеличили отрыв. Другое дело, что тренер остался недоволен игрой. Тем, что не смогли в полной мере реализовать его идеи. Невозможно провести все 30 игр на одном уровне.

— Недовольство после победы – верный признак перфекционизма?

— Я бы сказал – максимализма. Каррера хочет, чтобы мы на 100% выполняли его требования и не расслаблялись. Он сам добился успехов в футбольной жизни, в не самом простом итальянском футболе, и нам того же желает.



— Понимаете сказанное без переводчика?

— Общий смысл по тональности уже угадываем.



— Три самых популярных слова у Карреры?

— Приезжайте на тренировку и послушайте (улыбается).



— Я бы с удовольствием, только тренировки у вас в большинстве своём закрытые.

— Может, тоже правильно.



— Мешает присутствие посторонних?

— Не то чтобы мешает… Но бывает, наснимают, услышат что-то, а потом начинают писать, обсуждать. У нас журналисты такие…



— Так получилось, что своей первой победой в качестве главного тренера Массимо обязан вашему голу. Что-то проникновенное сказал после «Крыльев»?

— Ничего особенного. «Молодцы», и только. Кого-то отдельно выделять не в его правилах. Если поздравляет, то всю команду. И критикует тоже – всех. А у меня тогда два повода для радости соединились – рождение ребёнка и гол «Крыльям» через несколько дней.



— Тренеров за последние годы в «Спартаке» было много, и всё больше известных, амбициозных, а вершины достиг только Каррера. Объясните, в чём его феномен?

— Каррера помогает футболистам расти. К каждому внимательно относится – подходит, интересуется, что да как. Мы команда, и он должен знать, какое у игрока состояние, мысли. Может, в быту проблемы – тренер тоже должен быть в курсе. И он никогда не довольствуется малым – это, опять-таки, к вопросу о «Томи».



— «Спартак» прибавил в оборонительном отношении?

— Не скажу за всех, но лично я прибавил. Если раньше о каких-то нюансах даже не задумывался, то теперь обращаю внимание. Вроде бы мелочи, а в игре помогают.

Массимо Каррера и Андрей Ещенко Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Зенит» — «Терек» не смотрел. Неинтересно»

— Где вас застало известие: «Спартак» — чемпион?

— Дома.



— У телевизора?

— Нет, чем-то занят был. Туров за 6-7 до конца перестал внимательно следить за играми «Зенита» и ЦСКА – только если с сильными соперниками встречались, и время было. Результаты в Интернете узнавал.



— Не ожидали от грозненцев такой услуги?

— А разве «Терек» плохая команда? Они не раз успешно играли с «Зенитом».



— Раз телевизор не включали – особых иллюзий не питали.

— Мне это просто неинтересно было.

— Каррера действительно обещал дополнительные выходные за оперативный сбор игроков в плавучем ресторане?

— Не знаю, откуда информация про выходные. На телефон пришло сообщение: собираемся там-то. Приехали всей командой, многие с жёнами, но без детей, ввиду позднего времени. Болельщики подтянулись – поздравляли, кричали, файеры жгли. Мы к ним вышли, поблагодарили. Посидели, порадовались – и по домам.



— Глушаков «миллеровкой» угощал?

— Угощал, но я не пробовал.



— Не досталось?

— Не люблю крепкие напитки.



— Чем же золото обмывали?

— Пивом.

«Хотел привезти медаль в Иркутск, но нам их ещё не вручили»

— Ребров сетовал, что не успел сполна насладиться долгожданным успехом. Вы успели?

— Перебор даже. Когда чемпионами стали – посидели, после окончания сезона ещё раз отметили, уже официально. Поехал в Иркутск на турнир – опять поздравления. Тяжеловато было…



— В Иркутск каждый год летаете?

— Да, раньше ещё и зимой ездил, потом перестал. Шесть часов в один конец – не налетаешься. Стараюсь хотя бы летом дней на 5-6 выбраться – родственников повидать, турнир провести. Отпуск между чемпионатами короткий – надо и с семьёй успеть отдохнуть. В этом году, правда, за рубеж не выбирались – в Сочи загорали.



— Много маек друзьям, знакомым раздарили?

— Почти все. Себе оставил несколько штук – чемпионскую, с золотом, и всех цветов – белого, чёрного и красного.



— Читал, музей «Спартака» на малой родине открыли. Что он собой представляет?

— У нас был музей иркутского футбола. А поскольку в этом году чемпионами стали два иркутянина и Глушаков, игравший в нашем городе, решили сделать отдельный стенд, посвящённый «Спартаку». На открытие много народу собралось. Журналисты, ветераны футбола были. Мэр приходил.



— Что экспонируете помимо футболок Глушакова и Зобнина?

— Массу сувениров привёз – плакаты, майки, вымпелы, мяч с портретами и автографами. Флаг. Хотел медаль ещё выставить, чтобы земляки могли сфотографироваться, но нам их ещё не вручили.

Если продолжим играть так, как в прошлом сезоне, всё будет нормально. Не надо никого бояться.

«Не надо никого бояться!»

— Новый сезон будет сложнее предыдущего?

— Однозначно. Против «Спартака» всегда все выходят как на последний бой, сужу по себе и своим прежним командам, а теперь будут сражаться с ещё большей мотивацией. А нам на три турнира играть.



— Круг претендентов на трофей неизменен?

— Поживём – увидим. Надо смотреть, кто как усилится, проведёт предсезонку, начнёт чемпионат. Естественно, фавориты всегда одни и те же, но эту компанию часто разбавляет кто-то со стороны.

— Кого «Спартаку» следует больше опасаться – ЦСКА, «Зенита» или кого-то третьего?

— Самого себя. Если продолжим играть так, как в прошлом сезоне, всё будет нормально. Не надо никого бояться.



— На старте сезона вам предстоят две подряд встречи с не чуждыми командами – с «Локомотивом» в Суперкубке и «Динамо» — в чемпионате. Какая принципиальнее?

— Каждая по-своему принципиальна. У нас не один, все 10 первых туров тяжёлые – дерби с «Динамо», выезд в Уфу, «Краснодар», «Зенит», ЦСКА…



— Рады возвращению «Динамо» в РФПЛ?

— Такой клуб обязан играть в Премьер-Лиге. Было бы смешно и грустно, если бы открытие нового стадиона «Динамо» случилось в ФНЛ.

«Кто не хочет работать – выход там!» Как Каррера укрепляет дисциплину Массимо Каррера приоткрыл прежде закрытые спартаковские двери в Филлахе перед «Чемпионатом» — и вот что наш спецкор увидел/услышал/заснял.

«Зобнина сборной не хватало»

— Следующая персональная цель Андрея Ещенко – дебютировать в Лиге чемпионов?

— В квалификационных раундах выходил, а в групповом турнире – действительно, не играл ещё. Хотелось бы восполнить пробел. И не просто достойно выступить, а выйти в плей-офф.



— Реально?

— Почему нет? Сейчас в футбол все умеют играть.



— Пожелания по соперникам имеются?

— В детстве за «Реал» болел, но в группу с ним не попадём – в одной корзине находимся. Да там со всеми, кого ни возьми, интересно сыграть! Слабаков нет.



— Не поторопились с автобиографией – ещё столько интересного впереди?

— Значит, будет несколько автобиографий. Сейчас уже вторая сдана в печать, страниц на 250 – по мотивам чемпионства «Спартака».



— За сборной на Кубке конфедераций следили?

— Два с половиной матча видел – только второй тайм с мексиканцами пропустил из-за тренировки.



— Впечатления?

— Не радужные, раз команда не вышла.



— Земляка Зобнина не хватало?

— Не хватало. Футболист он креативный, способный взять игру на себя. Головин сколько обводок сделал – молодец. А если бы их было несколько таких – может быть, совсем по-другому игра и результат сложились бы.



— Зобнин после травмы присутствия духа не теряет?

— Всё нормально. Сибиряк же!

— Для вас сборная – перевёрнутая страница или ещё нет?

— Думаю, всё уже.



— Пессимистично.

— Если из чемпионской команды не берут, смысл тешить себя иллюзиями?



— На клубном уровне чего ещё хотите добиться?

— Снова выиграть чемпионат, и желательно не раз. Есть Кубок, Суперкубок. За высокие места всегда интересно бороться. Просто тренироваться и зарабатывать деньги – это не по мне. Должны присутствовать спортивные стимулы, и у меня их ещё достаточно. Пока здоровье позволяет, надо двигаться вперёд.