Дети Роналду и печаль Водяновой. Дневник Кубка конфедераций

Ради кого Криштиану Роналду пропустит последний матч Португалии и кто огорчил Наталью Водянову – в обзоре 12-го дня Кубка конфедераций.

Сочи

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В центре внимания оказался город, принимающий второй полуфинал Кубка конфедераций. Здесь неугомонные мексиканцы вновь без устали распевали песни и радовали местных жителей скромными познаниями в русском языке. «Руссия, спасибо!» — без устали повторяли парни в сомбреро и ушанках.

Корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров тем временем «ловит покемонов» на сочинской набережной. Первым Диме попался звёздный игрок сборной Чили 1990-х Иван Саморано.

А вот и бывший форвард, а ныне генменеджер немецкой сборной Оливер Бирхофф.

Вообще, в Сочи в этот вечер и на стадионе было на что посмотреть.

После яркой победы можно и расслабиться. Кевин Трапп радуется за коллегу Тер Штегена и делится эмоциями из раздевалки «бундесмашины».

Мексиканские болельщики не унывают даже после матча: ведь тако круче гамбургера, объясняет автор этого снимка.

Казань

Сборная Португалии после поражения от Чили плавно перемещается из Казани в Москву. Увы, москвичи не смогут вновь увидеть на поле Криштиану Роналду в матче за третье место: лидер португальцев уехал на родину, чтобы увидеть своих новорожденных детей. Сейчас он уже дома и делится счастьем с подписчиками своего «инстаграма».

Болельщики сборной Португалии тем временем негодуют по поводу поражения в полуфинале. Некоторые винят во всём Андре Гомеша. Вот и мем не заставил себя ждать: «Как это здесь оказалось?».

В это время журналистов, задержавшихся в Казани, девушки потчуют различными угощениями. Скоро репортёров вновь ждут переезды в Москву и Петербург на заключительные матчи.

Москва

Супермодель Наталья Водянова призналась, что вылет сборной России с Кубка конфедераций заставил её взгрустнуть. Будем надеяться, что наши футболисты поднимут ей настроение на домашнем чемпионате мира.

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Тем временем где-то в Чили

Футбольная лихорадка захватывает людей не только на стадионах, но и в операционных блоках. Страшно подумать, что будет твориться в них во время матчей сборной Чили в следующем году, если она выйдет в финальную стадию чемпионата мира.

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