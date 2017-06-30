Три «мушкетёра». Луан присоединится к Жулиано в «Зените»?

Был Рикельме, а стал Пирло. Зачем «Зениту» нужен Леандро Паредес Из «Ромы» в «Зенит» вместе с Манолосом должен перейти Леандро Паредес. Аргентинец нужен сине-бело-голубым никак не меньше грека.

По информации из Бразилии, «Зенит» сделал предложения по поводу трансферов левого защитника Карлоса Тавареса и нападающего Луана. Оба этих игрока – воспитанники «Гремио» из Порту-Алегри. Но если 20-летний Таварес, проданный зимой 2017-го в «Сан-Пауло», пока малоизвестен, то Луан давно на слуху и, несомненно, заслуживает отдельного рассказа.

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Луан Виейра

Амплуа: нападающий

Родился 27 марта 1993 года в Сан-Жозе-ду-Риу-Прету

Карьера: «Гремио» Порту-Алегри (2013-2017)

В Серии А чемпионата Бразилии: 94 матча, 24 гола, 18 голевых передач

Луан и сборная Бразилии

Неймар сделал передачу на Луана, а тот продвинулся вперёд и точным ударом под перекладину из-за штрафной поразил ворота. Так сборная Бразилии на 83-й минуте четвертьфинала Олимпиады-2016 с Колумбией увеличила преимущество до 2:0. Гол нападающего был не только красивым, но и снял все вопросы о победителе…

Выступление на Олимпийских играх в Бразилии пока самая яркая страница в карьере Луана. Первые два матча группового этапа с ЮАР и Ираком он начинал на скамейке, выходя оба раза на замену. Однако «селесао» стартовали с двух нулевых ничьих, и главный тренер Рожерио Микале понял, что нужно что-то менять. В частности, Микале решил сделать ставку на представителя «Гремио». Все оставшиеся матчи Олимпиады-2016 Луан отыграл с первой и до последней минуты. В 3-м туре группового этапа забил мяч и отдал голевой пас против датчан, в четвертьфинале огорчил Колумбию, а в полуфинале с Гондурасом стал автором гола и дважды ассистировал. Лишь в финале с немцами сыграл без результативных действий, зато в серии пенальти Луан не дрогнул – уверенно реализовал попытку, подойдя к «точке» при счёте 3:4.

В марте 2017-го нападающий «Гремио» провёл свои первые полчаса за главную сборную Бразилии. Тоже против колумбийцев, в товарищеском матче в Рио-де-Жанейро. Пока это его единственное появление при новом тренере национальной команды Тите, но если Луан сохранит нынешнюю форму, точно не последнее. Его первые голы за «селесао» – впереди.

Полоз и Ерохин – в «Зените», «Спартак» хочет Дугласа. Все трансферы РФПЛ «Зенит» подписал контракты ещё с двумя бывшими игроками «Ростова», «Спартак» претендует на бразильца, а ЦСКА – на игрока из Ирака.

Луан и «Гремио»

Мечта 24-летнего нападающего завоёвывать трофеи с «Гремио» пока сбылась только на уровне Кубка Бразилии. В декабре прошлого года «мушкетёры» выиграли кубковый финал у «Атлетико Минейро». В текущем чемпионате Бразилии команда из Порту-Алегри занимает второе место, причём в этом большая заслуга Луана. Например, по оценкам сайта Whoscored.com, он вообще сейчас лучший игрок Серии А.

Луан забил уже четыре гола и сделал шесть голевых передач за 10 туров сезона-2017. У него очень хорошая статистика по большинству ключевых показателей. В среднем за 90 минут игры нападающий наносит 3,7 удара по воротам (48% точности), совершает 1,2 удачных дриблинга (52% от общего количества попыток), делает 2,6 передачи под удар партнёрам и зарабатывает 1,9 фола на себе. Точность пасов Луана довольно высока – проходят 80% длинных и 85% коротких. Есть от потенциального зенитовца и помощь при обороне: он совершает два отбора за матч. Разве что в верховых единоборствах Луан не силён (лишь 12% выигранных), да и 5,7 потери мяча за 90 минут – это, пожалуй, многовато. К слову, прошлый год нападающий тоже начал здорово, однако по окончании Олимпиады-2016 случился спад: он не забивал на протяжении 10 туров чемпионата Бразилии. Вообще, Луан до достаточно зрелого возраста играл в футзал, возможно, потому что на большом поле у него возникали проблемы с выносливостью.

В нынешнем Кубке Либертадорес «Гремио» выиграл группу и пробился в 1/8 финала, где поспорит с «Годой Круз» из Аргентины. Луан принял участие в четырёх матчах группового этапа, забил пять голов. При этом действовал в разных ролях. Дополнительный плюс бразильца – универсализм в атаке. Его можно использовать впереди, выпускать вторым форвардом либо на фланге. Луан, по словам его тренеров, никогда не жалуется, если его заставляют менять позицию.

Мнения и предложения

«Луан – это футболист, который способен изменить ход любой игры» – экс-главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари.

«На мой взгляд, он сильнейший игрок из выступающих сейчас в Бразилии. Это проблема для Тите, но мне кажется, что Луан на сто процентов заслуживает места в составе «селесао», – наставник «Гремио» Ренато Гаушо.

«Трансферная стоимость нападающего – 23 млн евро. Это хороший друг полузащитника «Зенита» Виктора Жулиано, с которым они вместе выступали за «Гремио». Луан хочет поехать в Россию», – агент игрока Ролим Кармо.

В декабре 2016-го бразильские СМИ сообщили об интересе к Луану со стороны московского «Спартака» и мадридского «Атлетико». По данным Zero Hora, российский и испанский клуб готовы были заплатить за нападающего примерно 22,5 млн евро, однако «Гремио» эта сумма не устроила. В мае 2017 года уже прошла информация о договорённости «Ливерпуля» по поводу трансфера Луана. В этом случае говорилось о более высокой трансферной цене – 26 млн фунтов стерлингов. Тем не менее «Гремио» не подтвердил интереса англичан, а потом всё затихло. Сегодня помимо «Зенита» в числе претендентов на олимпийского чемпиона называются тот же «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вольфсбург». За талантливым бразильцем выстроилась очередь, несмотря на высокую стоимость футболиста, а значит, скорее всего, без солидной «северной надбавки» тут никак не обойтись.

Если Луан и Карлос Таварес всё-таки перейдут в «Зенит», то в составе петербургской команды будут сразу три бывших игрока «мушкетёров», включая Жулиано. Дуэт Жулиано – Луан сыгран ещё в «Гремио», форвард с хавбеком прекрасно понимают друг друга на футбольном поле. С такой связкой можно смело сражаться против любой обороны.