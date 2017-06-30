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Златан Ибрагимович
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Отказался от 100 млн. Как поживает Златан после травмы

Гимнастика, статуя, реклама и пафос. Кажется, Ибрагимович в порядке.
30 июня 2017, пятница. 14:30. Футбол

Некоторые футболисты перестают играть и сразу теряются из поля зрения. О них мало пишут в прессе, да они и сами подбрасывают не слишком много поводов о себе вспомнить. Так вот, сегодня речь пойдёт о совершенно другом футболисте.

Вернётся сильнее. Почему у Златана нет выбора
Напоминание о том, что Златан Ибрагимович просто не сможет закончить карьеру из-за травмы.

Златан получил травму 20 апреля и с тех пор не дал забыть о себе хотя бы на неделю. Насыщенная жизнь – одна из причин, а вторая – эго Златана, который умеет превращать любые свои поступки в новостные инфоповоды. Итак, чем он занят с тех пор, как неудачно приземлился на газон в матче с «Андерлехтом»?

Лечится

Причём ударными темпами. Разрыв передней и задней крестообразных связок и повреждённый мениск – это звучит как приговор в 35 лет, поэтому Златан нашёл не совсем обычного врача. Глава департамента хирургии в университете Питтсбурга Фредди Фу иногда занимается проблемами спортсменов – если случай серьёзный. Его достижения так велики, что в городе в его честь придумали праздник: День Фредди Фу теперь официально отмечается в Питтсбурге 13 сентября.

1 мая была сделана успешная операция. На следующий день Златан сфотографировал свою ногу и выложил в «Инстаграме». «Спасибо за поддержку. Скоро мы вместе будем наслаждаться моей игрой», — гласила подпись под ней.

В течение первого периода восстановления он должен был оставаться под наблюдением врачей. С тем, чтобы прорекламировать в соцсетях новый парфюм ZlatanIbrahimovic, команда пиарщиков справилась без него. Да, у Ибры есть собственный аромат. И для женщин тоже. Тем временем сам Златан делал упражнения, грустно бродил по бассейну и поддерживал партнёров по команде.

Недавно он опубликовал видео разминки с подписью «Львы восстанавливаются не так, как люди». В общем, демонстрирует, что серьёзно настроен вернуться. Кстати, его агент Мино Райола сказал, что впечатлённые мощью коленей футболиста врачи предложили ему приехать в клинику после завершения карьеры ещё раз – чтобы их обследовать. Ну, это Райола. Информацию можно оценивать по-разному.

Выиграл Лигу Европы

«У меня была миссия в этом матче: я поддерживал команду». Все помнят, как Моуринью выстроил на бровке взвод своих раненых солдат с костылями. Златан был в этом взводе капралом, у него даже форма была своя: спортивные штаны и кофта вместо серого костюма.

После победы Златан развлекался, как мог: сделал селфи на фоне баннера «Останься и можешь поиметь мою жену» какого-то отчаянного фаната «МЮ» и засунул ногу в кубок Европы. Этот жест, кстати, показал, где границы дозволенного Златану: некоторые болельщики клуба не оценили фото.

Получает предложения от клубов

Предложений довольно много. Два клуба MLS (один из них «Лос-Анджелес Гэлакси», а второй — «Майами» Дэвида Бекхэма), берлинская «Герта», стамбульский «Фенербахче» и «Милан». Бывший владелец Сильвио Берлускони сказал, что хотел бы снова увидеть Златана в форме «Милана», на что Райола ответил комплиментами в адрес экс-руководства.

Райола вообще не стесняется говорить о планах игрока прямым текстом. «Златан хочется остаться в Манчестере», — сообщил он за пару недель до истечения контракта. Контракта, который не был продлён клубом. «Златан хочет остаться в Англии», — сказал Райола в начале июня. «Златан не уедет в США. Он останется в Европе и будет играть на высшем уровне», — ещё через неделю. Хотя испанская газета Marca настаивает на скором переезде в США, а родственник форварда говорил, что клуб Бекхэма предложил контракт на четыре года с зарплатой $ 25 млн в год. Но добавил, что футболист сразу отказал.

Недавно Мино опроверг возможность перехода в «Наполи». Жаль, это могло быть очень колоритно. С другой стороны, это объяснимо: Златан годами работал над своей репутацией (пример: «Бог? Ты с ним разговариваешь»), а хулиган с ножом на мопеде может нанести ей некоторый урон.

По крайней мере, ясно, чем занят его агент сейчас. Собирает все предложения, чтобы потом выбрать наиболее амбициозный вариант. Ну, в свободное от разборок с «Миланом» время: сейчас главная проблема Райолы – Джанлуиджи Доннарумма.

Поборолся за форварда и «Зенит». Попытка была красивой: клуб подписался на форварда в «Инстаграме» и «Твиттере». Правда, после слов Роберто Манчини о том, что «переход Златана маловероятен», отписался. Из этого даже сделали небольшое шоу.

Наслаждается популярностью

Впрочем, потерю подписчика можно пережить. Помните, вначале мы говорили, что Златан и без футбола не даёт о себе забыть? Вот подтверждение: за два месяца травмы у него добавилось два млн подписчиков в «Инстаграме».

Вчера он прокомментировал установку собственной статуи у стадиона «Френдс» в Стокгольме: «Символ Швеции почти готов». Приятно, что он по-прежнему скромен. Кстати, разве статуя не должна была появиться рядом со стадионом ещё перед финалом Лиги Европы? Полгода назад в СМИ писали о конце сезона. Но кого это интересует, когда Златан время от времени выкладывает видео с новым куском статуи?

Скучает по футболу

Последние слухи – о краткосрочном контракте с «МЮ» зимой. Мелькнула ещё новость про «Атлетико», но президент мадридцев Энрике Сересо оперативно её опроверг. Тем временем Златан так хочет играть в футбол, что даже спит в бутсах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед ФК Зенит Златан Ибрагимович Мино Райола Трансферы
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