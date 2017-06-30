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Тите
Фото: «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

Тренер сборной Бразилии: мы ходим на матчи РФПЛ, чтобы следить за Жулиано

Главный тренер сборной Бразилии Тите дал интервью «Чемпионату» – о Жулиано, Кубке конфедераций и товарищеском матче Россия – Бразилия.
30 июня 2017, пятница. 17:30. Футбол

Главный тренер сборной Бразилии фантастически коммуникабелен. Особенно на фоне ряда других тренеров сборных, которые выглядят «колючими». Тите прилетел в Казань как эксперт телеканала SporTV, но у стадиона на него накинулись и другие бразильские журналисты. Тренер сначала ответил на все вопросы, затем пообщался с прессой не для печати, а после этого ещё поговорил с «Чемпионатом».

– Как вам Кубок конфедераций?
– Мне у вас нравится. Этакий предмундиаль. Атмосфера классная, отсюда и градус ответственности на игроках. Во многом поэтому я и приехал сюда. Впечатлён чилийцами. Считаю, что у них самая сильная команда на турнире. Сужу по истории команды, по опыту футболистов, которые уже долго выступают вместе. У них есть тактический дизайн, который сохранился после победы на Кубке Америки.

– Вам удаётся отслеживать матчи РФПЛ, где выступает Жулиано?
– Конечно смотрим. Представители тренерского штаба приезжают в том числе в Россию. Своими глазами увидели почти 70 матчей, которые проходили вне Бразилии. Мы действительно много следим за иностранными чемпионатами. В том числе за российским первенством. У меня уже есть неплохой опыт работы с Жулиано (и в сборной, и в «Интернасьонале». – Прим. «Чемпионата»). Помимо прочего отсматриваем и видео.

Впечатлён чилийцами. Считаю, что у них самая сильная команда на турнире. Сужу по истории команды, по опыту футболистов, которые уже долго выступают вместе.

– Когда будет товарищеский матч Россия – Бразилия?
– Был вариант сыграть с аргентинцами в Австралии, а потом лететь в Россию. Но я сделал запрос, чтобы этого не случилось. Мы бы сначала летели 12 часов в Австралию, потом около 24 часов в Россию, и не представляю, сколько времени возвращались бы. У меня просто не осталось бы времени тренировать команду. Из-за логистики мы решили поступить иначе. Тем не менее игра со сборной России определённо состоится.

– Какие слова по-русски знаете?
– Одно слово знаю. Как там произносится? «Спасибо» (это слово Тите произносит на русском. – Прим. «Чемпионата»).

– Кубок конфедераций покинул Криштиану Роналду
– Лучший игрок мира, говорите? Я бы не смог назвать топ-5, потому что есть Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Гризманн, Азар, Видаль… Все они ведущие игроки. Их характеристики позволяют делать разницу, как это делал Криштиану в этом сезоне. Он убийственен в завершении атак. Говорят, с трёх ударов один раз мяч кладут в ворота. У Роналду в ворота зайдут два, а третий пролетит где-то рядом.

Я бы не смог называть топ-5, потому что есть Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Гризманн, Азар, Видаль… Все они ведущие игроки.

– Сборная Бразилии уже отобралась на ЧМ-2018. Где планируете базироваться в России?
– Тренерский штаб уже приезжал сюда, но мы ещё не определились. Сейчас рядом с нами идёт Дауд. Он мог бы говорить конкретнее.

Дауд Эдуарду Гаспар – бывший полузащитник сборной Бразилии, а ныне координатор команды. Он тоже охотно ответил на вопросы.

– Уже есть понимание, где сборная Бразилии остановится?
– Мы изучаем варианты. Показываем их Тите. В том числе и поэтому мы сейчас в России. Демонстрируем, где мы были, и места, которые также могут нас заинтересовать.

– Ваш интерес в Сочи – не только полуфинал?
– Не буду отрицать. Нас безусловно привлекает вариант с Сочи. Но есть ещё Москва и Санкт-Петербург – большие центры. Хотя Сочи – особенный город, пляжный и… Не то чтобы новый, но сильно преобразованный к Олимпиаде. Действительно красивый город, но не всё зависит от нас.

– Есть другие претенденты?
– Австрия, Норвегия, Нидерланды и другие команды. Мы пока не знаем всех вводных, но на Сочи точно хватает желающих.

– Вариант с Москвой был бы удобен в плане логистики?
– Безусловно, Москва – центральная точка, от которой не сильно удалены остальные города. Но логистика меня не так сильно беспокоит, если честно. Приоритет — хороший отель, хорошие поля для тренировок, хорошая городская инфраструктура. Это важно, чтобы спортсмены могли в выходной день прогуляться с семьёй.

– Футболисты смогут взять с собой родных?
– Я занимаюсь размещением именно делегации сборной. Что касается семей футболистов, то я просто стараюсь упростить им жизнь. Отель поблизости и средства передвижения – это всё за их счёт. Просто раз уж я тут, вижу всё своими глазами, собираю информацию, то ищу хорошие варианты и для них. Это не требует каких-то дополнительных денег от кого-либо. Мы сами заинтересованы, чтобы родственники были рядом со сборной.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Бразилии — Футбол Сборная России — Футбол Сборная Чили — Футбол Виктор Жулиано Криштиану Роналду Тите РФПЛ
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