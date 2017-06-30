Зидан на тайной встрече пообещал Мбаппе игровое время в «Реале»



igromania:

— Суд Испании уже начал подозревать, что Мбаппе будет уклоняться от налогов, и возбудил уголовное дело.

elven:

— На тайном собрании присутствовали владыка Элронд (Зидан), белый маг Гэндальф (Перес), гном Гимли (Модрич), наследник Гондора Арагорн (Роналду), верный многолетний сын Гондора Боромир (Бензема), эльф лесного королевства Леголас (Бэйл). На собрании было принято, что обладателем «Золотого мяча» через некоторое время станет Мбаппе (Фродо), а помогать ему в пути будет Сэм (Доннарумма). В истории Толкиена Боромир погибает. Бензема, мне тебя жаль. Ты должен уйти)

Акинфеев: сборная России на верном пути, с Мексикой будем биться



ninjah:

— Старинная итальянская тактика – бицца-бороцца)



Неймар расстался с невестой из-за отказа выйти за него замуж



amkarus:

— Гузеева уже подготовила список претенденток и прикидывает барыши.



Нобоа: сразу видно, что «Зенит» — высочайший уровень, здесь всё лучшее!

diman19801980::

— Месси: мне остается только мечтать о таком.

Роналду: не всем так везёт, как Нобоа.

Верратти: если бы ПСЖ отпустил, сразу бы ушёл в «Зенит».

Павлюченко: «Зенит» — это лучший клуб мира. После «Арарата», конечно!



Экс-защитник «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа завершил карьеру



ukus-suaresa:

— Жизнь прожита не зря, я видел гол Маскерано и дриблинг Арбелоа.



Черчесов: надеюсь, Акинфеев и дальше будет доставлять нам удовольствие в сборной



pavel—prosichenko:

— «Спасибо Акинфееву за доставленное удовольствие», — мазохисты России (с).

Не вратарь республики. В чём трагедия Игоря Акинфеева Когда ошибки вратаря — больше, чем ошибки вратаря.

Сенатор Пушков: судья ошибся, как всегда, не в пользу России. Чистый пенальти



empty-netter:

— Не иначе это происки госдепа, а судья – тайный сирийский игиловец с украинскими корнями.



Сборная России показала максимальную скорость атакующих действий на КК-2017



diman19801980:

— Ну, что вам сказать? Анализы в норме, давление хорошее, температура в порядке.

— Спасибо, доктор. Приятно умирать здоровым человеком.

andrikar93:

— Сборная России показала максимальную скорость вылета с КК-2017 и других крупных турниров.

ФИФА заподозрила игроков сборной России на ЧМ-2014 в употреблении допинга



goryaschiypukan:

— Скажите ФИФА, что тормозная жидкость — это не допинг.

oakword:

— Бронзу за третье место в группе хотят отнять?



Дзюба – о послании в «Инстаграме»: это шутка, просто эмоция, а люди додумывают



diman19801980:

— Идут два солдата по плацу.

— Слышь, а давай над полканом пошутим?

— Хватит, уже над деканом пошутили…

fifa2011:

— Черчесов тоже пошутит и не возьмёт на ЧМ, только его шутка лучше зайдёт.

cska-dimas:

— Не, он их вызовет, а когда они приедут с чемоданами, скажет: «Это шутка, просто эмоция».

Откуда усы растут. О «конфликте» Черчесова и Дзюбы Почему в видео Кокорина мы увидели именно тренера сборной.

Первый тренер Кокорина: Саша — это человек, который не делает ничего плохого



stic—ks:

— Даже противнику на поле Саша старается не делать плохого, тем более огорчать его голами.



Газзаев: было очень больно слышать от Лебедева слова о Жиркове и Акинфееве



petrogradets:

— У меня такое же мнение, как у вас, Валерий Георгиевич!



Ведущие сборные не планируют базироваться во время ЧМ-2018 в Москве из-за пробок



geimover:

— Немцы остановились под Москвой…

Интуиция сработала.



Видео: в Казани фанат крикнул «Месси» в спину Роналду



dcdrum:

— Надо было крикнуть «Налоговая!» — и попросить расписаться))))

Есть налоги – нет Криштиану. Почему Роналду решил покинуть «Реал» В Испании назревает крупный скандал – Роналду из-за проблем с налогами решил покинуть «Реал». Разбираемся, что происходит.

Халк изобразил в чемпионате Китая тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба



slava-ykraune:

— Халк не сильно расстроится, если не поедет в составе сборной РФ на ЧМ.

councilander:

— Если бы тот же самый жест сделал Эменике, его бы удалили.

Что в «месседже» тебе моём? Как Халк «вступился» за Дзюбу и Кокорина Почему самая очевидная версия не всегда оказывается правильной.

Марадона: с радостью откликнусь на просьбу Путина, я его фанат

mishka-kvakin:

— Виолончель в Панаму отвезти?

geimover:

— Порошенко Путину: зачем вы подписали указ о присоединении Крыма?

Путин: это была рука Бога.

«Краснодар»: в составе команды появился новый Вандерсон



solomon-mahachkala:

— Закон сохранения Вандерсонов в Краснодаре.

macekb:

— Обновлённая версия Вандерсона вышла.



Фурсенко: прибыль «Газпром» получает на европейском рынке, а не на бабушках



jesper-hollywood:

— Фурсенко: прибыль Газпром получает на европейских бабушках.



«Локомотив» со счётом 10:0 победил клуб из Словении в контрольном матче



krumenaher:

— У Бубнова ТТДометр сломался.



Манолас опоздал на медосмотр в «Зените»



aristokrat001:

— Меня утром ждали к 8:00 на работу, но я опоздал на полтора часа. Ранее сообщалось, что за повторное опоздание меня могут уволить.

vivaitalia88:

— Там очередь просто была и злая тётка в регистратуре… Фраза «мне только спросить» не прокатила)

bolbin:

— Манолас опоздал на медосмотр и на первом занятии показал рукой усы Черчесова.



«Зенит» объявил о переходе Полоза и Ерохина на правах свободных агентов



sonixdead:

— Дриусси и Павон были как отвлекающий манёвр, чтоб конкуренты не отобрали Полоза и Ерохина.

Ростов-на-Неве. Что происходит с трансферной политикой «Зенита» В «Зенит» переехали уже четыре футболиста из команды, которая ещё год назад оставила Санкт-Петербург без Лиги чемпионов.

Манолас недоволен тем, что его зарплата в «Зените» будет в рублях



akula174:

— Дайте ему социальную карту петербуржца.

denis-zenit:

— Что дальше? Манолас недоволен постоянными дождями в Санкт-Петербурге?

ktoeslinemy:

— Манолас недоволен шляпой Боярского!

Полоз: шесть лет в «Ростове» были лучшими в моей жизни



93tandem:

— >Настало время двигаться дальше

Двигаться придётся Новосельцеву на скамейке.

Браво обошёл Акинфеева и стал лучшим вратарём КК по проценту отражённых ударов



seniorbart:

— Зато Акинфеев держит лидерство по нанесённым ударам в грудь.

sashka1993:

— Игорю некогда, он готовится к бою с Макгрегором в UFC.



Мутко: на КК-2017 сборная России сдала ЕГЭ, чтобы принять участие в ЧМ-2018



tzar88:

— С 3 баллами выдают разве что справку об окончании.



Роман Ерёменко планировал пробежать Берлинский марафон



max-rublev:

— Но потом проснулся и решил пойти «взбодриться».

sekvensor:

— Ерёменко планировал пробежать марафон, но перепутал дорожки.



Тигиев показал 100-процентный результат на экзамене на знание истории «Спартака»



thered:

— Ох уж эти стобалльники из Дагестана.