Уровень Евро. Почему Манолас нужен «Зениту» любой ценой

Сценаристы главного трансферного сериала июня подкидывают новые и новые факты, говорящие, что Костас Манолас не больно-то стремится переезжать в «Зенит». Пару дней назад Костас не приехал на медосмотр, обсуждал с руководством «Зенита» контракт и был обижен прописанной зарплатой в рублях, а не в евро – и логика Маноласа понятна: учитывая, как может скакать курс валюты. Потом появилась ещё более любопытная информация – о том, что клуб и Манолас уже ударили по рукам, согласовали контракт, игроку пообещали квартиру в Санкт-Петербурге и машину, а грек пропал. Вот просто пропал.

Говорят, что «Зенит» уже свернул переговоры по самому статусному защитнику в своём шорт-листе. Однако даже капризы Маноласа, способные сорвать трансфер, не должны останавливать «Зенит» в желании купить защитника «Ромы». И дело даже не в том, что Костас станет единственным новичком, чьи возможности Роберто Манчини хотя бы знает.

Забивает со сломанной скулой. На кого хочет сделать ставку «Зенит» Племянник легендарного защитника, патриот и настоящий боец, которого не остановит даже перелом. Всё это – о потенциальном новичке «Зенита».

Предисловие, важное в контексте Маноласа

С каждым годом математика всё больше проникает в футбол: если 10 лет назад статистический анализ исчерпывался ТТД и сырыми версиями скаутских программ вроде InStat, то сейчас оценивается всё больше данных, вплоть до скорости рывков, ожидаемых голевых передач и отборов, коррелирующих с игровым временем. Если полагаться на математику, главные параметры оценки защитника кажутся очевидными – количество отборов, перехватов, ведение верховых единоборств… Данные по борьбе действительно важны, но сухие цифры отборов и перехватов – нет. Одним из лучших игроков минувшего сезона РФПЛ по этим данным стал Максим Тишкин, в сумме делавший 6,5 оборонительного действия за матч, – и вы ведь даже не вспомните, где Тишкин проводил минувший сезон.

Хорошо, есть ещё второй инструмент оценки защитника – сильный первый пас. «Современный защитник должен быть плеймейкером», – говорил Луи ван Гал, купивший в «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинда: он плох в борьбе для центрального защитника, но сильно читает игру и отлично владеет первым пасом. Школа «Аякса» всё-таки. Для клубов, пропагандирующих комбинационный стиль, защитники-плеймейкеры становятся важными: например, летом «Хоффенхайм» оформил трансфер голландца Джастина Хоогмы, основываясь именно на его диспетчерских качествах (58,9 передачи за игру много для середняка Эредивизии).

Ок, как тогда оценить трансфер Маноласа? Во-первых, мы даже не знаем, как планирует играть «Зенит» Манчини. То есть мы можем смотреть контрольные матчи, анализировать его опыт в «Интере», но пока это лишь старые конспекты и наброски, не имеющие под собой практической ценности. Поэтому неясно, сколько «Зенит» будет владеть мячом, какая роль отводится Маноласу. Во-вторых, Костас сам не шокирует статистикой: 1,2 отбора, 2 перехвата и 49 передач за матч.

Если оценивать Маноласа исключительно по цифрам, то лучше прямо сейчас свернуть переговоры и связаться с агентом Максима Тишкина. Но здесь лучше воспользоваться советами скаута: Нил Макгиннесс, работавший с «Селтиком», говорил, что для качественной оценки игрока лучше 2-3 раза просмотреть его вживую. Улететь в прошлое и попасть на «Стадио Олимпико» мы не сможем, но обозначить кое-какие тенденции с помощью видеоанализа можем точно.

Так как играет Манолас?

Футбольная математика не может обсчитать всё. Даже если защитников с первым пасом она способна раскрыть (та же Packing-статистика), то Костас Манолас выделяется тремя качествами, неподвластными любой статистике.

Во-первых, манера игры Костаса легко объясняет его «слабые» цифры по отборам и перехватам. Манолас – защитник, предпочитающий не выбрасываться в отбор. Он предпочитает загнать противника в неудобное положение, а не входить в физический контакт. В цифрах такие действия отражаются плохо, в лучшем случае увеличивается количество блокированных ударов (36 – второй в Серии А по итогам сезона после Франческо Ачерби), однако тем самым Манолас навязывает противнику свой вариант продолжения атаки.

Вот типичная история Маноласа. «Лацио» ускоряется в контратаку, 2v2, потенциально у Бальде Кейта (он с мячом) есть варианты сместиться на фланг, чтобы подождать партнёров, отдать направо или пойти напролом на Маноласа.

Костас сближается с игроком так, чтобы его невозможно было обыграть одним резким касанием, и очень правильно продолжает движение, пятясь назад.

Манолас тормозит Кейта, дожидается помощи товарищей по «Роме», перекрывает вариант входа в штрафную, и остаётся единственный вариант – пас налево.

Второе качество – умение управлять защитой. Если Манолас переедет-таки в чемпионат России, понаблюдайте за его движениями и руками: в позиционной обороне он часто управляет напарником или кем-то из прессингующих полузащитников, показывает и подсказывает. При грамотной организации защиты Манолас сможет очень мощно спаяться с напарником. Например, в сборной Греции Костас управляет движениями Сократиса: когда соперник с мячом приближался к воротам, Манолас отправлял защитника «Боруссии» выбрасываться, а сам страховал его зону.

Третий фактор – умение читать свободные зоны и перекрывать путь мяча в них. Как пример: известно, что Эден Азар любит уходить в полуфланг, где у защитника больше шансов стать дураком. В очном матче Бельгии и Греции Манолас, чувствуя рывок Азара, сразу уходил в полуфланг – так было блокировано главное бельгийское оружие в атаке. Опять-таки в статистику действия Маноласа не попадали, потому что Костас просчитывал ситуацию на шаг вперёд. И бельгийцы не пасовали в его зону, уже понимая высокую вероятность потери. Когда-нибудь цифры начнут учитывать именно чтение игры, но пока мы не настолько ближе к этому, чем первый футбольный аналитик Чарльз Рип.

Есть ли от Маноласа польза для атаки?

Минимальная. В минувшем сезоне Костас Манолас поучаствовал в 11 голевых атаках «Ромы» (то есть в 12,2% от общего количества атак) — это чуть меньше данных Нету и значительно меньше цифр Кришито по прошлому сезону (14,3% и 22,4% соответственно), однако его участие в атаке порой заключается в передачах назад или ближнему либо же вообще максимально ограничивается. В топ-матчах «Ромы» за прошлый сезон тенденция особенно заметна: Де Росси и Строотман часто уходили за мячом в глубину поля, к центральной линии, открываясь и тратя силы на рывки в зоны, которые могут контролировать защитники. Когда же Костас получал мяч, его главным вариантом продолжения была передача ближнему – правому защитнику или Фасио.

Иногда Манолас подхватывает мяч и пытается продвигать его вперёд, а потом вспоминает, что он защитник.

И снова откатывает атаку до паса назад/ближнему.

Прогресс Маноласа в начинании атак длинными передачами статистически заметен – 61,8% точных лонг-боллов в прошлом сезоне по сравнению с 48% в позапрошлом.

Какие цифры Маноласа важнее?

72% выигранных верховых единоборств в минувшем сезоне и 77,2% в сезоне-2015/16. По ходу итальянской карьеры Манолас стабильно в топе лучших защитников чемпионата по игре в воздухе – по итогам прошлого сезона из игроков, бившихся за верх больше 100 раз, его опередили только Федерико Фасио, с которым Костас делит центр обороны «Ромы», и Бруну Алвеш (здесь должен выскочить Геннадий Орлов: это всё потому, что он играл за «Зенит»!).

Секрет снова тот же – в грамотном выборе позиции Маноласа. Когда соперник готовит подачу в штрафную, Костас обычно делит нападающего с напарником по обороне. Так было, когда Греция играла с Бельгией в отборе на ЧМ-2018: Манолас контролировал потенциальные свободные зоны и блокировал подходы к ним, а когда на соперника с мячом выбрасывался Сократис – забирал опеку Лукаку и играл с ним максимально плотно.

Регулярные цифры за 70% выигранных верховых единоборств – это топ-уровень. При этом в ключевых воздушных единоборствах Манолас тоже практически избегает ошибок. Лишь одному игроку в минувшем сезоне удалось заставить Костаса ошибаться в воздухе в фатальных ситуациях – Сергею Милинковичу-Савичу из «Лацио».

Манолас так хорош, но идёт в «Зенит»… Что не так?

Одна из моих любимых историй о трансферных переговорах – о покупке Эсекьеля Гарая в «Зенит». «Бенфика» сознательно выставила за Гарая меньшую цену, чем можно было обозначить, из-за страхов аргентинца. «Его колотило перед матчами, стоя в тоннеле, он думал, как бы не допустить ошибку, не попасть под давление», – вспоминал один мой источник. Раскрывать я его, конечно, не буду. Но сам факт – Гарай опасался повышенного давления и чрезмерной ответственности, потому и не рвался в команду уровня «Баварии».

Так что одна из мыслей – Манолас может поехать в «Зенит», если чувствует, что не тянет уровень топ-клуба («Рома» к таким однозначно не относится). За эту гипотезу говорит и карьерный выбор Костаса летом 2014-го: Манолас рассказывал, что выбирал между «Арсеналом», «Ювентусом» и «Ромой», но сделал ставку на самый простой в плане амбиций вариант.

Вторая причина? Перечитайте вводную часть, и станет понятно. Маноласа не считают образцом современного защитника, который должен много отбирать, перехватывать и быть глубинным плеймейкером (привет Джону Стоунзу). Первый пас защитника – стартап, в который можно вложиться, у Костаса же его нет, он старомоден в плане конструктивной игры. Неудивительно, что перехватить Маноласа у «Зенита» хочет именно «Челси»: среди современных топ-тренеров Антонио Конте едва ли не единственный, кто ценит защитников такого склада. В «Челси» такую роль исполняет Гари Кэхилл, в «Ювентусе» был вечно забинтованный Джорджо Кьеллини.

У них ведь тоже нет мощной статистики.

Ещё немного аналитики:

Думай, Голова. Лучший игрок сборной на Кубке конфедераций Сергей Титов – об Александре Головине.