Думбия сменил Рим на Лиссабон. Обзор дня

«Локомотив» в контрольном матче уступил чемпиону Хорватии

«Локомотив» в контрольном матче на сборе в Австрии в пятницу, 30 июня, встречался с чемпионом Хорватии сезона-2016/17 «Риекой». Подопечные Юрия Сёмина потерпели поражение с минимальным счётом.



Единственный мяч в ворота «железнодорожников», которые защищал Никита Медведев, был забит на 31-й минуте, когда точным ударом отметился Дарио Жупарич.



В предыдущем товарищеском матче «Локомотив» со счётом 10:0 разгромил словенскую команду «Анкаран».



Сбор «Локомотива» в Австрии завершён. В субботу команда Юрия Сёмина возвращается в Москву.

«Зенит» может обменять Кокорина на Смолова с доплатой «Краснодару»

«Зенит» может приобрести нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, при этом включив в сделку форварда Александра Кокорина. Об этом сообщил телекомментатор Нобель Арустамян.



«Допускаю различные варианты, при которых Смолов может переехать в Петербург. Главный вопрос в желании самого «Зенита». Мы знаем, что «Краснодару» симпатичны российские футболисты, прежде всего Шатов и Кокорин. Не исключаю вариант, при котором «Зенит» и «Краснодар» могут согласовать трансфер Смолова, при этом включив в сделку Кокорина (с доплатой «Краснодару»). По крайней мере, предварительные разговоры на эту тему уже были», — цитирует Арустамяна «Матч ТВ».



В минувшем сезоне РФПЛ Смолов провёл 22 матча, забив 18 голов.

«Спортинг» арендовал Думбия у «Ромы» с опцией выкупа

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия продолжит свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» на правах аренды, сообщает официальный сайт «Ромы».



29-летний ивуарийский форвард будет выступать в португальском клубе до лета 2018 года, после чего у «Спортинга» будет возможность выкупить права на футболиста у «Ромы».



В прошлом сезоне Думбия, известный российским болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА, также на правах аренды выступал за «Базель». В 25 матчах чемпионата Швейцарии он забил 20 голов.

Полоз, Ерохин, Панюков и Мак отправились на второй сбор «Зенита»

«Зенит» в пятницу отправился в Австрию на второй сбор, сообщает официальный сайт петербургского клуба.



В списке присутствуют новички Дмитрий Полоз и Александр Ерохин, находящийся на просмотре Андрей Панюков и Роберт Мак, который может перейти в греческий ПАОК.



На сбор отправились следующие футболисты: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Максим Карпов, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Хави Гарсия, Ибрагим Цаллагов, Олег Шатов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Маурисио, Кристиан Нобоа, Жулиано, Роберт Мак, Йоан Молло, Андрей Панюков, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Артём Дзюба и Лука Джорджевич.



Подопечные Роберто Манчини проведут два товарищеских матча: 4 июля в Фёклабрукке с «Аустрией» и 8 июля (соперник уточняется).

«Краснодар» объявил о переходе сербского полузащитника Ристича

«Краснодар» объявил о переходе из «Црвены Звезды» полузащитника молодёжной сборной Сербии Михайло Ристича.



21-летний сербский футболист подписал с «Краснодаром» долгосрочный личный контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года.



«Михайло Ристич – левша, и основное его амплуа – левый защитник, который любит и умеет поддерживать атаки. Но вместе с тем он способен удачно сыграть и на других позициях – левого полузащитника, опорного полузащитника и даже центрального полузащитника «box to box». К слову, в середине поля слева и в опорной зоне его регулярно использовали тренеры молодёжной сборной Сербии. Есть в активе Ристича и один матч за главную национальную команду своей страны», — говорится на официальном сайте «быков».

В ближайшее время Ристич присоединится к чёрно-зелёным на сборе в Австрии и приступит к тренировкам в составе своей новой команды.



В составе «Црвены Звезды» хавбек провёл 90 матчей, забил 8 голов и сделал 8 голевых передач, став чемпионом Сербии в сезоне-2015/2016.

«Локомотив» объявил о переходе защитника Кверквелии

Защитник Соломон Кверквелия официально стал игроком «Локомотива». В минувшем сезоне Кверквелия выступал за «Локомотив» на правах аренды. Сегодня был оформлен трансфер — 25-летний игрок подписал контракт до 2021 года.



«Соломон очень спешил в Австрию на последние дни сбора, переживал из-за небольшого опоздания самолёта, и в этом – его отношение к работе и к команде. Он прекрасно проявил себя в минувшем сезоне на позиции центрального защитника, показал себя настоящим профессионалом, прекрасным товарищем и замечательным человеком. Мы договорились с Соломоном о долгосрочном сотрудничестве. Верим в него и желаем долгих лет успешной карьеры в «Локомотиве», — цитирует президента столичного клуба Илью Геркуса пресс-служба „Локомотива“.