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Эвер Банега
Фото: Reuters
Текст: Денис Марков

Бан эго. За что Спаллетти выдворил любимца Манчини

Роберто Манчини полгода желал приобрести Эвера Банегу, а Лучано Спаллетти сразу же выставил его за дверь.
1 июля 2017, суббота. 10:30. Футбол

Лучано Спаллетти – не топовый, но тактически интересный тренер. Его «Рома» минувшего сезона славилась скоростью, поэтому героем этой команды казался Мохамед Салах. В глаза бросались сочетание физики и интеллекта у Раджи Наингголана и передачи Даниэле Де Росси, за которыми как раз и гонялся реактивный египтянин.

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В рукаве у Лучано всегда есть парочка козырей, которые могут перевернуть партию, сведя на нет расчётливость соперника. Таким был перевод Франческо Тотти на позицию «ложной девятки», таким же стал и переход по ходу игры с привычной схемы 4-3-3 на 3-4-3 при контроле мяча для численного преимущества.

В «Зените» он поставил яркую игру в касание и первым перевёл на позицию плеймейкера Романа Широкова, который потом стал лучшим в России в своём амплуа и «мозгом» сборной. К сожалению, на чемпионат мира — 2014 команда поехала без него. Но в нашей памяти ещё сохранились скандалы итальянца с российскими игроками, из-за которых его расставание с «Зенитом» было подпорчено.

Это главная проблема Спаллетти — слишком много скандалов в его карьере, которые либо перебивают идеи, либо не дают их реализовать. За два периода в «Роме» мы слышали о противостояниях Лучано с Франческо Тотти. Конфликт с Императором казался вечным: даже в 40 лет Тотти желал постоянно выходить в основе, не давая покоя тренеру.

Это главная проблема Спаллетти — слишком много скандалов в его карьере, которые либо перебивают идеи, либо не дают их реализовать.

Этим летом Спаллетти возглавил «Интер» и сразу же заявил, что не рассчитывает на Гари Меделя и Эвера Банегу. Аргентинец был единственным плеймейкером в составе. Не доставал до звёзд, но всегда славился креативом, которым и привлёк внимание бывшего тренера «Интера» Роберто Манчини. Итальянец планировал усилить центр поля, приобретя игрока, который будет способен создать баланс между флангами.

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«Банега любит действовать по всему полю: может занять позицию второго нападающего, а может и спуститься в опорную зону. Им нельзя управлять, он анархист», – говорил Манчини за неделю до отставки. Тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли ценит игрока за те же качества. В дебютной для Профессора игре против Бразилии Банега также открывался чуть ли не на линии обороны и пасовал через полполя. Франк Де Бур, тренировавший «Интер» какие-то четыре месяца, ставил его глубинным плеймейкером, как Андреа Пирло. Спаллетти же практически сразу отправил футболиста в «чёрный список».

Нет смысла рассуждать о тактике. Лучано любит игроков такого типажа: с качественным длинным пасом, способных и создавать моменты, и отрабатывать в обороне. Но не переносит людей такого склада, как Банега. Он выдворил его исключительно по дисциплинарным причинам, избавил себя от лишних проблем.

Во-первых, аргентинец нестабилен на поле и несерьёзно относится к игре. Может весь матч носиться в поисках адресатов для острых передач и бить по воротам издали, а может просто раствориться на газоне. В марте он дважды подряд становился игроком матча по версии whoscored, но потом стал одним из худших во встрече с «Торино». Провалился по всем статьям, создал лишь один момент. На угловом. Он играет, когда хочет, делит матчи на важные и не очень, а для реализации целей Спаллетти в первую очередь нужна стабильность.

Во-вторых, у Банеги дичайшие проблемы с дисциплиной, которые всплыли сразу же после его переезда в Европу. Едва перейдя в «Валенсию», он сразу же вляпался в сексуальный скандал. В Интернете появилось видео, где аргентинец мастурбирует на веб-камеру. На следующий день он увидел на первой странице газеты скриншот со своим изображением и подписью: «Взял дело в свои руки». Руководству «Валенсии» сказал, что это было год назад и он не знал, что веб-камера включена.

На этом он не закончил: спустя некоторое время все узнали о его проблемах с алкоголем. А потом разразился скандал и на поле. В одном из матчей «Валенсии» аргентинцу не понравилось, что его заменили, он толкнул главного тренера Унаи Эмери и ушёл в раздевалку. Потом, конечно, принёс извинения. Но толку? «Банега должен извиняться не передо мной, – говорил испанский тренер. – Этот поступок показал неуважение по отношению к клубу, партнёрам по команде, тренерскому штабу».

Банега публично извинился и заверил, что такого больше не произойдёт. Он даже перестал периодически лениться. Зато жизнь за пределами поля продолжала бурлить. Аргентинец попадал в новости не из-за игры. По дороге на тренировку у него загорелся Ferrari, футболист не пострадал, но прессу заинтересовало другое. Он не стал звонить пожарным, а попросил у местных жителей ведро воды и попытался потушить автомобиль сам. Через несколько месяцев он придавил себе машиной ногу: не поставил на ручник и та наехала ему на стопу.

Едва перейдя в «Валенсию», Банега сразу же вляпался в сексуальный скандал.

Спаллетти на своём опыте знает, чего стоит сохранение микроклимата в команде. «Интер» – более капризная команда, чем «Рома», поэтому логично, что он сразу избавился от самого проблемного игрока, пусть тот и силён тактически. Отказ от Банеги можно сравнить с обезвреживанием бомбы, которая могла бы рвануть в любую секунду. Так что Лучано облегчил себе задачу — наладить атмосферу в раздевалке.

Эвер Банега

Эвер Банега

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Интер Лучано Спаллетти Эвер Банега
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1 июля 2017, суббота
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