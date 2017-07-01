Свадьба Месси и Антонеллы Рокуццо. Как это было

Лео Месси и Антонелла Рокуццо сыграли свадьбу года. Всё, что нужно знать о том, как прошла церемония.

Антонелла Рокуццо и Лео Месси вместе с 2008 года, воспитывают двух сыновей, однако узаконивать свои отношения не торопились. Событие, которого ждала вся Аргентина, произошло вечером 30 июня и вызвало большой общественный резонанс.

Сыграть свадьбу Месси и Антонелла решили в родном Росарио, где они выросли и познакомились. Главные торжества состоялись в одном из лучших отелей города. Правда, сам отель находится в преступном районе, который практически не контролируется правоохранительными органами, здесь же расположены любимые заведения местных наркоторговцев. Потому для охраны гостей Месси нанял 200 охранников. Также дорогу между аэропортом и гостиницей должны были патрулировать 300 полицейских. Месси — почётный гражданин Росарио, потому мэрия сделала всё, чтобы звезде было комфортно. Интересно, что отель, в котором состоялась свадьба, находится в том же квартале, что и дом, в котором родился Лионель.

За неделю до свадьбы в Росарио кипела жизнь — улицы очистили от мусора, стены украсили фотографиями Месси, на всех углах — государственные флаги. Для болельщиков за пределами гостиницы установили большой экран, чтобы они могли наблюдать за свадьбой.

Среди гостей было множество игроков «Барселоны» и сборной Аргентины, с которыми Месси играл на протяжении всей карьеры. Карлес Пуйоль в своём «инстаграме» поделился фото высадившегося в Росарио звёздного десанта.

Перед свадьбой Пуйоль, Хави, Бускетс и Жорди Альба успели размяться на корте.

Бразильская бригада прибыла уже ко дню самой церемонии.

Шакира, о конфликте которой с Антонеллой с упоением писала мадридская пресса, также приехала в Росарио. Всем слухам положен конец.

Среди приглашённых, к удивлению многих журналистов, не оказалось Диего Марадоны, с которым Месси работал в сборной Аргентины, и руководства и тренерского штаба «Барселоны». Всего на мероприятии присутствовало 260 гостей и 150 журналистов. Посетить свадьбу не смогли лишь Андрес Иньеста, у которого недавно родился ребёнок, Роналдиньо, принимавший участие в матче легенд «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» (был признан игроком матча), играющие на Кубке конфедераций Андре Гомеш с Марком-Андре тер Штегеном и участвующий в молодёжном чемпионате Европы Денис Суарес.

Месси попросил гостей обойтись без свадебных подарков, а по возможности сделать пожертвования в свой благотворительный фонд Fundación Leo Messi.

Свадебное платье для Антонеллы было сшито на заказ в Барселоне и доставлено в Росарио в сопровождении двух охранников. Также в Сеть попало свадебное меню — Месси и Антонелла угощали гостей различными видами ветчины, паштетов и сыров, а главным блюдом стал аргентинский стейк.

До самого мероприятия пара включила в список услуг экскурсии для тех, кто ещё не был в городе, посещение специальных парикмахерских при отеле и работу няни для детей.

Церемония началась в 19:00 по местному времени. Лео, Антонелла и их сын Тьяго подошли к алтарю и узаконили свои отношения.

Дальше всё как в голливудских фильмах – ковровая дорожка, сотни журналистов и свет прожекторов. От своей звёздности Месси никуда не спрятаться.

Следом за молодожёнами вышли их звёздные друзья.

Лео и Антонелла дружили с детства. Их история получила логическое продолжение.

«Это был самый главный матч в его жизни», — скажет отец Месси журналистам.

Думается, что и сам Лионель с этим не поспорит.