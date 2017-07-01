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Дмитрий Полоз
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Текст: Денис Марков

«Манчини говорил, что нуждается во мне». Почему Полоз зажжёт в «Зените»

У Дмитрия Полоза есть отличные шансы закрепиться в основе «Зенита». Есть лишь одно «но». И существенное.
1 июля 2017, суббота. 13:30. Футбол

«Роберто Манчини – слабый тактик, он делает ставку на индивидуальное мастерство игроков», — стереотип, который итальянец привёз с собой и в Россию. Да, его команды больше заточены на индивидуальность, чем у других коллег из Италии, но его тактический уровень всё равно высокий. Самое главное: он не просто ставит на индивидуальность отдельных игроков, но и правильно её использует.

Лучше всех итальянец это делает с футболистами своего любимого амплуа – оттянутыми форвардами. Его команды почти всегда играют с двумя нападающими, один из которых располагается в глубине и не только бьёт по воротам из свободных зон, но и играет диспетчера: созидает, создаёт моменты для партнёра по атаке. Неслучайно главные звёзды его команд играли именно на этой позиции: Серхио Агуэро, Карлос Тевес, Мауро Икарди. Исключение — универсал Златан Ибрагимович, способный сыграть и в оттяжке, и на острие.

На первой же тренировке в «Зените» Манчини обкатал излюбленную схему, её же ставил на первые товарищеские матчи. «Сегодня пробовали играть в 4-4-2, но это не значит, что мы будем играть так всегда. Когда приедут остальные игроки, мы попробуем и другие формации», – говорил итальянец. Но трансферная политика и методы тренировок его выдают: он снова строит команду с двумя нападающими. В первом «товарняке» с софийским ЦСКА «Зенит» опробовал переход с 4-4-2 на 4-2-3-1 и обратно. Тумблером был Андрей Панюков, смещавшийся при игре без мяча на линию с вингерами, а после отбора — обратно. Против «Лудогорца» таковым стал уже Александр Кокорин, игравший в паре со «столбом» Артёмом Дзюбой.

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Ни один, ни другой не соответствовали требованиям, так что работа на трансферном рынке продолжалась. Пол-июня ходили слухи о приобретении оттянутого форварда Себастьяна Дриусси, а недавно в клуб перешёл Дмитрий Полоз, играющий на этой же позиции в «Ростове». Едва подписав контракт, он сразу же сказал о планах тренера: «Манчини говорил, что нуждается во мне и хотел бы видеть меня в команде. Возможность с ним поработать стала главным фактором моего перехода».

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Россиянин был отвержен «Локомотивом». Отправился в «Ростов», где показал себя всей России и Фабио Капелло, который первым привлёк его в сборную. Дождавшись Курбана Бердыева, Дмитрий раскрылся: начал бегать по всему полю, от центра до линии офсайда, зарекомендовал себя грамотным выбором позиции и забегами за спины, а подкрепил авторитет разрезающими передачами.

Бердыев нашёл способ использовать его навык выбора позиции, встроив в переход из обороны в атаку. После отбора мяча следует длинный пас на Дмитрия, далее у того два варианта: отдать на ход одному из латералей (чаще всего это Тимофей Калачёв) или сразу обострить на форварда. Такие комбинации здорово упрощали жизнь ростовчанам, ведь форвард был единственным вариантом для передачи. Весь центр поля участвовал в отборе и физически не мог быстро перейти в атаку, латералям же необходимо разогнаться.

По итогам минувшего сезона Полоз имеет впечатляющую статистику. Вместе с Калачёвым форвард лидирует в своей команде и идёт пятым во всей Премьер-Лиге по GoalChain. Эта статистика показывает участие футболиста в голевых комбинациях. Если он сделал одну из пяти последних передач, что привели к голу, ему засчитывается балл. Получается, Дмитрий принял участие более чем в половине голов своей команды (в 19 из 36).

Есть и своё «но». Полоз мало работает с мячом: после приёма сразу же отдаёт, мало обводит (0,4 за игру), делает всего 17,7 передачи за игру. Это было преимуществом в контратакующем «Ростове», где необходимо быстро развернуть атаку, но сейчас Дмитрий попал в мир, где всё устроено иначе: вокруг него будет больше соперников; чтобы удачно обострить, нужно соблюдать тайминг, а не отдавать, лишь бы быстрее; пространства тоже будет гораздо меньше. Так что все его преимущества без контроля мяча могут не сыграть.

Манчини наверняка не будет играть от соперника. Это не его стиль. Отсюда и взялся стереотип о его тактической слабости. На самом деле ситуация несколько иная: он способен поставить команде игру, сделать даже несколько авторских штрихов (например, он планировал использовать в «Интере» Эвера Банегу «реджистой» а-ля Пирло), но давить на слабости соперника – это не к нему. А предыдущая команда Дмитрия играла именно так.

Поэтому главная интрига в этом приобретении: сможет ли Полоз адаптироваться к игре, где нужно держать мяч?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Дмитрий Полоз Роберто Манчини
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