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Кубок конфедераций – 2017. Фото, видео, болельщики
Фото: РИА Новости
Текст: Алина Матинян

Письмо Дракслера и поющие мексиканцы. Дневник Кубка конфедераций

К кому обращался Юлиан Дракслер и что Дмитрий Егоров делал в поезде для болельщиков – в обзоре 13-го дня Кубка конфедераций.
1 июля 2017, суббота. 15:15. Футбол

Казань

После трёх фантастических сейвов чилийского голкипера Клаудио Браво в серии пенальти в матче с Португалией город понемногу приходит в себя. Казанцы никак не хотят расставаться с гостями Кубка конфедераций. Но ничего, в следующем году им ещё принимать чемпионат мира.

Самыми счастливыми из Казани, конечно, уедут болельщики сборной Чили. И отправятся они в Санкт-Петербург, где сразятся за кубок с национальной командой Германии.

Сочи

Солнечный Сочи тоже попрощался с Кубком конфедераций. Теперь на «Фиште» и в Олимпийском парке царят тишина и спокойствие.

Немецкие футболисты не раз отмечали, что им понравилось в Сочи и они рады, что вышли с первого места в группе и получили возможность сыграть в полуфинале на побережье Черного моря.

«Было много встреч, на пляже в Сочи и во время посещения Казанского Кремля, то время, которое мы провели с российскими фанатами, нам, игрокам, очень понравилось. Я также знаю, что в столь огромной стране, как Россия, есть на что посмотреть», – написал полузащитник Германии Юлиан Дракслер в открытом письме. Полностью на русском языке обращение Дракслера к болельщикам можно прочитать на «Чемпионате».

И всё же как бы хорошо ни было в Сочи, бесплатные поезда уже повезли болельщиков сборной Германии на финал в Питер. Удивительно, но, по всей видимости, мексиканцы до последнего верили в победу своей команды. Только так можно объяснить то, что в поезде Сочи – Санкт-Петербург корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров оказался в одном вагоне с этими ребятами.

Москва

Москву, в отличие от Казани и Сочи, ждёт ещё одна игра. Завтра столица примет матч за третье место между сборными Португалии и Мексики. Эти команды уже встречались на групповом этапе и так и не смогли выявить победителя. И пусть главная звезда португальцев Криштиану Роналду больше не сыграет на красно-белом стадионе «Спартака» в этом году, футбол в Москве должен порадовать болельщиков.

Сам же город, несмотря на сильный проливной дождь, продолжает подготовку к матчу за третье место. В столицу перед игрой португальцев и чилийцев приехал сам Диего Марадона.

Санкт-Петербург

И всё же в центре внимания — Санкт-Петербург. Чуть больше суток осталось до момента, когда одна из сборных – Германии или Чили – поднимет над головой заветный кубок. А пока в городе всё тихо: команды завершают последние предматчевые тренировки, а стадион готовится принимать болельщиков. Правда, как передаёт корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова, погода в Питере не радует – в Северной столице холодно, дождливо и ветрено.

И пусть Кубок конфедераций ещё не завершился, в Санкт-Петербурге уже всё говорит о приближающемся чемпионате мира. Вот, например, робот из Саранска рассказывает о своём городе, который через год примет мундиаль.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кубок конфедераций
Новости. Футбол
1 июля 2017, суббота
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