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Виталий Мутко и Джанни Инфантино ответили на вопросы про допинг в России
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Анатолий Романов

«В танце вам допинг-пробу передать?» Мутко и Инфантино отражают атаки СМИ

Пресс-конференция по итогам Кубка конфедераций с участием Виталия Мутко превратилась в обсуждение темы допинга в российском спорте.
1 июля 2017, суббота. 16:30. Футбол

Накануне финала Кубка конфедераций Чили – Германия в Петербурге прошла пресс-конференция, посвящённая итогам турнира. В ней приняли участие президент РФС Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, президент ФИФА Джанни Инфантино и глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. Во вступительном слове Мутко и Инфантино назвали этот Кубок конфедераций успехом России.

— На Кубке конфедераций уже есть победители – это болельщики, – сказал президент РФС. – Все матчи были великолепными, мы получили огромное удовольствие от игры команд. Украшением турнира стала атмосфера на стадионах во всех городах. Благодарю всех болельщиков, которые уже посетили и ещё посетят наши матчи. Атмосфера передавалась и сборным-участницам.

Все сборные удовлетворены организацией турнира. Мы получали благодарности за качество полей, безопасность, инфраструктуру и транспорт. Приезжали и будущие участники чемпионата мира, побывали на базах в разных городах. Впереди чемпионат мира, и многие уже испытывали свои сервисы – например, паспорт болельщика. Им воспользовались более 27 тысяч иностранцев. Это и безвизовый въезд, и возможность бесплатно перемещаться между городами Кубка конфедераций. Болельщики пользуются Wi-Fi на турнире, миллионы людей посылали селфи со стадионов.

Для нас Кубок конфедераций – турнир, из которого мы сделаем выводы. Все города были погружены в процесс подготовки. Это нужно перенести и в оставшиеся города, где пройдут матчи чемпионата мира – 2018.

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Инфантино поддержал Мутко. Президент ФИФА напомнил, как футбольный мир пугали «дикой» Россией, но на деле оказалось, что наша страна очень гостеприимна.

Кубок конфедераций был большим успехом со многих точек зрения, – отметил Инфантино. – Во-первых, благодарю Россию, местный организационный комитет, РФС, весь русский народ. Отлично работали волонтёры, которые всегда готовы были прийти на помощь. У нас тут более 6 тысяч волонтёров из 78 стран.

Были сыграны прекрасные матчи, в них забивалось около трёх голов за игру. На Кубок конфедераций ходило в среднем почти 38 тысяч зрителей. Теперь чемпионы мира, приехавшие сюда с молодой командой, сыграют с победителем чемпионата Америки. До турнира мы много слышали о большом количестве проблем, с которыми столкнёмся в России, что никто не хочет сюда ехать, никто не хочет играть. Мы слышали о хулиганах, расизме. Но ничего этого на Кубке конфедераций не было, всё прошло идеально. Инфраструктура тоже оказалась на самом высоком уровне. Бесплатный трансфер, бесплатные визы – подобные услуги не во всех странах были. Если это проблематичный турнир, то я бы всегда хотел такие проблемы. Теперь мы ждём столь же тёплого приёма на ЧМ-2018. Следующим летом будет праздник футбола в России.

Сорокин привёл ряд важных фактов и цифр, в частности, рассказал о специальных программах помощи на Кубке конфедераций для инвалидов и слабовидящих, а Коллина хвалил систему видеоповторов. Итальянец даже дополнил свою речь историей о том, как по ходу КК-2017 один из арбитров прислал ему сообщение: судья признался Коллине, что теперь получает удовольствие от работы, поскольку система VAR снизила давление.

Наконец, участники пресс-конференции перешли к вопросам представителей СМИ. Иностранные журналисты атаковали Мутко и Инфантино, подняв тему допинга в российском футболе, кроме того, вспомнили и сочинскую Олимпиаду. Чувствовалось, Виталию Леонтьевичу уже надоело в 100-й раз отвечать на одни и те же вопросы. Мутко заявил, что Россия открыта для любых проверок.

— Мы уже отреагировали на доклад Макларена, – напомнил Мутко. – В России создано РУСАДА, которое было аккредитовано. Любые крупные события проводят МОК и ФИФА, и порядок допинг-контроля создаётся этими организациями. После Олимпиады все пробы забрали из России. Через пару лет появляются какие-то доклады…

Мы изучили доклад и согласились, что наша антидопинговая система не готова и не соответствует критериям. Создали дорожную карту, произвели переформирование в ряде национальных федераций. Все работники РУСАДА заменены. Два года работают инспекторы ВАДА из Австралии и Литвы, которые управляют РУСАДА. Нам рекомендовали работать с UKAD, хотя любая проба за пределами страны стоит вдвое дороже, чем в России. Сейчас процент найденных положительных проб даже ниже, чем было при прежней антидопинговой системе.

Что касается доклада МОК, эти пробы уже по пятому разу перепроверяются. Сложилась парадоксальная ситуация: на Олимпиаде в Лондоне у спортсмена ничего не нашли, а потом через пять лет что-то в той же самой пробе обнаруживают. Как может такое происходить спустя много лет после окончания турнира? Мы нетерпимы к допингу, у нас никогда не было никаких государственных программ. В России ввели уже уголовную ответственность за допинг!

В конце концов, Мутко даже обратился к одному из иностранных журналистов: «Что ещё нам нужно сделать, чтобы вы поверили? Могу в танце вам допинг-пробу передать», – попытался снять напряжение шуткой президент РФС.

Инфантино подчеркнул, что ФИФА очень внимательно относится к теме допинга, однако опроверг информацию о расследовании в отношении сборной России на ЧМ-2014. Напомним, английские СМИ сообщали, что все 23 игрока из заявки нашей национальной команды попали под подозрение из-за допинга.

— Этот вопрос регулярно возникает. Конечно, какие-то расследования уже идут, ФИФА работает вместе с ВАДА. Но президент ФИФА не принимает участие в расследовании. Мы ждём фактов. Пока есть одни спекуляции. Сейчас факты заключаются в том, что все российские и другие игроки, которые выступали на ЧМ-2014, были проверены на допинг аккредитованными организациями. Пробы брались у всех 23 игроков и отправлялись в Лозанну. То же самое касается Кубка конфедераций и еврокубков. Замечу, что проверки велись не российскими врачами, а врачами из лаборатории ВАДА. Однако ни одна проба не дала положительного результата. Понимаю, что кто-то ждёт каких-то санкций, но пока для этого нет оснований. При этом замечу, что у нас нулевая терпимость к допингу.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Виталий Мутко Джанни Инфантино Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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