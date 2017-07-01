Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Вячеслав Бутусов
Фото: «Чемпионат»
Текст: Михаил Тяпков

Бутусов: билеты на чемпионат мира буду брать – этого не избежать

Посол ЧМ-2018, знаменитый рок-музыкант Вячеслав Бутусов – о родном Екатеринбурге, сборной России и футболе с утра до вечера.
1 июля 2017, суббота. 18:00. Футбол

Накануне финала Кубка конфедераций в медиа-центре стадиона «Санкт-Петербург» прошла презентация городов чемпионата мира — 2018, тех, что не задействованы в тестовом турнире. Главными действующими лицами стали официальные послы городов – известные спортсмены, музыканты и даже один космонавт. Наибольшей популярностью пользовались, конечно, люди футбольные.

Евгений Савин учил финтам Забиваку.

А ещё они с Дмитрием Черышевым, послом Нижнего Новгорода, дали пару советов Фёдору Смолову, который сейчас на распутье.

Но больше всего гости презентации ждали Вячеслава Бутусова, который, несмотря на большую занятость в связи с грядущим юбилеем «Наутилуса», нашёл время побывать на стенде родины культовой группы – Екатеринбурга. И ответил на несколько вопросов «Чемпионата» о футболе, о котором прежде говорил о-о-очень редко.

– Вы пойдёте на чемпионат мира в Екатеринбурге или, может быть, в Санкт-Петербурге?
– Билеты я точно буду брать. У меня, конечно, свой график, но мне этого не избежать.

– Вы не большой футбольный фанат, насколько я знаю.
– Да, но до 15 лет я даже выступал за юношей. Большую часть подростковой жизни играл в футбол с утра до вечера. И наигрался до такой степени, что хватило на всю жизнь. Играть всё равно интереснее, чем смотреть. Хотя переживания – от них никуда не денешься. Так что всегда переживаешь.

– Сборную России сейчас на Кубке конфедераций смотрели?
– Нет, но результат знаю. Что тут поделаешь, Мексика – родина футбола, вы же знаете. Думаю, что на каком-то генетическом уровне мы должны испытывать чувство родового ужаса от того, что происходило в те времена. Но всё нормально, это же соревнования. Кто-то должен выигрывать, кто-то должен терпеть поражение. И те, и другие проходят через испытания. И надо благодарить Бога за то, что мы проходим эти испытания благополучно. Не думаю, что испытание победой более благополучно, чем испытание поражением. Ещё неизвестно, что больше укрепляет человека.

— Вы сами за кого-то болеете?
— Я симпатизирую командам, которые хотят выигрывать, у которых я чувствую эту мотивацию. Они могут проиграть, я это спокойно приму, но главное, чтобы было желание.

— Вы уже бывали на каких-то стадионах чемпионата мира — 2018?
— Первый – «Санкт-Петербург», и он мне очень понравился: масштабный, красивый. Остальные арены я пока видел только виртуально – их макеты, проекты. Самое главное, что теперь у России появится много шикарных стадионов, куда нужно будет приглашать зрителей, популяризировать спорт. На таких аренах, конечно, делать это будет проще.

– Вам бы хотелось дать концерт на новой арене «Екатеринбург»?
– Я не претендую, но это возможно.

– Будут какие-то особые эмоции от выступления на новеньком стадионе, построенном специально для чемпионата мира?
– Это хорошая идея. Жаль, правда, что я не имею отношения к организации концертов.

– Что посоветуете посмотреть в Екатеринбурге туристам из других стран, которые приедут на чемпионат мира?
– Плотинку — это самая центральная часть города. Пруд, историческое место, музейная зона под открытым небом. Для меня, например, очень важно место захоронения царской семьи. Конечно, надо посетить исторические и художественные музеи. Екатеринбург богат талантами, там очень много хороших художников.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 3
Теги
Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
1 июля 2017, суббота
18:31 Трансфер Пепе в «ПСЖ» сорвался, португалец, скорее всего, перейдёт в «Бешикташ»
18:27 Кириченко: давайте скажем откровенно, в «Ростове» строится новая команда
18:15 Радунович покинул расположение тульского «Арсенала»
18:15 Украинец Ткачук: после моего подката Гризманн надулся и пошёл к руководству
18:10 Дюгарри: «Реал» совершит ошибку, если упустит Мбаппе
17:54 ЦСКА и «Спартак» интересуются форвардом «Партизана» Джюрджевичем
17:52 «Динамо» объявило стартовый состав на товарищеский матч с «Лудогорцем»
17:48 Агент: «Зенит» интересовался Уной, но РФПЛ — не та лига, где хочет играть Адам
17:38 Петкович будет зарабатывать в «Спартаке» € 700 тыс. в год
17:36 У тульского «Арсенала» будет опция выкупа Ткачёва по окончании аренды
17:33 ЦСКА объявил стартовый состав на контрольный матч с «Партизаном»
17:30 Чернов: теперь уже хочется играть в РФПЛ за свой родной клуб — ЦСКА
17:25 Стал известен стартовый состав «Спартака» на контрольный матч с «Вождовацем»
17:20 Лёв: после победы «молодёжки» в Германии эйфория, но главный турнир — ЧМ-2018
17:15 Дм. Черышев: сборная России на Кубке конфедераций сделала большой шаг вперёд
17:12 Лёв: не боюсь серии пенальти в матче с Чили, у Германии есть кому исполнить
17:03 «Цзянсу Сунин» под руководством Капелло уступил команде Виллаш-Боаша
17:02 ЦСКА объявил о переходе Ткачёва в тульский «Арсенал» на правах аренды
17:00 Агент: ЦСКА и «Локомотив» не готовы заплатить запрашиваемую цену за Индио
16:53 Дракслер: игроки сборной Германии готовы сыграть в любых условиях хоть 120 минут
16:41 Петкович: переход в «Спартак» — это очень большой шаг вперёд в моей карьере
16:36 Экс-голкипер «Манчестер Сити» Кабальеро подписал контракт с «Челси»
16:33 Защитник «Црвены Звезды» Петкович подписал контракт со «Спартаком»
16:23 Савин: к Кокорину и Дзюбе у меня только один месседж – ребята, играйте в футбол
16:19 Зотов: ОПСФ хочет, чтобы спор «Тюмени» и игроков решился за столом переговоров
15:52 «Монако» отклонил предложение «ПСЖ» в € 45 млн за защитника Фабиньо
15:42 Кобялко: уверен, в Хабаровске будут аншлаги. Город ждёт Премьер-Лигу
15:28 Путин не планирует посещать финальный матч Кубка конфедераций
15:06 Защитник «Барселоны» Матьё будет тренироваться с лиссабонским «Спортингом»
15:05 Паредес завершил 6-часовой медосмотр для перехода в «Зенит»
15:00 Василий Уткин рассказал, как получить билет на ЧМ-2018 при помощи карты Visa
14:52 Швец подписал четырёхлетний контракт с «Ахматом»
14:39 Коллина, Инфантино, Мутко и Сорокин подвели итоги Кубка конфедераций. Фотообзор
14:39 Сантуш: сборная Португалии не перестаёт существовать без Роналду
14:38 Тигиев составил символическую сборную воспитанников осетинского футбола
14:26 «Амкар» официально объявил о продлении контрактов с Гаджиевым и его помощниками
14:16 «Болонья» объявила о переходе Поли из «Милана»
14:14 Источник: ЦСКА и «Локомотив» сделали предложения по хавбеку «Эшторила»
14:02 Ляказетт готов перейти в «Арсенал»
13:50 В Северной Ирландии два клуба объявили о переходе одного и того же игрока
13:46 Сауль продлил контракт с «Атлетико» до 2026 года
13:41 Бернарду Силва вряд ли сможет помочь сборной Португалии в матче с Мексикой
13:16 14 сборных хотят базироваться в Сочи во время чемпионата мира — 2018
13:07 Пицци: сборная Чили с уважением относится к Германии, но уверена в своих силах
13:06 Видаль: если сборная Чили обыграет Германию, то точно докажет, что лучшая в мире
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как бы вы поступили на месте Фёдора Смолова?
Архив →
© championat.com, 2000–2017