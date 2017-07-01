Бутусов: билеты на чемпионат мира буду брать – этого не избежать

Накануне финала Кубка конфедераций в медиа-центре стадиона «Санкт-Петербург» прошла презентация городов чемпионата мира — 2018, тех, что не задействованы в тестовом турнире. Главными действующими лицами стали официальные послы городов – известные спортсмены, музыканты и даже один космонавт. Наибольшей популярностью пользовались, конечно, люди футбольные.

Евгений Савин учил финтам Забиваку.

А ещё они с Дмитрием Черышевым, послом Нижнего Новгорода, дали пару советов Фёдору Смолову, который сейчас на распутье.

Но больше всего гости презентации ждали Вячеслава Бутусова, который, несмотря на большую занятость в связи с грядущим юбилеем «Наутилуса», нашёл время побывать на стенде родины культовой группы – Екатеринбурга. И ответил на несколько вопросов «Чемпионата» о футболе, о котором прежде говорил о-о-очень редко.

– Вы пойдёте на чемпионат мира в Екатеринбурге или, может быть, в Санкт-Петербурге?

– Билеты я точно буду брать. У меня, конечно, свой график, но мне этого не избежать.

– Вы не большой футбольный фанат, насколько я знаю.

– Да, но до 15 лет я даже выступал за юношей. Большую часть подростковой жизни играл в футбол с утра до вечера. И наигрался до такой степени, что хватило на всю жизнь. Играть всё равно интереснее, чем смотреть. Хотя переживания – от них никуда не денешься. Так что всегда переживаешь.

– Сборную России сейчас на Кубке конфедераций смотрели?

– Нет, но результат знаю. Что тут поделаешь, Мексика – родина футбола, вы же знаете. Думаю, что на каком-то генетическом уровне мы должны испытывать чувство родового ужаса от того, что происходило в те времена. Но всё нормально, это же соревнования. Кто-то должен выигрывать, кто-то должен терпеть поражение. И те, и другие проходят через испытания. И надо благодарить Бога за то, что мы проходим эти испытания благополучно. Не думаю, что испытание победой более благополучно, чем испытание поражением. Ещё неизвестно, что больше укрепляет человека.

— Вы сами за кого-то болеете?

— Я симпатизирую командам, которые хотят выигрывать, у которых я чувствую эту мотивацию. Они могут проиграть, я это спокойно приму, но главное, чтобы было желание.

— Вы уже бывали на каких-то стадионах чемпионата мира — 2018?

— Первый – «Санкт-Петербург», и он мне очень понравился: масштабный, красивый. Остальные арены я пока видел только виртуально – их макеты, проекты. Самое главное, что теперь у России появится много шикарных стадионов, куда нужно будет приглашать зрителей, популяризировать спорт. На таких аренах, конечно, делать это будет проще.

– Вам бы хотелось дать концерт на новой арене «Екатеринбург»?

– Я не претендую, но это возможно.

– Будут какие-то особые эмоции от выступления на новеньком стадионе, построенном специально для чемпионата мира?

– Это хорошая идея. Жаль, правда, что я не имею отношения к организации концертов.

– Что посоветуете посмотреть в Екатеринбурге туристам из других стран, которые приедут на чемпионат мира?

– Плотинку — это самая центральная часть города. Пруд, историческое место, музейная зона под открытым небом. Для меня, например, очень важно место захоронения царской семьи. Конечно, надо посетить исторические и художественные музеи. Екатеринбург богат талантами, там очень много хороших художников.