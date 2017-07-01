Видаль: я согласен, что мы, чилийцы, лучшие в мире!

Йоахим Лёв назвал сборную Чили самой тактически гибкой, а Артуро Видаль не сомневается, что его команда сейчас лучшая в мире.

Письмо Дракслера и поющие мексиканцы. Дневник Кубка конфедераций К кому обращался Юлиан Дракслер и что Дмитрий Егоров делал в поезде для болельщиков – в обзоре 13-го дня Кубка конфедераций.

Накануне финала Кубка конфедераций Чили – Германия состоялись пресс-конференции с участием представителей сборных. От чилийцев выступили главный тренер Хуан Антонио Пицци и полузащитник «Баварии» Артуро Видаль. От немцев – наставник национальной команды Йоахим Лёв и полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер.

Лёв: не боюсь, что дойдёт до пенальти

Выступление Лёва началось с шутки. Тренеру чемпионов мира принесли кофе, ведущий дождался, когда Лёв попробует, посмотрел на выражение его лица и выдал: «Не нравится кофе? Слишком сладкий? Ну ничего, мы это исправим, после финала вам всё понравится». Йоахим посмеялся вместе со всеми и стал делиться ожиданиями от предстоящей встречи с чилийцами.

— Внутри команды после успешного полуфинала хорошее настроение, – сказал немец. – Изначально нашей целью было – финал в Петербурге. Думаю, мы заслуженно сюда попали. Германия и Чили действительно лучшие на турнире. Завтра будет интенсивный футбол, с обилием борьбы, так что мы представляем, чего ждать. У чилийцев невероятно хорошая команда, сыгранная и с огромным опытом.

Не боюсь, что дойдёт до пенальти. У чилийцев отличные игроки, да и вратарь себя здорово показал с Португалией, однако и у нас есть кому хорошо исполнить пенальти

Нам нужно внести небольшие корректировки по сравнению с матчем группового турнира с Чили. Тогда соперник контролировал ход матча первые 15-20 минут, мог забить два мяча. Только потом мы нормально вошли в игру. Впрочем, и во втором тайме сборная Германии должна была создавать больше моментов, быть гибкой. Нужно справиться с атакой Чили и с её прессингом, но и самим действовать активнее.

Не боюсь, что дойдёт до пенальти. У чилийцев отличные игроки, да и вратарь себя здорово показал с Португалией, однако и у нас есть кому хорошо исполнить пенальти.

Погода в Петербурге? Когда вы попадаете из холодного климата в тёплый, могут возникнуть проблемы. А когда наоборот, нет сложностей. Мы привыкли к теплу Сочи, но легко адаптировались и к погоде в Петербурге.

Критику за второй состав на Кубке конфедераций я воспринял. Вот только дискуссии об игроках ведутся перед каждым турниром. У меня есть своё мнение, и оно не зависит от критики со стороны, а что будет на ЧМ-2018, сложно сказать. На Кубке конфедераций все показали себя позитивно. Для меня в нынешней сборной Германии нет никого, кто бы проиграл. Я ставил задачу развития игроков, и этого удалось достичь. Очень доволен турниром.

Вчера поздравил молодёжную сборную Германии с победой. Всех очень порадовал их успех на чемпионате Европы. Некоторые из наших ребят играли за ту команду, например Горецка и Вернер. На уровне академий и футбольной ассоциации была проделана очень хорошая работа. Теперь в Германии, наверное, эйфория. Но главный турнир – ЧМ-2018. Он самый сложный из всех. В течение пяти недель мы должны будем прилагать сверхусилия, особенно в плей-офф. На каждую встречу потребуется выходить в идеальной форме. Рано говорить о составе на ЧМ-2018, ведь может произойти что угодно. Тем не менее рад, что есть качество даже на скамейке запасных.

В чём секрет Германии? У нас очень хорошая основа, которую мы развили за последние десять лет. Начали думать об этом ещё в 2000 году

В чём секрет Германии? У нас очень хорошая основа, которую мы развили за последние десять лет. Начали думать об этом ещё в 2000 году. Поняли, что нужно сделать больший акцент на технику и тактику. Теперь игроки подготовлены лучше. Правда, это только начало. Следующие 5-10 лет покажут, смогут ли наши таланты выйти на мировой уровень. Тяжёлая работа и тяжелые времена ещё впереди. Признаюсь, мы в Германии удивляемся, что столько талантливых игроков в такой маленькой стране, как Чили. У чилийцев около десятка футболистов топ-класса, они побеждают Бразилию и Аргентину. Сборная Чили – тактически самая гибкая в мире.

Дракслер: нынешняя сборная – это никак не второй состав

Дракслер согласился с тренером по поводу силы сборной Чили и рассказал, почему в открытом письме поблагодарил Россию.

— Мы гордимся выходом в финал, – начал Юлиан. – Знаем, Чили – сильный соперник. Но все наши игроки готовы побеждать и хотят как можно скорее начать матч. Завтрашняя встреча не будет похожа на первую встречу с Чили. Тогда мы выдали не лучшую игру. Особенно это касается стартовых 15 минут, которые мы просто проспали. Чилийцы очень опасны, поэтому потребуется сыграть на сто процентов все 90 минут. Надеюсь, покажем сильный футбол. Хочется уехать в отпуск с трофеем.

Что касается моего открытого письма с благодарностью в адрес России, то хочу сказать спасибо за тёплый приём

Видаль сказал, что вторая сборная Германии играет лучше, чем первая? Думаю, Артуро знает и некоторых других игроков, например, из «Баварии». Но, конечно, нынешняя сборная – это никак не второй состав. Мы прогрессируем как команда и понимаем, что тоже сильны. Лично мне понравилось исполнять немного иную роль, чем та, которую я имел год назад. У меня есть определённая свобода на поле.

Что касается моего открытого письма с благодарностью в адрес России, то хочу сказать спасибо за тёплый приём. Всё было организовано на высшем уровне. Мы не думали о безопасности или о каких-то иных проблемах.

«В танце вам допинг-пробу передать?» Мутко и Инфантино отражают атаки СМИ Пресс-конференция по итогам Кубка конфедераций с участием Виталия Мутко превратилась в обсуждение темы допинга в российском спорте.

Пицци: я уже доволен результатом и игрой команды

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци тоже посмеялся в ходе своей пресс-конференции. Журналист перепутал его имя, но Пицци не обиделся. «Я – Хуан Антонио, по крайней мере до сего дня был им», – отреагировал с юмором аргентинец.

— Мы очень рады, что вышли в финал, – начал беседу с журналистами Пицци. – Наша команда проделала огромную работу для этого и выполнила поставленную задачу. Хотим хорошо сыграть против соперника топ-уровня и победить. На мой взгляд, арена «Санкт-Петербург» – прекрасный новый стадион. Чили и Германию ждёт очень сложный матч. Мы с большим уважением относимся к немцам, однако уверены в своих силах. Лишний день отдыха — не решающий фактор. Конечно, наши парни хорошо восстановились, но всё решит настрой. Рассчитываю на всех 23 футболистов.

Я уже доволен результатом и игрой команды во всех матчах. Мы всегда выкладываемся по максимуму. Сборная Чили способна победить кого-угодно.

Перед финалом я спокоен. Мы делаем сейчас что обычно. У нас есть вся нужная информация о сопернике, постараюсь принять лучшие решения в матче с Германией. Сильнейшая ли мы команда в мире? Слова не имеют значения. У каждого своё мнение. Но мы стараемся стать лучше каждый день, преодолеваем себя. Кто побеждает, тот и сильнейший. Наша команда, как правило, создаёт много голевых моментов. Не думаю, что завтра будет что-то другое. Собираемся прессинговать с Германией, как делали это во всех матчах. Впрочем, у соперника уже достаточно опытная команда, несмотря на молодость большинства её игроков. Немецкие футболисты выступают в топовых чемпионатах.

Горжусь, что ношу футболку национальной команды, выступаю вместе с такими классными партнёрами – лучшими игроками в истории чилийской сборной

Видаль: согласен, мы лучшие в мире!

Артуро Видаль казался на пресс-конференции совсем не таким грозным, как на футбольном поле. Один из звёзд Кубка конфедераций был скромен, всем своим видом показывая, что очень уважает Германию.

— Мы счастливы сыграть в финале. Довольны, как поработали здесь. Надеюсь, завтра подниму над головой кубок конфедераций. У нас было два финала с Аргентиной, так что мы сыгранны и опытны. Это должно помочь завтра.

Сборная Германии меня не удивила. Говорят, это второй состав немцев, но у них всё равно плюсов больше, чем минусов: физически очень сильная команда, молодая, быстрая, оказывающая мощное давление.

Кубок конфедераций – важный турнир для сборной Чили. Мы очень хотели победить здесь и играли с сердцем. Горжусь, что ношу футболку национальной команды, выступаю вместе с такими классными партнёрами – лучшими игроками в истории чилийской сборной. Всегда мечтал об этом. Когда выхожу на поле, борюсь изо всех сил ради победы.

Согласен с мнением, что мы лучшие в мире! Чили дважды побеждала Аргентину в финалах, и, если обыграем Германию, точно докажем это. Потом останется только стать чемпионами мира. Наши успехи – важный посыл молодым чилийским футболистам. Они видят, что может дать тяжёлый труд.