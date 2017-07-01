Как «Зенит» ждёт Паредеса и готовится к сезону: видео

Охота Кокорина и Дзюбы за дроном и баскетбол Тимощука с Лодыгиным — в репортаже со сбора «Зенита» в Австрии.

Как и многие команды РФПЛ, «Зенит» этим летом готовится к возобновлению сезона в Австрии. Место для первого сбора — деревушку Гоинг — петербуржцы выбрали ещё зимой, но новому тренерскому штабу не понравилось качество газона на тренировочном поле, поэтому во второй раз «Зенит» отправился в Кицбюэль, старинный горнолыжный курорт, где летом практически нет туристов.

В местном отеле Kitzhof команда собралась в последний день июня: кто-то летел из Питера, кто-то — из Москвы, а большинство легионеров и почти весь тренерский штаб вернулись из европейского отпуска сразу в Австрию.

Полоз, Ерохин, Панюков и Мак отправились на второй сбор «Зенита»

К работе «Зенит» приступил уже 1 июля. Первую тренировку в новом клубе провели экс-ростовчане Дмитрий Полоз и Александр Ерохин, отказавшиеся от отпуска после матчей сборной на Кубке конфедераций.

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Разминка под музыку (одно из многих нововведений Манчини), беговые упражнения и немного работы с мячом уложились в утреннюю тренировку. В ней участвовали все футболисты, хотя график четверых российских сборников — Жиркова, Смольникова, Полоза и Ерохина — был облегчён разминочными занятиями под руководством Анатолия Тимощука. Только вернувшийся из сборной Бразилии Жулиано работал вместе со всеми.



Именно Тимощук, теперь уже тренер «Зенита», привлёк всеобщее внимание после тренировки, пытаясь забросить футбольный мяч в баскетбольное кольцо рядом с полем. Посоревноваться с ним вызвался его хороший друг — вратарь Юрий Лодыгин.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

В то же время нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артём Дзюба, оставшиеся после тренировки сыграть в «перекладину» вместе с Шатовым, устроили охоту за новым радиоуправляемым дроном клубного телевидения. Попасть по нему мячом бомбардиры не смогли, а значит, на «Зенит-ТВ» скоро можно будет увидеть красивые планы с высоты птичьего полёта.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Вечером «Зенит» в Австрии накрыла непогода — с проливным дождём и пробирающим ветром. Полчаса футболисты не могли выйти из раздевалки, чтобы начать тренировку с мячом. На этот раз Манчини с помощью небольшого мегафона (ещё одна фишка итальянца) объяснял своим игрокам, как нужно обороняться и атаковать, а иногда и сам исполнял роль распасовщика и либеро.

Тем временем ещё с утра было известно, что опорник Леандро Паредес завершил 6-часовой медосмотр в римской клинике «Вилла Стюарт» для перехода в «Зенит». Чуть позже в клубе официально подтвердили трансфер, а «Рома» назвала его точную сумму — € 23 млн сразу и ещё € 4 млн в качестве бонусов в случае удачного выступления футболиста за новую команду. Контракт аргентинца с «Зенитом» рассчитан на четыре года. Тренерский штаб петербуржцев ждёт Паредеса в Австрии уже сегодня.



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